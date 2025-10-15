От днес: "Националното тол управление" проверява тонажа на големите превозни средства

От днес "Националното тол управление" ще проверява тонажа на големите превозни средства, предаде БНР. Това ще става при рамките на тол управлението.
Към момента има 10 сертифицирани от близо 100 устройства, съобщи регионалният министър Иван Иванов:
"В асфалта има заложени сензори, които работят в синхрон с камерите. Когато се отчете нарушението съответно камерата заснема и това нещо се формализира в един акт, който се изпраща към нарушителя. В рамките на 1 час той може да бъде заловен, санкциониран, още при движението си по републиканската пътна мрежа, което е изключително голямо постижение", заяви Иванов.
1 голям смях
как ще глобите турските тирове? а? никак знаем
06:10 15.10.2025