ЕЦТП подкрепя предложението за закриване на ИААА

Европейският център за транспортни политики разпространи своята позиция относно предложението за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

Европейският център за транспортни политики подкрепя предложението за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прехвърляне на функциите ѝ към Националното ТОЛ управление и Министерството на вътрешните работи. Това е необходима и закъсняла стъпка за справяне с дългогодишните корупционни практики, които компрометираха дейността на агенцията и нанесоха сериозни щети върху пътната безопасност и международния имидж на България.

Въпреки множеството публични скандали, Министерството на транспорта и съобщенията не поиска и не предприе конкретни действия спрямо професионалното ръководство на ИААА, което не успя да се справи с корупцията, а напротив тя придоби невиждани до момента размери. Това за пореден път доказва, че политическото ръководство на министерството не може или по-лошо не желае да се справи със системната корупция в сектора.

С въвеждането на пълноценна електронизация чрез ТОЛ системата е възможно да се гарантира контрол без човешка намеса: системата може да измерва теглото на превозните средства, да проверява за валиден технически преглед и застраховка „Гражданска отговорност“, да установява средна скорост чрез време за преминаване на отсечки, както и да издава и връчва наказателни постановления по електронен път. Всичко това – без никакъв пряк човешки фактор, което автоматично елиминира възможността за корупционни практики.

Закриването на ИААА би било ясен сигнал, че подобни практики няма да бъдат толерирани повече и че правителството и Народно събрание имат желание да се справят с корупцията в сектор транспорт.

Настояваме обаче този процес да бъде съпроводен с ясни механизми за контрол, прозрачност и отчетност – включително с допускането на граждански организации и медиите като независими наблюдатели. Само така може да се гарантира, че прехвърлянето на функциите няма да бъде просто административна промяна, а реална реформа в полза на обществото и пътната безопасност.

ЕЦТП ще продължи да следи внимателно процеса и ще оказва експертна подкрепа на всяка институция, на всяка неправителствена организация и на всички граждани, които предприемат реални действия за справяне с корупционните практики и за подобряване на пътната безопасност и международния имидж на Република България в името на бъдещето на нашите деца!