Георги Харизанов за ДАИ: Аман от лакомията и наглостта на хора с жилетки и стоп палки. Закривай!

ДАИ е създадена някога, когато е нямало дори идея за Тол-системата и нейните огромни възможности.

Да бъде закрита е напълно естествен еволюционен процес, на който хората там дадоха допълнителен импулс.

Това обобщи Георги Харизанов във "Фейсбук".



Тол-системата може да мери тегло.



Тол-системата може да провери наличие на преглед и да санкционира липсата му.



Тол-системата може да провери наличие на Застраховка ГО и да санкционира липсата ѝ.



Тол-системата може да установи време за преминаване на големи разстояния, средна скорост, правени ли да почивки по пътя и т.н.



Автоматично, електронно, неоспоримо и без никакъв шанс “да почерпим нещо, та да се оправят нещата?”. Защото няма кого. Няма човек. Само последно поколение техника.



Аман от хора с жилетки и стоп палки.



И аман от лакомията и наглостта им.



Годината е 2025 и светът вече е друг. Закривай!