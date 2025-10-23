Новини
България »
Проф. Олег Асенов: Няма корупция в ТОЛ управлението
  Тема: Войната на пътя

Проф. Олег Асенов: Няма корупция в ТОЛ управлението

23 Октомври, 2025 10:20 502 11

  • тол система-
  • тол такси-
  • тол управление-
  • проф. олег асенов

Автоматизираната система осигурява постоянен и ефективен контрол върху трафика и товарните превози, каза директорът на институцията

Проф. Олег Асенов: Няма корупция в ТОЛ управлението - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Автоматизираната система осигурява постоянен и ефективен контрол върху трафика и товарните превози. Това заяви в "Денят започва" по БНТ директорът на Националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов.

Проф. Олег Асенов обясни, че усилията на управлението са насочени към запълване на дефицита от непрекъснат и обективен контрол върху трафика. Според него камерите и сензорите функционират денонощно и електронно измерват скоростта и теглото на превозните средства, елиминирайки възможността за корупция.

„Системата работи ефективно, дава резултат. Нашите усилия са насочени към запълване на един дефицит от обективен непрекъснат и имунизиран от корупция контрол, защото камерите и сензорите работят 24 часа, не зависят от хора. Автоматично и електронно отсичат, както средна скорост, така и движение с повече тегло от разрешеното. Ние се опитваме включително и с контрол за движение в аварийната лента и управление на автомобил без предпазен колан, да изградим един комплекс от ефективни мерки за превенция преди всичко“, каза проф. Асенов.

Той коментира, че превенцията е основният механизъм за да намалее пътния травматизъм.

"Виждам, че мерките дават резултат. Хората по определен начин осъзнават, че това, което се прави стози контрол за средна скорост е за тяхно добро".

Проф. Асенов коментира и заобикалянето на магистрала „Струма“ от тежкотоварния трафик, с цел избягване на контрол за средната скорост.

„Това не е национална черта. Подобни практики има и в други страни, не само в България... Но колкото повече говорим за тези механизми и доказваме, че системата е еднаква за всички, толкова по-малко хора ще се опитват да я заобикалят. това е начинът да има промяна“, уточни той.

Относно твърденията, че около 20% от сензорите за измерване на тегло не работят, проф. Асенов обясни, че това е част от процес на възстановяване.

„Със стъпването на новото правителство установихме, че по-малко от половината точки работеха през март, а почти нито един сензор за претегляне в движение.

Защо не се работили?

Мога да отговоря по следният начин. Нежелание, некомпетентност на определен период от време. Просто тази система беше превърнала за няколко години в спящата красавица и просто имаше нужда от някаква събуждаща целувка, която ние дадохме и я събудихме“, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    ТАЗИ ДУМА "КОРУПЦИЯ" Е НЕПОЗНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
    ТАКОВА НЕЩО НЕ СЪЩЕСТВУВА В ПРЕКРАСНАТА НИ МИЛА, СПОКОЙНА РОДИНА!

    Коментиран от #8

    10:24 23.10.2025

  • 2 Митничарот

    9 0 Отговор
    Не думай ве.

    10:25 23.10.2025

  • 3 ШЕФА

    10 0 Отговор
    Еееее щом този олиго...... казва че няма корупция значи е така хахахахахаа.То по принцип в цялата държава няма корупция щом няма нито един осъден,даже Буда и Прасето предлагам да ги канонизираме за АНГЕЛИ.Свети ангел Тиквоний и Свети ангел Шиший.

    10:30 23.10.2025

  • 4 Селянин

    12 0 Отговор
    Абе то и в синята зона няма, ама има един списък с номера, които не се закачат.
    И в ДАЙ няма, ама има един списък с фирми, чийто камиони не се спират.
    И в КАТ няма, ама има хора на които снимките се трият от системата.
    Та корупция няма, има само усещане.

    10:31 23.10.2025

  • 5 Има

    6 0 Отговор
    Олегчо има с дмс шефчетата си пишат повече,а ти кога ще влизаш при бой Ставри заради катастрофата

    10:37 23.10.2025

  • 6 Неловена мачка

    6 0 Отговор
    В България професорите станаха повече от неловените мачки. Всеки втори е професор. Половината професори са негодни за нищо пиеници.

    10:37 23.10.2025

  • 7 Само

    6 0 Отговор
    Не разбрахме за коя държава е това изказване,не е за нашата нали

    10:43 23.10.2025

  • 8 Да да да

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Броя колко са + и - че местата може да трябва да са повече от 240 в мината.

    10:49 23.10.2025

  • 9 ЕЙ ГЕРБЕРСКИ ОЛЕГЧО

    3 0 Отговор
    Я СПОДЕЛИ ЗАЩО ТЕ БЯХА В ЗГОНИЛИ И МУТРАТА ТЕ ВЪРНА.

    10:57 23.10.2025

  • 10 Няма корупция в ТОЛ управлението

    3 0 Отговор
    само дет има професори доценти филисофи дърдоркофци
    с лопата да ги ринеш
    даже и за износ
    ама никой не ги иска

    11:04 23.10.2025

  • 11 Дориана

    2 0 Отговор
    Лъже ,в България навсякъде се шири корупция благодарение на Борисов и Пеевски и техните патерици съзяклятници , така, че няма начин и там да няма корупция.

    11:04 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове