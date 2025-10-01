Новини
България »
Георги Харизанов за ДАИ: Аман от лакомията и наглостта на хора с жилетки и стоп палки. Закривай!

Георги Харизанов за ДАИ: Аман от лакомията и наглостта на хора с жилетки и стоп палки. Закривай!

1 Октомври, 2025 16:35 770 18

  • ангел харизанов-
  • даи-
  • корупция-
  • тол система

Аман от хора с жилетки и стоп палки

Георги Харизанов за ДАИ: Аман от лакомията и наглостта на хора с жилетки и стоп палки. Закривай! - 1
Снимка: БНТ
Факти Факти

ДАИ е създадена някога, когато е нямало дори идея за Тол-системата и нейните огромни възможности.

Да бъде закрита е напълно естествен еволюционен процес, на който хората там дадоха допълнителен импулс.

Това обобщи Георги Харизанов във "Фейсбук".

Тол-системата може да мери тегло.

Тол-системата може да провери наличие на преглед и да санкционира липсата му.

Тол-системата може да провери наличие на Застраховка ГО и да санкционира липсата ѝ.

Тол-системата може да установи време за преминаване на големи разстояния, средна скорост, правени ли да почивки по пътя и т.н.

Автоматично, електронно, неоспоримо и без никакъв шанс “да почерпим нещо, та да се оправят нещата?”. Защото няма кого. Няма човек. Само последно поколение техника.

Аман от хора с жилетки и стоп палки.

И аман от лакомията и наглостта им.

Годината е 2025 и светът вече е друг. Закривай!


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лицемер!

    25 2 Отговор
    Нещо за тръбите на ВИК да кажеш? Кой ги наряза?

    Коментиран от #3

    16:37 01.10.2025

  • 2 Кой го каза

    27 2 Отговор
    Казва го крадеца на напоителни системи сикаджииско гербераско мутренска п-д-о-а

    Коментиран от #17

    16:39 01.10.2025

  • 3 Копейкин Костя

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Лицемер!":

    Ти пък. Какво са тръби в сравнение с Боташ!!!

    16:40 01.10.2025

  • 4 Закривай, абсолютно и на

    9 2 Отговор
    100% .

    16:42 01.10.2025

  • 5 Тодор Правешки

    12 3 Отговор
    Прав си, Харизанов!
    ДАИ е създадена от НРБ. НРБ отдавна не съществува, така че тази агенция е излишна. Закривай!!!

    16:42 01.10.2025

  • 6 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Господина от маалъта да се успокой малко, ще вдигне кръвното

    16:43 01.10.2025

  • 7 хяма държава

    17 2 Отговор
    Вместо след като го осъдиха за тръбите да лежи в затвора ,тоз стана ПР . на боко , и от пет години го канят во медии и ТВ. да ръси умнотии !

    16:44 01.10.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    "Аман от лакомията и наглостта на хора с жилетки и стоп палки."

    ДА ЗАКРИЕМ И КАТ?!! за тях важи същото!

    Аз ще кажа аман от лизачи и полит проститутки като Харизанов, който е на всяко гърне мерудия!

    16:46 01.10.2025

  • 9 ЧИЧО

    5 0 Отговор
    Навсякъде в Рвропа има контрол по трснспорта, там инспекторите си вършат работата съврстно. Докато при нас за някои фирми няма никакъв контрол,инспекторите от ДАИ като ги видят си обръщат гурба въпреки,че винаги са с много тонаж. А като спрат други търсят начини как да ги оскубят!

    16:46 01.10.2025

  • 10 АЛУУУУУ

    7 1 Отговор
    ХАРИЗАНКА ЗА ЛАКОМИЯТА НА БОКО И ШИШИ КОГА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕШ

    16:53 01.10.2025

  • 11 Никой

    5 1 Отговор
    ДА му напомнят на този как се облажи от " Напоителни системи ". Медиите много обичат да ни навират в очите откровенни престъпници, като борци срещу корупцията

    16:55 01.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Съгласен!!!!

    1 0 Отговор
    Нещо умно да чуя тия дни….

    17:08 01.10.2025

  • 14 Пак

    0 0 Отговор
    Тоя са активирали да обработва ганьовците. Журналите са активни помощници в обработката.

    17:10 01.10.2025

  • 15 Марис

    0 0 Отговор
    Аман от такива нагаждачи като тебе, с лопата да ги ринеш!!!

    17:12 01.10.2025

  • 16 Граовец

    1 0 Отговор
    Все да питам, пък все не ми остава време, та Какво стана с тръбите от Напоителни системи?

    17:15 01.10.2025

  • 17 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кой го каза":

    МИ НЕ МОЖЕ НЯКОЙ ДРУГ ДА КРАДЕ В ДЪРЖАВАТА ..ЗАЩОТО НЯМА ДА ИМА ЗА МУТРАТА И ПРАСЕТО И СЛУГИТЕ ИМ ....

    17:17 01.10.2025

  • 18 Един път

    0 0 Отговор
    и този айДуК да каже нещо вярно!

    17:19 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове