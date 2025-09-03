След като трамвай дерайлира в София: Наказанието на ватмана- предупреждение за уволнение или уволнение

Столичният електротранспорт и районната администрация изнесоха пред медиите нова информация за развитието на разследването за излязъл от релсите трамвай край Румънското посолство в София и причинил сериозни щети на няколко автомобила и подлез. Часове след като двете мотриси излязоха от релсите се появиха съмнения за намесата на младежи, които да са освободили ръчната спирачка и така позволили превозното средство да тръгне.
Според инж. Александър Дашев от „Столичен електротранспорт” харддисковете от трамвая са били демонтирани и предадени на следствието, съобщават от Нова телевизия. „В мотрисите има монтирани камери, те са собственост на ЦГМ и гледат към вратата на ватмана и първата врата на трамвая. Ватманът обясни, че е обезопасил машината и слязъл да си купи кафе. Излизайки от магазина, той е видял, че трамваят е потеглил. Все още не е ясно дали е имало външна намеса. Ватманът е с над 20-годишен опит, но не е свалил токовземателя. Ще му бъде наложено административно наказание - предупреждение за уволнение или уволнение. Този вид трамваи нямат записващо устройство за скоростта. Слизането за купуване на кафе между спирките е абсолютно забранено”, отбеляза той. И добави, че ватманът е бил проверен за наличие на алкохол преди излизане от депото, а трамваят е преминал ежедневен преглед.
Кметът на район "Средец" Трайчо Трайков съобщи, че се очаква оценка на щетите. "Ударът е разрушил конструкцията на подлеза. Хубавото е, че платното не е компрометирано, затова движението беше възобновено. Вероятно щетите са за десетки хиляди лева, предстои да видим точно колко, вероятно днес или утре ще стане ясно. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но най-напред ще започнем да възстановяваме инфраструктурата от аварийния фонд”, обясни той.
В резултат на освободената спирачка и потеглилия трамвай бяха ударени седем коли, двете мотриси са със сериозни поражения, а подлезът в района на Румънското посолство е разрушен. Като по чудо инцидентът се размина без пострадали. Експертите от столичния електротранспорт са категорични, че тръгване без външна намеса е невъзможно.
1 ООрана държава
Коментиран от #9
07:50 03.09.2025
2 Някой келеш му е свил трамвая
07:55 03.09.2025
3 Разбира се
Коментиран от #12
08:02 03.09.2025
4 И кой ще ви работи?!
08:02 03.09.2025
5 Молим
Коментиран от #23
08:03 03.09.2025
6 Бонев
08:03 03.09.2025
7 Гръч
08:06 03.09.2025
8 За това
Коментиран от #22
08:08 03.09.2025
9 Пума
До коментар #1 от "ООрана държава":Била е пумата, отивала незабелязано към парламента с обичайната за нея скорост
08:10 03.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Урсула
До коментар #3 от "Разбира се":Трамвая е изгубил GPS сигнала
08:12 03.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цял ден мина
08:14 03.09.2025
17 Факти
08:14 03.09.2025
18 Хахо
08:14 03.09.2025
19 Гледаме от нашата Бузлуджа бъдещето
08:14 03.09.2025
20 СсСР КАЧЕСТВО
08:15 03.09.2025
21 прокопи
А какво да кажеме за държавната администрация? Където и да отидете в държавна институция, отпред, винага седят по две три служителки, пафкат си цигарките, пият си кафенцето или фрапенцето и мохабета е доооста дълъг. Доста повече от две, три минути. Това е то ...
08:17 03.09.2025
22 Законите са соросоидни
До коментар #8 от "За това":Затова дори да искат не могат да отделят плявата от зърното. Прехода свърши. Установи се империализъм със съответните закони. Горкия ватман е трябвало да предвиди че шетат престъпници около нас .
08:18 03.09.2025
23 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Молим":Серийни двигатели.. Колкото повече увеличаваш тока, толкова повече се увеличава въртящия момент / тягата.
08:20 03.09.2025
24 ИВАН
Коментиран от #27
08:22 03.09.2025
25 Данко Харсъзина
08:22 03.09.2025
26 Ватмана натиска копчето и спира трамвая
08:23 03.09.2025
27 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "ИВАН":Това е български трамвай, произведен в Трамвайния завод в София. Ще го направят като нов. Тъкмо ще имат работа, че напоследък нямат.
08:25 03.09.2025
28 Хора прехода свърши разберете това
08:28 03.09.2025
29 То остава и да го уволнят
08:35 03.09.2025