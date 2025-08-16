Новини
Нова функция на тол-а засича липсата на поставен предпазен колан

Нова функция на тол-а засича липсата на поставен предпазен колан

16 Август, 2025 17:40

16 Август, 2025 17:40 471 7

НТУ отчита хиляди нарушения за неправомерно закриване на номера и движение в аварийна лента само в рамките на месец

Нова функция на тол-а засича липсата на поставен предпазен колан - 1
Водач на автобус, превозващ пътници, без поставен предпазен колан и говорещ по телефона
Светослава Ингилизова

От средата на месец юли в Националното тол управление стартира програма от организационно-технически мерки за поетапно въвеждане на нови функции на тол системата в две посоки - повишаване на събираемостта при заплащане на пътните такси и пътната безопасност. В резултат на активната съвместна работа на аналитичната група за обработка на големи данни и сектор „Верификация на нарушенията“ в НТУ е въведен нов тип процес за ефективно противодействие на опити за неплащане на пътни такси чрез множество методи за манипулиране на регистрационния номер на превозното средство. За ефективността на мерките показателен е фактът, че само за периода 15.07.2025 г. – 15.08.2025 г. са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби. Наред с това е развит и усъвършенстван процесът за предоставяне на информация за МВР за целите на установяване на нарушения от тип „Движение в лентата за принудително спиране“. Справката показва, че в периода 18.07- 15.08.2025 г. са представени повече от 1600 доказателствени пакета данни за нарушението.

От 12.08.2025 г. е организирана и нова функционалност на тол-а, а именно - към МВР се предоставят и доказателствени записи за нов тип нарушение, установено от тол камерите – управление на ППС без поставен предпазен колан, като от момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този „феномен“ съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя.

Важно е да се отбележи, че всички тези нови възможности на тол системата бяха постигнати чрез активиране и надграждане на функционалности, налични още при пускането на система в експлоатация, без допълнителни разходи от бюджета и в полза на обществения интерес. Работата на екипа на НТУ не спира до тук и на дневен ред е контролът върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища, както и предоставяне на актуална информация на водачите за условията за пътуване - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка (суха, мокра, заледена, заснежена). Планът и амбициите на екипа на НТУ са тези функционалности да станат факт през следващите няколко месеца.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАТ аванта

    4 0 Отговор
    Може да си ушиете или щамповате един колан на тениската😉

    17:42 16.08.2025

  • 2 Мръсни ченгета

    6 0 Отговор
    Компютърджиите могат да махнат колан от снимката,да сменят номера и дори да те пъхнат в колата.Не държава а мафия

    17:43 16.08.2025

  • 3 Миризлив пор

    5 0 Отговор
    Събираме тол-такси, глобяваме за липса винетки, глобяваме за колан, глобяваме за скорост ама това, че някой трябва да оправи пътя и да няма дупки забравяме а?

    17:43 16.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 инересно

    4 0 Отговор
    Още една хранилка
    Защо изобщо се дават милиони за ТОЛ - автомобили след като навсякъде има камери.

    17:43 16.08.2025

  • 6 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Е чак толкова модерни тия камери не са. Ако си с черно горнище ще те засекат че си без колан, после ходи обжалвай и се доказвай

    17:45 16.08.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Колани, телефони, сигурно хващат и да се изплезиш на камерата. Голяма екзотика, няма що! Последните две автопрестъпления нямат нищо общо с тези катаджийски екстри!

    17:49 16.08.2025

