Ето ги отсечките, на които от неделя ще ни глобяват за средна скорост

Точно в полунощ на 7 септември множество толкамери ще започнат прилагането на глобите за превишена средна скорост.
В началото и в края на всеки пътен участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата за този пътен участък, това ще се регистрира и данните ще се предоставят веднага на МВР. Глобите са същите като за превишена скорост.
На 7 септември системата ще стартира с 22 точки за измерване, информира в сутрешния блок на БНТ проф. Олег Асенов - директор на "Националното тол управление"
"Толеранс има към шофьорите и той е описан в самия стандартизиран тип на измерване на средна скорост, който е 3 км до скорост 100 километра на скоростта и 3% над 100 километра, поясни той.
Според него благодарение на тези контролни механизми, ще се изгради поведението на пътя на даден шофьор.
