Даниел Терзиев отново застава пред съда за дерайлирането на трамвай в София

11 Септември, 2025 08:00 774 4

Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана

Даниел Терзиев отново застава пред съда за дерайлирането на трамвай в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, отново се изправя пред съда. На шести септември Софийският градски съд го остави зад решетките, за да не се укрие или извърши ново престъпление. Още тогава служебният защитник на Терзиев заяви, че ще обжалва – като настоява за домашен арест.

А обвиняемият обясни пред съда, че всичко било "непремислено". Според прокуратурата обаче действията на 22-годишния мъж, довели до тежките щети, са били извършени с умисъл.

Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.


България
  • 1 Фен

    9 2 Отговор
    Да каже, че Путин го е накарал.

    08:09 11.09.2025

  • 2 Механик

    5 3 Отговор
    Пуснете хайванчето. От него ще стане чудесна жътопаветна тротинетка.
    Дайте му няколко телефона и едно листче с опорки от посолствоТО и да почва да бори руснаците.

    08:15 11.09.2025

  • 3 редник

    6 0 Отговор
    За късмет няма пострадали, та в затвора на лек режим, но не лежи, а полага полезен труд за обществото - залесяване, гасене на пожари, почистване на крайпътни канавки - докато покрие щетите.

    08:44 11.09.2025

  • 4 новото са наркотиците

    1 1 Отговор
    има много такива на свобода . вземат допинги и се напиват . после правят нарушения . но виновен е ватмана . зарязва трамвая . тръгва с 80 . през нощта .

    08:52 11.09.2025

