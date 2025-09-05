Новини
Ето ги отсечките, на които от неделя ще ни глобяват за средна скорост
  Тема: Войната на пътя

Ето ги отсечките, на които от неделя ще ни глобяват за средна скорост

5 Септември, 2025 11:49

Нарушителите ще получават електронен фиш с наказание

Ето ги отсечките, на които от неделя ще ни глобяват за средна скорост - 1
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Точно в полунощ на 7 септември множество толкамери ще започнат прилагането на глобите за превишена средна скорост.

В началото и в края на всеки пътен участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата за този пътен участък, това ще се регистрира и данните ще се предоставят веднага на МВР. Глобите са същите като за превишена скорост.

На 7 септември системата ще стартира с 22 точки за измерване, информира в сутрешния блок на БНТ проф. Олег Асенов - директор на "Националното тол управление"

"Толеранс има към шофьорите и той е описан в самия стандартизиран тип на измерване на средна скорост, който е 3 км до скорост 100 километра на скоростта и 3% над 100 километра, поясни той.

Според него благодарение на тези контролни механизми, ще се изгради поведението на пътя на даден шофьор.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знаци

    18 1 Отговор
    им ли обозначаващи начало и край на отсечката?

    11:52 05.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Вече са направени черни пътища да заобикалят камерите.

    Коментиран от #9

    11:52 05.09.2025

  • 3 Платен провокатор

    13 2 Отговор
    Къде ще ми пратят електронното известие, като никъде, не съм си обявил имейла?

    Коментиран от #6

    11:55 05.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мьрсуль

    6 1 Отговор
    "Толеранс има към шофьорите и той е 3 км до скорост 100 километра"

    браво
    значи на ограничение 50 ще карам със 150

    11:58 05.09.2025

  • 6 честен ционист

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Платен провокатор":

    Кой ти каза, че ще ти пращат уведомление? Направо ще ти теглят от сметката, където ти идва заплатата с цифровите евраци.

    12:00 05.09.2025

  • 7 браво бе!

    11 1 Отговор
    На 7 ми вместо да раздавате пенсиите,ще ни глобявате.А този за рационализацията Теменужка какво премия ще отдели?Другите държави отрекоха тази система,тук пенсионери като този я въвеждат.Фирмите произвеждащи камери станаха милионери само от нашите поръчки.Указателни табели в началото и края ще има ли?Видими,големи,а не в храстите или зад дървета.

    12:03 05.09.2025

  • 8 Хаха

    6 0 Отговор
    Нарушителите ще получават електронен фиш с наказание

    Трябваше да пише че Нарушителите ще получават заплата в плик 😜

    12:04 05.09.2025

  • 9 Ко речи?

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Е па троши си колата. Мазохизмът си е твой.

    12:10 05.09.2025

  • 10 замислен

    9 3 Отговор
    То и сега си беше цирк по пътищата, ама сега като излязат "неделните шофьори" и съвсем ги е страх да карат и се лепнат на 40-50 за да не ги глобят и всички започнат да ги изпреварват и ще стана истинска касапница!

    12:15 05.09.2025

  • 11 Санкции срещу агресора

    4 1 Отговор
    А колко е е глобата за превишен, несъобразен, среден пръст, сниман на полицейска камера с висока разделителна способност?

    12:19 05.09.2025

  • 12 Не знам

    9 0 Отговор
    защо ли, битият директора на полицията не предизвиква съчуствие в обществото.

    Коментиран от #14

    12:26 05.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Не знам":

    Ващо Общество е Русофилско Общество,което е всеизвестно с Коравосърдечието си.Както и да е- скоро ще бъдете Обявени за незаконно пребиваващи "Руски мигранти"и съответно Експулсирани като такива.

    Коментиран от #16

    12:32 05.09.2025

  • 15 Минаващ

    0 0 Отговор
    А защо никъде не пише каква е определената средна скорост за даден участък?

    12:41 05.09.2025

  • 16 Еврибари на магари

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Пали коня и за Украйна.

    12:45 05.09.2025

