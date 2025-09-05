Карлос Контрера: Подозирам умишлено дерайлиране на трамвай 5

Новини
Общинският съветник призовава за задълбочено разследване на възможността за умишлена намеса

Снимка: БГНЕС
Поредният инцидент с дерайлирал трамвай в София повдига сериозни въпроси относно умишлена намеса. Този път на линия 5, където трасето е наскоро ремонтирано и се движат нови мотриси. Общинският съветник от Столичния общински съвет (СОС) Карлос Контрера изрази сериозна тревога за възможен умишлен саботаж в публикация в социалните мрежи.

"Пореден тежък инцидент с дерайлирал трамвай. Този път по ТМ 5, където трасето е ремонтирано, движат се нови мотриси... Ако в предходните случаи ставаше дума за пропуски и грешки, тук вече за мен иде реч за нещо много-много по-сериозно", пише Контрера.

Според общинския съветник, фактът че инфраструктурата е нова, както и подвижният състав, поражда съмнения за умишлени действия, които трябва да бъдат обстойно проверени. Той подчертава, че инцидентът е станал на "много интересен участък от трасето".

"Започвам да се съмнявам, че в конкретния случая става дума за умишлено деяние, което трябва да бъде проверено обстойно като версия," подчертава Контрера в публикацията си.

Контрера настоява за обстойна техническа проверка за установяване на причините за инцидента. Той смята, че трябва да се изяснят въпросите за техническото състояние на трасето и мотрисата, както и скоростта на движение в момента на аварията.

"От експлоатационна гледна точка бързо трябва да се дадат отговори има ли технически проблем по трасето и мотрисата, както и каква е скоростта към момента на авария и тя в допустимите технологични граници за движение ли е," казва още общинският съветник.

Той изразява съмнение, че водачът на дерайлиралия трамвай е можел да предотврати инцидента. Според Контрера, съществуват предпоставки той да се случи без значение от действията на ватмана.

Общинският съветник призовава за задълбочено разследване на възможността за умишлена намеса. "Следва да се провери имало ли е намеса преди това, която е предпоставила дерайлирането. Много сериозно да се провери, включително за умишлен саботаж," настоява Контрера.

Той изразява облекчение, че инцидентът не е довел до човешки жертви, но призовава за усилване на протоколите за сигурност и спазването им от експлоатационния персонал.

Този инцидент идва само дни след като друг трамвай, номер 22, дерайлира и се вряза в подлез в района на Румънското посолство в София, като нанесе значителни материални щети. По този случай вече има задържано лице с повдигнати обвинения.

От началото на месец септември това е вече третият сериозен инцидент с дерайлирали трамваи в столицата.


  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Тези нови ватмани от Узбекистан са карали само камили

    10:17 05.09.2025

  • 2 карлос е умен

    7 3 Отговор
    но при спазване на работния график ватманите задължително управляват с рязко каране и много бърза скорост . все изостават , а звънкат хем забраниха и има глоба 50 лева за бибитки и тромби . да засилиш 210 мотриси в софия е нарочно . все с предимство , все над 50 карат . а е град . ще ударят някой . навремето караха с 30-40 км/ч . сега искат колите да карат с 40 , а е нужно трамваите да карат бавно и внимателно . защото са по-опасни .

    10:21 05.09.2025

  • 3 подозирам

    5 6 Отговор
    Контрера да е пионка на мафията.

    10:22 05.09.2025

  • 4 100 пъти го казах

    9 4 Отговор
    ДАНС издирва руска диверсионна група, подпомагана от активисти на Възраждане и отговорна за множеството изнциденти в България напоследък.

    Коментиран от #11

    10:25 05.09.2025

  • 5 Ре контрера

    8 2 Отговор
    Тук си имаме правило. Казва си - ремонт на ремонта.

    10:27 05.09.2025

  • 6 вкк 567

    6 2 Отговор
    Карат като бесни, спират на спирките без да намалят постепено скоростта, изобщо не щадят новите мотриси и пътниците в тях.

    10:29 05.09.2025

  • 7 Урко

    4 4 Отговор
    Тоя дори не е чис българин

    10:35 05.09.2025

  • 8 Баджак Бареков

    3 1 Отговор
    Трасето е ремонтирано от Шиши.

    10:41 05.09.2025

  • 9 Ватманяк

    1 0 Отговор
    Извънредния инструктаж е необходим. Но контролът не е на ниво. Служителите, които трябва да контролират и санкционират водачите за спазване на инструкциите и правилата не го правят, защото да не си развалят преятелството. Допреди година две имаше знам двама заместник директори и двамата с фамилия Василев, които следяха да се спазват малко от малко правилата, сега ги няма, сигурно са се пенсионирали. Трябва по строг контрол, иначе ватманите са си обучени и знаят какво да правят. Но често не внимават, включително и в следенето на пътя и дали е в ред и няма препятствие. Случвало се е на коелги преди години да им правят "номера" недоброжелатели или пътници, с които са се калрали и т.н.

    10:46 05.09.2025

  • 10 Ватманяк

    1 0 Отговор
    До № 6 "вкк 567" Това са разписанията, спуснати от "Спаси София" силово след пускането на трасето - "скоростен трамвай". Че стана скорстен, стана. Но с 12-13 спирки и още толкова светорфара и кръстовища лети, понякога без да гледа.

    10:49 05.09.2025

  • 11 Наивник на средна възраст

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "100 пъти го казах":

    За мене е странно как за сриването на Гугалето не бе обвинена Русия....То е повече от ясно...тц тц тц... Що се отнася до този странен индивид - няма смисъл да влизаме в анализ на психично болен....

    10:52 05.09.2025

  • 12 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Установи се, е стрелката за посоката му ебила обърната не по неговия маршрут, ватманът не е видял, отделно е карал бързо, а не с 5-10 км, ск колкото трябва. ѝ дали умишлено някой му я е обърнал преди него.... трябва наистина да се разследва.

    11:13 05.09.2025

