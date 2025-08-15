Новини
България »
Автоинструкторът на Виктор: Имаше опит зад волана преди курса

Автоинструкторът на Виктор: Имаше опит зад волана преди курса

15 Август, 2025 20:57 1 443 38

  • виктор-
  • катастрофа-
  • кола-
  • автобус

По време на обучението си не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости

Автоинструкторът на Виктор: Имаше опит зад волана преди курса - 1
Виктор,Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градския транспорт. Загина човек, а други шестима са в болница с опасност за живота.

Клип, минути след полунощ, показва как 21-годишният шофьор се движи с висока скорост по булевард „Константин Величков“. Губи контрол над автомобила. Не успява да вземе завой. Минава на червен светофар и се врязва в спрелия на кръстовището автобус.

„Основната версия е несъобразена скорост, ще се изясни в производството. Водачът е млад, роден е 2004 година. Правоспособен от 1 август тази година – с 2 седмици стаж зад волана, има съставени общо 6 фиша за маловажни нарушения“, коментира комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

На място загива един от пътниците в автобуса. 6 души са в болница - четирима от тях - в тежко състояние. Включително шофьорът на автобуса. Летящият автомобил минава на сантиметри от две таксита, спрели на същия светофар. Единият от тях разказва за ужаса от фаталния сблъсък. Уважаваме желанието му да не показваме лицето му.

Близо 5 месеца преди да получи книжка за шофьор, 21-годишният Виктор публикува клипове с дрифтове и шофиране с висока скорост. Колите са различни, всичките - бързи. Свидетелството си мъжът получава на 1 август. За 14 дни прави 6 нарушения - основно за оборудването на автомобила - липса на аптечка и триъгълник. По данни на полицията 2 от нарушенията му са от вчера - часове преди катастрофата.

bTV разполага със записите от изпита на 21-годишния Виктор. Той продължава 25 минути. Впечатление прави, че изпитващите не са с колани. Медията успя да се свърже по телефона с автоинструктора на 21-годишния мъж. Той отказва да застане пред камера, но обяснява, че Виктор е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Барбоса

    26 0 Отговор
    Taка, така.
    На няколко дни утихване от "Добро момче, винаги поздравява" сме..
    Колата не била негова, нарушенията- за аптечка... ааааайде моля

    Коментиран от #22, #26

    20:59 15.08.2025

  • 2 бою циганина

    18 2 Отговор
    от мойте момчета, сгрешил е да му простим...... те са бъдещето на България

    21:00 15.08.2025

  • 3 заслужава само

    17 0 Отговор
    Репане с дълбоко заравяне .Всичко друго ще му е награда !!

    21:01 15.08.2025

  • 4 дпс-гроб

    22 2 Отговор
    изграждаме халифат с цигани

    21:02 15.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ЯВНО БАЩАТА ИЗПОВЯДВА МУТРЯМА
    ...
    МУТРЯМ - РЕЛИГИОЗНИЯ МУТРО - ОСМАНСКИ ФЕОДАЛИЗЪМ:))

    Коментиран от #21

    21:04 15.08.2025

  • 6 да да

    8 0 Отговор
    Учитела също на го натракат за урок.....Да се изрита....

    Коментиран от #32

    21:04 15.08.2025

  • 7 амет дуан таткуту на шишиту съм

    8 1 Отговор
    изградих многу джамии с евросредства и кредити вземани от името на българите но циганите оставих на техният вожд бою

    21:05 15.08.2025

  • 8 Алоис

    10 1 Отговор
    Ееееххх, малко с@пун направи сина ми с мустачките, малкооо

    21:06 15.08.2025

  • 9 Тома

    11 1 Отговор
    Преди това е карал само на дядо си коня с каруцата и пак с висока скорост

    Коментиран от #28, #31

    21:06 15.08.2025

  • 10 Петев

    7 1 Отговор
    "„Основната версия е несъобразена скорост, ще се изясни в производството. Младо момче ,е " Видимо е ,че защитата е започнала с тези внушения . Хем " Е " ,ама все пак ще се изясни . Каква несъобразена ? Видимо от кадри тоя летеше с около 200 . Защо си в тоя КАТ ли или МВР ? За да правите внушения и пропаганда ,та дано някой звънне с цифра оферта ? И до там ще стигнете щом се намесят ромските адвокати . Не бързай . Хайде да Ви видим как ще спазите и новите закони като следим внимателно това дело . Може пък да се научим как да се измъкваме ако убием някой в автобус и не само.

    21:06 15.08.2025

  • 11 Горски

    27 0 Отговор
    Да питам, защо ромите не ги съдят за педофилия, след като се съвкупяват и правят павета по на 12-13 години? Да се разследва също кой и как му е дал книжка, започвайки с теорията.В случая е необходимо водачът да мине през същите тестове, които е взел на 1 август, за да се види дали трябва да се подведе под криминална отговорност и изпитващия. Това едноклетъчно вероятно не може да чете и смята, но кола кара! Ами направете го министър! Егати държавата. Виждали ли сте циганин в учебна кола? За последните 35 години, аз - никога.

    21:07 15.08.2025

  • 12 Инструктор лош има ли

    6 1 Отговор
    Фирми . Дава лиценз на нов водач . А фишовете не са присъди . Има закон . Аптечка и триъгълник са задължителни. Колата така я подържат . Не е негова. Може да е искал да я закупи и да я изпробва. Но колко време я управлява се крие. Два или пет дена . Разумни ли са всички шофьори . Не .

    21:08 15.08.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    МУТРИТЕ ПУСНАХА ДЕМИДЖ КОНТРОЛА
    .... ( КОНТРОЛ НА ЩЕТИТЕ)
    .....
    МНОГО БЪРЗИ, КОЙ Е ТАТКОТО С ТОЛКОВА БЪРЗИ И СКЪПИ КОЛИ :))

    21:08 15.08.2025

  • 14 Новак

    16 1 Отговор
    Дядо ми е циганин, баща ми е циганин, а аз съм бил ром заради политкоректност? Айде бе! Нека не се обиждаме!

    21:09 15.08.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор
    🚔🚔След "полета " с Ауди-то...
    Тумба цигански баровци с мерцедеси и аудита обсади "Пирогов" (СНИМКИ)🚔🚔

    21:09 15.08.2025

  • 16 Терор над хората

    15 1 Отговор
    Поведението на това наркоманче е поведение на мутра над която има чадър! Или над родителите му има чадър. Това са хора съучастници в организирана престъпност, прекупвачи на гласове, трафиканти или друго незаконно нещо, благодарение на което те имат осигурена защита на високи нива в държавата!

    21:10 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    10 0 Отговор
    Мръсен малък келеш. Да го утрепат му е малко

    21:11 15.08.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    "Несъобразена" 🤔 е колко са е несъобразена...
    по 3 или по 4 над макс разрешената🥸

    21:13 15.08.2025

  • 20 Вижте,

    12 0 Отговор
    Какъв сладур само. Трябваше на тези 21 години да служи на Родина.! И нямаше да мисли за бързи и яростни.

    21:14 15.08.2025

  • 21 Али Бягащия

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Те спасиха територията от наплив на бежанци от Афганистан ,Сирия , Палестина и от работници от Пакистан, Индия и други ислямски развити в науките страни . И Африканците и те не искат да влязат в политико ромска кланова държава с развъждани римляни . Няма да го пиша директно ,защото пак ще трият ,но сигурно разбирате ситуацията. А който ни е спасил винаги е следващия поробител и унищожител . Политиците ни и престъпните кланове са тясно свързани чрез и през избори ,докато платените гласуващи не поискаха и властта от ръката която ги хранеше. Край на историята.

    21:15 15.08.2025

  • 22 нещо трябва да се промени

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Барбоса":

    Да не се дава "психо" на шофьори със склонност за превишаване на скоростта .

    Коментиран от #25

    21:15 15.08.2025

  • 23 Опааа

    6 0 Отговор
    Не е необходимо да ни занимавате с тоя гнусен римлянин! Колкото по-бързо бъде премахнат.толкова по-добре!

    21:17 15.08.2025

  • 24 Доктор

    9 0 Отговор
    Този циганин е само със завършен 6 клас. Как е възможно да получи шофьорска книжка?

    21:17 15.08.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "нещо трябва да се промени":

    Ще сравниш ли това
    недоразумение - грешка на Природата
    с водач с три фиша за 62 км/ч при ограничение 50 км/ч 🤔❓

    21:20 15.08.2025

  • 26 Така де

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Барбоса":

    Въобще българските хулигани са все добри момчета. Да им се не нарадваш!

    21:25 15.08.2025

  • 27 Виждаме!

    5 0 Отговор
    6 фиша за 14 дни.

    21:28 15.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЛЕЛЯ му ГОШКА

    3 0 Отговор
    МА ОН ОТ МАЛЪК САКАШЕ ДА Е ПИЛОТ....

    21:35 15.08.2025

  • 31 👍👍👍

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Ама тая трие .Утре,ако не дай Боже някъв такъв....... цапардоса нея или нейн близък друга песен ще запее....А на такива като това същественце и каруца им е много

    21:37 15.08.2025

  • 32 Ъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "да да":

    Какво общо да има инструктора! Всички карат бавно и на курса и на изпита. Проблема идва след това, а проблема е, че в България никой не се отглежда да има съвест! С две думи, България е хубава държава, хората не стават!

    21:39 15.08.2025

  • 33 То пък един

    3 0 Отговор
    опит, здраве му кажи...

    21:40 15.08.2025

  • 34 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    Пращайте го на украинския фронт за месо. Един руски снаряд да изгори, пак е доста файда!

    21:42 15.08.2025

  • 35 ГОСТ

    4 0 Отговор
    няма какво да се оправдава инструктора му той го убочава но изпитващия трябва да реши дали е годен. явно там се крие разковничето.

    Коментиран от #36

    21:42 15.08.2025

  • 36 Ъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "ГОСТ":

    Е какво да направи инструктора и изпитващия, ако той там си кара бавно?

    21:44 15.08.2025

  • 37 Куче

    4 0 Отговор
    А сега отговорност кой ще носи?
    Братчеда лари ще спаси кожата не се бойте 🤮

    21:44 15.08.2025

  • 38 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Много добро момче. Отличен ученик. На мравката път прави. Нищо че е черен от плажа е😹

    21:45 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове