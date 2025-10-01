ЕЦТП подкрепя предложението за закриване на ИААА

Европейският център за транспортни политики разпространи своята позиция относно предложението за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
Европейският център за транспортни политики подкрепя предложението за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прехвърляне на функциите ѝ към Националното ТОЛ управление и Министерството на вътрешните работи. Това е необходима и закъсняла стъпка за справяне с дългогодишните корупционни практики, които компрометираха дейността на агенцията и нанесоха сериозни щети върху пътната безопасност и международния имидж на България.
Въпреки множеството публични скандали, Министерството на транспорта и съобщенията не поиска и не предприе конкретни действия спрямо професионалното ръководство на ИААА, което не успя да се справи с корупцията, а напротив тя придоби невиждани до момента размери. Това за пореден път доказва, че политическото ръководство на министерството не може или по-лошо не желае да се справи със системната корупция в сектора.
С въвеждането на пълноценна електронизация чрез ТОЛ системата е възможно да се гарантира контрол без човешка намеса: системата може да измерва теглото на превозните средства, да проверява за валиден технически преглед и застраховка „Гражданска отговорност“, да установява средна скорост чрез време за преминаване на отсечки, както и да издава и връчва наказателни постановления по електронен път. Всичко това – без никакъв пряк човешки фактор, което автоматично елиминира възможността за корупционни практики.
Закриването на ИААА би било ясен сигнал, че подобни практики няма да бъдат толерирани повече и че правителството и Народно събрание имат желание да се справят с корупцията в сектор транспорт.
Настояваме обаче този процес да бъде съпроводен с ясни механизми за контрол, прозрачност и отчетност – включително с допускането на граждански организации и медиите като независими наблюдатели. Само така може да се гарантира, че прехвърлянето на функциите няма да бъде просто административна промяна, а реална реформа в полза на обществото и пътната безопасност.
ЕЦТП ще продължи да следи внимателно процеса и ще оказва експертна подкрепа на всяка институция, на всяка неправителствена организация и на всички граждани, които предприемат реални действия за справяне с корупционните практики и за подобряване на пътната безопасност и международния имидж на Република България в името на бъдещето на нашите деца!
Счетоводителя

16:39 01.10.2025
ООрана държава
16:42 01.10.2025
Браво
16:45 01.10.2025
оня с коня
До коментар #1 от "Счетоводителя":БОРИСОВ даде предложение за закриването на ДАИ и веднага пеевски го подкрепи,сега го подкрепя и ЕЦТП,подкрепя го нормално и целият Твърд Електорат на ГЕРБ,което значи Целият бълг. Народ.Ти НЕ СИ Борисов и нямаш право да предлагаш каквото и да е,кажи и на русофилстващите си Авери да стоят тихи за да не нарушават мисловната дейност на бат Бойко.
16:48 01.10.2025
5 ДрайвингПлежър
Създаването на поредна мегаструктура само ще повиши корупцията, няма да я намали!
ТОЛ управлението и бе това доказва, че се управлява в корупционен стил - влизането на дай само ще е бустерна доза корупция!
16:49 01.10.2025
6 Някой
Не, може би трябвада се преструктурира. Не само ДАИ. Трябва да ее заложат механизми, които не позволяват да се извършва рекет и да се получават подкупи. Трябва да е намери механизъм да се накарт служителите да правят това, което им е вменено от закона.
Навсякъде в ЕС има такива контролни органи. Но те си вършат работата съвестно. Или поне, по-съвестно от нашите. Но това само трябва да ни стимулира да променим институциите, а не да ги закриваме. Защото тогава идва пълното беззаконие.

16:59 01.10.2025
Платен провокатор
До коментар #6 от "Някой":Преди, шофьорските изпити ги провеждаше КАТ. После я измислиха тая ДАИ.
17:10 01.10.2025