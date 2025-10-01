Георги Харизанов за ДАИ: Аман от лакомията и наглостта на хора с жилетки и стоп палки. Закривай!

ДАИ е създадена някога, когато е нямало дори идея за Тол-системата и нейните огромни възможности.
Да бъде закрита е напълно естествен еволюционен процес, на който хората там дадоха допълнителен импулс.
Това обобщи Георги Харизанов във "Фейсбук".
Тол-системата може да мери тегло.
Тол-системата може да провери наличие на преглед и да санкционира липсата му.
Тол-системата може да провери наличие на Застраховка ГО и да санкционира липсата ѝ.
Тол-системата може да установи време за преминаване на големи разстояния, средна скорост, правени ли да почивки по пътя и т.н.
Автоматично, електронно, неоспоримо и без никакъв шанс “да почерпим нещо, та да се оправят нещата?”. Защото няма кого. Няма човек. Само последно поколение техника.
Аман от хора с жилетки и стоп палки.
И аман от лакомията и наглостта им.
Годината е 2025 и светът вече е друг. Закривай!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лицемер!
Коментиран от #3
16:37 01.10.2025
2 Кой го каза
Коментиран от #17
16:39 01.10.2025
3 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Лицемер!":Ти пък. Какво са тръби в сравнение с Боташ!!!
16:40 01.10.2025
4 Закривай, абсолютно и на
16:42 01.10.2025
5 Тодор Правешки
ДАИ е създадена от НРБ. НРБ отдавна не съществува, така че тази агенция е излишна. Закривай!!!
16:42 01.10.2025
6 ООрана държава
16:43 01.10.2025
7 хяма държава
16:44 01.10.2025
8 ДрайвингПлежър
ДА ЗАКРИЕМ И КАТ?!! за тях важи същото!
Аз ще кажа аман от лизачи и полит проститутки като Харизанов, който е на всяко гърне мерудия!
16:46 01.10.2025
9 ЧИЧО
16:46 01.10.2025
10 АЛУУУУУ
16:53 01.10.2025
11 Никой
16:55 01.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Съгласен!!!!
17:08 01.10.2025
14 Пак
17:10 01.10.2025
15 Марис
17:12 01.10.2025
16 Граовец
17:15 01.10.2025
17 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #2 от "Кой го каза":МИ НЕ МОЖЕ НЯКОЙ ДРУГ ДА КРАДЕ В ДЪРЖАВАТА ..ЗАЩОТО НЯМА ДА ИМА ЗА МУТРАТА И ПРАСЕТО И СЛУГИТЕ ИМ ....
17:17 01.10.2025
18 Един път
17:19 01.10.2025