Карлос Контрера: Подозирам умишлено дерайлиране на трамвай 5

Поредният инцидент с дерайлирал трамвай в София повдига сериозни въпроси относно умишлена намеса. Този път на линия 5, където трасето е наскоро ремонтирано и се движат нови мотриси. Общинският съветник от Столичния общински съвет (СОС) Карлос Контрера изрази сериозна тревога за възможен умишлен саботаж в публикация в социалните мрежи.

"Пореден тежък инцидент с дерайлирал трамвай. Този път по ТМ 5, където трасето е ремонтирано, движат се нови мотриси... Ако в предходните случаи ставаше дума за пропуски и грешки, тук вече за мен иде реч за нещо много-много по-сериозно", пише Контрера.

Според общинския съветник, фактът че инфраструктурата е нова, както и подвижният състав, поражда съмнения за умишлени действия, които трябва да бъдат обстойно проверени. Той подчертава, че инцидентът е станал на "много интересен участък от трасето".

"Започвам да се съмнявам, че в конкретния случая става дума за умишлено деяние, което трябва да бъде проверено обстойно като версия," подчертава Контрера в публикацията си.

Контрера настоява за обстойна техническа проверка за установяване на причините за инцидента. Той смята, че трябва да се изяснят въпросите за техническото състояние на трасето и мотрисата, както и скоростта на движение в момента на аварията.

"От експлоатационна гледна точка бързо трябва да се дадат отговори има ли технически проблем по трасето и мотрисата, както и каква е скоростта към момента на авария и тя в допустимите технологични граници за движение ли е," казва още общинският съветник.

Той изразява съмнение, че водачът на дерайлиралия трамвай е можел да предотврати инцидента. Според Контрера, съществуват предпоставки той да се случи без значение от действията на ватмана.

Общинският съветник призовава за задълбочено разследване на възможността за умишлена намеса. "Следва да се провери имало ли е намеса преди това, която е предпоставила дерайлирането. Много сериозно да се провери, включително за умишлен саботаж," настоява Контрера.

Той изразява облекчение, че инцидентът не е довел до човешки жертви, но призовава за усилване на протоколите за сигурност и спазването им от експлоатационния персонал.

Този инцидент идва само дни след като друг трамвай, номер 22, дерайлира и се вряза в подлез в района на Румънското посолство в София, като нанесе значителни материални щети. По този случай вече има задържано лице с повдигнати обвинения.

От началото на месец септември това е вече третият сериозен инцидент с дерайлирали трамваи в столицата.