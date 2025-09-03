Новини
България »
Всички градове »
След като трамвай дерайлира в София: Наказанието на ватмана- предупреждение за уволнение или уволнение

След като трамвай дерайлира в София: Наказанието на ватмана- предупреждение за уволнение или уволнение

3 Септември, 2025 07:44 1 026 29

  • трамвай-
  • дерайлиране-
  • софия-
  • ватман-
  • уволнение

Ударът е разрушил конструкцията на подлеза. Хубавото е, че платното не е компрометирано, затова движението беше възобновено. Вероятно щетите са за десетки хиляди лева, предстои да видим точно колко, вероятно днес или утре ще стане ясно. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но най-напред ще започнем да възстановяваме инфраструктурата от аварийния фонд”, обясни кметът на район "Средец" Трайчо Трайков

След като трамвай дерайлира в София: Наказанието на ватмана- предупреждение за уволнение или уволнение - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столичният електротранспорт и районната администрация изнесоха пред медиите нова информация за развитието на разследването за излязъл от релсите трамвай край Румънското посолство в София и причинил сериозни щети на няколко автомобила и подлез. Часове след като двете мотриси излязоха от релсите се появиха съмнения за намесата на младежи, които да са освободили ръчната спирачка и така позволили превозното средство да тръгне.
Според инж. Александър Дашев от „Столичен електротранспорт” харддисковете от трамвая са били демонтирани и предадени на следствието, съобщават от Нова телевизия. „В мотрисите има монтирани камери, те са собственост на ЦГМ и гледат към вратата на ватмана и първата врата на трамвая. Ватманът обясни, че е обезопасил машината и слязъл да си купи кафе. Излизайки от магазина, той е видял, че трамваят е потеглил. Все още не е ясно дали е имало външна намеса. Ватманът е с над 20-годишен опит, но не е свалил токовземателя. Ще му бъде наложено административно наказание - предупреждение за уволнение или уволнение. Този вид трамваи нямат записващо устройство за скоростта. Слизането за купуване на кафе между спирките е абсолютно забранено”, отбеляза той. И добави, че ватманът е бил проверен за наличие на алкохол преди излизане от депото, а трамваят е преминал ежедневен преглед.
Кметът на район "Средец" Трайчо Трайков съобщи, че се очаква оценка на щетите. "Ударът е разрушил конструкцията на подлеза. Хубавото е, че платното не е компрометирано, затова движението беше възобновено. Вероятно щетите са за десетки хиляди лева, предстои да видим точно колко, вероятно днес или утре ще стане ясно. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но най-напред ще започнем да възстановяваме инфраструктурата от аварийния фонд”, обясни той.

В резултат на освободената спирачка и потеглилия трамвай бяха ударени седем коли, двете мотриси са със сериозни поражения, а подлезът в района на Румънското посолство е разрушен. Като по чудо инцидентът се размина без пострадали. Експертите от столичния електротранспорт са категорични, че тръгване без външна намеса е невъзможно.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    14 0 Отговор
    А за синчето на НЯКОЙ, позволило си да подкара трамвая, какво ще е наказанието?

    Коментиран от #9

    07:50 03.09.2025

  • 2 Някой келеш му е свил трамвая

    14 2 Отговор
    Добре де, кафето забранено...ама ако тоя човек има разстройство, кво ... да се нас---е в трамвая ли?

    07:55 03.09.2025

  • 3 Разбира се

    6 4 Отговор
    Виновен е или ватмана или Путин, този който го е откраднал и разбил няма никаква вина...

    Коментиран от #12

    08:02 03.09.2025

  • 4 И кой ще ви работи?!

    6 0 Отговор
    Накажете - глобете родителите на микеретата и тях , че са паднала маса !

    08:02 03.09.2025

  • 5 Молим

    2 0 Отговор
    Ръчна спирачка на трамвай се използва само при спешни случаи,това не е автомобил..Трамвая не може да тръгне сам докато не му подадете ток чрез завъртане на манивелата за управление.При увеличаване на тока се засилва а при намаляване на тока спира

    Коментиран от #23

    08:03 03.09.2025

  • 6 Бонев

    12 2 Отговор
    Според ген.атанасов лично Путин е подкарал трамвая..

    08:03 03.09.2025

  • 7 Гръч

    7 3 Отговор
    Ватманите не са ли хора..?Трябва да имат право да спират за тоалетна и кафе.Стига сме ползвали приказката "пикае ми се като на ватман на предпоследна спирка"

    08:06 03.09.2025

  • 8 За това

    9 0 Отговор
    ...че около нас шетат престъпници и малоуми, защо и нормалните да са виновни, че живеят и работят, като нормални хора.....а да, защото държавните калиннки са неспособни да отсеят плявата от зърното

    Коментиран от #22

    08:08 03.09.2025

  • 9 Пума

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Била е пумата, отивала незабелязано към парламента с обичайната за нея скорост

    08:10 03.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Урсула

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Разбира се":

    Трамвая е изгубил GPS сигнала

    08:12 03.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цял ден мина

    6 0 Отговор
    Щетите още не са установени а това е работа за два часа но явно не е свършена.

    08:14 03.09.2025

  • 17 Факти

    4 3 Отговор
    Оставете ватмана на мира. Намерете тоя дето е подкарал трамвая и го вкарайте в затвора. Това е виновникът.

    08:14 03.09.2025

  • 18 Хахо

    2 0 Отговор
    И кой ще плати щетите за над 100 000лв?Длед като има виновни - безделниците, които са дръпнали спирачката или безйаберния ватман, то ще платят ли или само с предупреждения ще се размине?

    08:14 03.09.2025

  • 19 Гледаме от нашата Бузлуджа бъдещето

    1 1 Отговор
    Путин е виновен. Подкарал е трамвая за да може малоумниците в кочината с ценностите да говорят пет дена как ватмана не е натиснал копчето с което се спирал трамвая. Тепърва ще става безумно весело във фронтовата кочина на източния фланг. Вода няма на фронтовата линия за електората но барут и снаряди ще правят за да убиват руснаци. Шепа народ а маймунски истории всеки ден ,всеки час сътворен ужас и сутрин фронтова сводка за жертвите .

    08:14 03.09.2025

  • 20 СсСР КАЧЕСТВО

    2 0 Отговор
    Какви са тия примитивни трамваи, които могат да бъдат подкарани от всеки?

    08:15 03.09.2025

  • 21 прокопи

    4 1 Отговор
    Ватмана е слезнал да си вземе едно кафе. Колко време е загубил? Две, три минути? В 5ч. сутринта.
    А какво да кажеме за държавната администрация? Където и да отидете в държавна институция, отпред, винага седят по две три служителки, пафкат си цигарките, пият си кафенцето или фрапенцето и мохабета е доооста дълъг. Доста повече от две, три минути. Това е то ...

    08:17 03.09.2025

  • 22 Законите са соросоидни

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "За това":

    Затова дори да искат не могат да отделят плявата от зърното. Прехода свърши. Установи се империализъм със съответните закони. Горкия ватман е трябвало да предвиди че шетат престъпници около нас .

    08:18 03.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Молим":

    Серийни двигатели.. Колкото повече увеличаваш тока, толкова повече се увеличава въртящия момент / тягата.

    08:20 03.09.2025

  • 24 ИВАН

    1 0 Отговор
    Като няма държава - така ще е, хората ще плащаме за малоумието на други. И какви десетки хиляди, по скоро - стотици хиляди са щетите - трамваите, подлеза, колите ....

    Коментиран от #27

    08:22 03.09.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Като уволняват ватмана от де ще вземат друг? Питам, и отговор не искам.

    08:22 03.09.2025

  • 26 Ватмана натиска копчето и спира трамвая

    2 0 Отговор
    Обаче друг отива натиска копчето и пуска трамвая. Какво правим тогава. Има камери. Правим му профил и го залавяме. Не може да бием невинен човек. Бием виновния. Но трябва да поработим за да го хванем.

    08:23 03.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ИВАН":

    Това е български трамвай, произведен в Трамвайния завод в София. Ще го направят като нов. Тъкмо ще имат работа, че напоследък нямат.

    08:25 03.09.2025

  • 28 Хора прехода свърши разберете това

    2 0 Отговор
    Каквото каже чорбаджията. Капитализъм е. Но има изход. Дори и в днешния ден. Само трябва да го видиш. В противен случай ти дръпват шалтера като на ватмана горкия.

    08:28 03.09.2025

  • 29 То остава и да го уволнят

    3 0 Отговор
    То ще бъде смъртна присъда. Защо не потърсят виновника. Пълно е с камери на всякъде.

    08:35 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол