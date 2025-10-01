Новини
ЕЦТП подкрепя предложението за закриване на ИААА

1 Октомври, 2025 16:36

Закриването на ИААА би било ясен сигнал, че подобни практики няма  да бъдат толерирани повече, се посочва в позицията на сдружението

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Европейският център за транспортни политики разпространи своята позиция относно предложението за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

Европейският център за транспортни политики подкрепя предложението за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прехвърляне на функциите ѝ към Националното ТОЛ управление и Министерството на вътрешните работи. Това е необходима и закъсняла стъпка за справяне с дългогодишните корупционни практики, които компрометираха дейността на агенцията и нанесоха сериозни щети върху пътната безопасност и международния имидж на България.

Въпреки множеството публични скандали, Министерството на транспорта и съобщенията не поиска и не предприе конкретни действия спрямо професионалното ръководство на ИААА, което не успя да се справи с корупцията, а напротив тя придоби невиждани до момента размери. Това за пореден път доказва, че политическото ръководство на министерството не може или по-лошо не желае да се справи със системната корупция в сектора.

С въвеждането на пълноценна електронизация чрез ТОЛ системата е възможно да се гарантира контрол без човешка намеса: системата може да измерва теглото на превозните средства, да проверява за валиден технически преглед и застраховка „Гражданска отговорност“, да установява средна скорост чрез време за преминаване на отсечки, както и да издава и връчва наказателни постановления по електронен път. Всичко това – без никакъв пряк човешки фактор, което автоматично елиминира възможността за корупционни практики.

Закриването на ИААА би било ясен сигнал, че подобни практики няма да бъдат толерирани повече и че правителството и Народно събрание имат желание да се справят с корупцията в сектор транспорт.

Настояваме обаче този процес да бъде съпроводен с ясни механизми за контрол, прозрачност и отчетност – включително с допускането на граждански организации и медиите като независими наблюдатели. Само така може да се гарантира, че прехвърлянето на функциите няма да бъде просто административна промяна, а реална реформа в полза на обществото и пътната безопасност.

ЕЦТП ще продължи да следи внимателно процеса и ще оказва експертна подкрепа на всяка институция, на всяка неправителствена организация и на всички граждани, които предприемат реални действия за справяне с корупционните практики и за подобряване на пътната безопасност и международния имидж на Република България в името на бъдещето на нашите деца!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Счетоводителя

    9 0 Отговор
    След агенцията, закрийте и правителството

    Коментиран от #4

    16:39 01.10.2025

  • 2 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Тази касичка се закрива, друга ще се открива.... до болка си ни ясни герберските традиции

    16:42 01.10.2025

  • 3 Браво

    2 0 Отговор
    На пътя 700 000 тирове и автобуси и да не ги надзирават 8 години е престъпление . Но няма закони . Нямат и хора . Като пожарната команда . 4000 коли и 600 души . Щеше да изгори 15 процента от това дето гори . Хитри . Доброволци. Милионери станаха . А мислят кат еквадорци .

    16:45 01.10.2025

  • 4 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Счетоводителя":

    БОРИСОВ даде предложение за закриването на ДАИ и веднага пеевски го подкрепи,сега го подкрепя и ЕЦТП,подкрепя го нормално и целият Твърд Електорат на ГЕРБ,което значи Целият бълг. Народ.Ти НЕ СИ Борисов и нямаш право да предлагаш каквото и да е,кажи и на русофилстващите си Авери да стоят тихи за да не нарушават мисловната дейност на бат Бойко.

    16:48 01.10.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    С какво прехвърлянето на СЛУЖИТЕЛИТЕ под управление на друга институция ще повлияе на начина им на работа!

    Създаването на поредна мегаструктура само ще повиши корупцията, няма да я намали!
    ТОЛ управлението и бе това доказва, че се управлява в корупционен стил - влизането на дай само ще е бустерна доза корупция!

    16:49 01.10.2025

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    Понеже всички институции у нас са корумпирани, ако затворим ДАИ, трябва да затворим и всички останали. Все пак, има функции, които трябвад а бъдат изпълнявани от някой. Ако няма ДАИ, нейните функции трябва да се поемат примерно от КАТ. А нима КАТ не са корумпирани? А имат ли капацитет да изпълняват и тази дейност? Имат ли нужното техническо оборудване и експертиза за това? Ако не е КАТ, кой тогава ще проверява камионите и автобусите за нарушения? Ако стане, недай боже, голяма катастрофа с ТИР-ове и автобуси, кой ще поеме отговорността за това, че е нямало проверки, и че не е предотвратен голям инцидент?
    Не, може би трябвада се преструктурира. Не само ДАИ. Трябва да ее заложат механизми, които не позволяват да се извършва рекет и да се получават подкупи. Трябва да е намери механизъм да се накарт служителите да правят това, което им е вменено от закона.
    Навсякъде в ЕС има такива контролни органи. Но те си вършат работата съвестно. Или поне, по-съвестно от нашите. Но това само трябва да ни стимулира да променим институциите, а не да ги закриваме. Защото тогава идва пълното беззаконие.

    Коментиран от #7

    16:59 01.10.2025

  • 7 Платен провокатор

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Преди, шофьорските изпити ги провеждаше КАТ. После я измислиха тая ДАИ.

    17:10 01.10.2025

