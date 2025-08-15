Автоинструкторът на Виктор: Имаше опит зад волана преди курса

Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градския транспорт. Загина човек, а други шестима са в болница с опасност за живота.
Клип, минути след полунощ, показва как 21-годишният шофьор се движи с висока скорост по булевард „Константин Величков“. Губи контрол над автомобила. Не успява да вземе завой. Минава на червен светофар и се врязва в спрелия на кръстовището автобус.
„Основната версия е несъобразена скорост, ще се изясни в производството. Водачът е млад, роден е 2004 година. Правоспособен от 1 август тази година – с 2 седмици стаж зад волана, има съставени общо 6 фиша за маловажни нарушения“, коментира комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.
На място загива един от пътниците в автобуса. 6 души са в болница - четирима от тях - в тежко състояние. Включително шофьорът на автобуса. Летящият автомобил минава на сантиметри от две таксита, спрели на същия светофар. Единият от тях разказва за ужаса от фаталния сблъсък. Уважаваме желанието му да не показваме лицето му.
Близо 5 месеца преди да получи книжка за шофьор, 21-годишният Виктор публикува клипове с дрифтове и шофиране с висока скорост. Колите са различни, всичките - бързи. Свидетелството си мъжът получава на 1 август. За 14 дни прави 6 нарушения - основно за оборудването на автомобила - липса на аптечка и триъгълник. По данни на полицията 2 от нарушенията му са от вчера - часове преди катастрофата.
bTV разполага със записите от изпита на 21-годишния Виктор. Той продължава 25 минути. Впечатление прави, че изпитващите не са с колани. Медията успя да се свърже по телефона с автоинструктора на 21-годишния мъж. Той отказва да застане пред камера, но обяснява, че Виктор е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.
1 Барбоса
На няколко дни утихване от "Добро момче, винаги поздравява" сме..
Колата не била негова, нарушенията- за аптечка... ааааайде моля
Коментиран от #22, #26
20:59 15.08.2025
2 бою циганина
21:00 15.08.2025
3 заслужава само
21:01 15.08.2025
4 дпс-гроб
21:02 15.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
МУТРЯМ - РЕЛИГИОЗНИЯ МУТРО - ОСМАНСКИ ФЕОДАЛИЗЪМ:))
Коментиран от #21
21:04 15.08.2025
6 да да
Коментиран от #32
21:04 15.08.2025
7 амет дуан таткуту на шишиту съм
21:05 15.08.2025
8 Алоис
21:06 15.08.2025
9 Тома
Коментиран от #28, #31
21:06 15.08.2025
10 Петев
21:06 15.08.2025
11 Горски
21:07 15.08.2025
12 Инструктор лош има ли
21:08 15.08.2025
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ( КОНТРОЛ НА ЩЕТИТЕ)
.....
МНОГО БЪРЗИ, КОЙ Е ТАТКОТО С ТОЛКОВА БЪРЗИ И СКЪПИ КОЛИ :))
21:08 15.08.2025
14 Новак
21:09 15.08.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Тумба цигански баровци с мерцедеси и аудита обсади "Пирогов" (СНИМКИ)🚔🚔
21:09 15.08.2025
16 Терор над хората
21:10 15.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
21:11 15.08.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
по 3 или по 4 над макс разрешената🥸
21:13 15.08.2025
20 Вижте,
21:14 15.08.2025
21 Али Бягащия
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Те спасиха територията от наплив на бежанци от Афганистан ,Сирия , Палестина и от работници от Пакистан, Индия и други ислямски развити в науките страни . И Африканците и те не искат да влязат в политико ромска кланова държава с развъждани римляни . Няма да го пиша директно ,защото пак ще трият ,но сигурно разбирате ситуацията. А който ни е спасил винаги е следващия поробител и унищожител . Политиците ни и престъпните кланове са тясно свързани чрез и през избори ,докато платените гласуващи не поискаха и властта от ръката която ги хранеше. Край на историята.
21:15 15.08.2025
22 нещо трябва да се промени
До коментар #1 от "Барбоса":Да не се дава "психо" на шофьори със склонност за превишаване на скоростта .
Коментиран от #25
21:15 15.08.2025
23 Опааа
21:17 15.08.2025
24 Доктор
21:17 15.08.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "нещо трябва да се промени":Ще сравниш ли това
недоразумение - грешка на Природата
с водач с три фиша за 62 км/ч при ограничение 50 км/ч 🤔❓
21:20 15.08.2025
26 Така де
До коментар #1 от "Барбоса":Въобще българските хулигани са все добри момчета. Да им се не нарадваш!
21:25 15.08.2025
27 Виждаме!
21:28 15.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЛЕЛЯ му ГОШКА
21:35 15.08.2025
31 👍👍👍
До коментар #9 от "Тома":Ама тая трие .Утре,ако не дай Боже някъв такъв....... цапардоса нея или нейн близък друга песен ще запее....А на такива като това същественце и каруца им е много
21:37 15.08.2025
32 Ъъъъ
До коментар #6 от "да да":Какво общо да има инструктора! Всички карат бавно и на курса и на изпита. Проблема идва след това, а проблема е, че в България никой не се отглежда да има съвест! С две думи, България е хубава държава, хората не стават!
21:39 15.08.2025
33 То пък един
21:40 15.08.2025
34 Ъъъъ
21:42 15.08.2025
35 ГОСТ
Коментиран от #36
21:42 15.08.2025
36 Ъъъъ
До коментар #35 от "ГОСТ":Е какво да направи инструктора и изпитващия, ако той там си кара бавно?
21:44 15.08.2025
37 Куче
Братчеда лари ще спаси кожата не се бойте 🤮
21:44 15.08.2025
38 ФАКТ
21:45 15.08.2025