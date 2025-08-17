Новини
Откриха ребро на динозавър край Трън

Откриха ребро на динозавър край Трън

17 Август, 2025 15:05 410 6

В рамките на експедицията са открити общо 30 фосилни находки

Снимка: БГНЕС/Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Учени откриха нови фосили от гръбначни животни в находището край Трън. Една от най-впечатляващите находки е ребро от динозавър.

Откритията са част от осмата палеонтологична експедиция в този район, съобщава Нова тв.

„Първоначално мислех, че е костенурка, тъй като краят на реброто е плосък и сравнително закръглен. В процеса на почистване се оказа, че костенурката, някак си, много си удължи фрагмента от корубата – няма такива. И вече когато го разкрихме напълно и се видя морфологията му, разбрахме какво е“, каза доц. Латинка Христова.

Владимир Николов добави, че вълнението е огромно, защото откриват частица от пъзел на древното минало не само на нашата страна, а и на света, като цяло.

В рамките на експедицията са открити общо 30 фосилни находки – зъби от два вида крокодили, коруби на костенурки, люспи и зъби от панцерни щуки.

„Някои от находките от коруби на костенурки тази година носят следи, белези от биологичната активност на други животни, има белези, които наподобяват следи от зъби“, каза Владимир Николов.

Откритията ни въвеждат в това, как e изглеждало находището край Трън преди около 80 милиона години.

„То е образувано в една смесена обстановка, тоест в него участват седименти, които са донесени, както от сушата, така и от най-най-най-плитките части на някакъв морски басейн“, заяви доц. Дочо Дочев.

Припомняме, че наскоро беше открито и друго находище в близост до Трън.

„Вероятно е по-старо находище от това, над което работим в момента“, каза още доц. Латинка Христова.


  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Македонско е, нема как друго яче да е!

    15:08 17.08.2025

  • 2 да питам

    6 0 Отговор
    А кога ще разровите землянките у Габровския Балкан ?! Може да намерите некой цял , дрът Партизан .. 🤭

    15:09 17.08.2025

  • 3 Палеонтолог

    2 0 Отговор
    Много сме доволни ! Най - вече от това че ни плащат луди пари за да се занимаваме с глупости !

    15:17 17.08.2025

  • 4 Нека да пиша

    2 0 Отговор
    Питай те Лили Иванова, тя ще ви каже най-точно.

    15:21 17.08.2025

  • 5 ниандерталец

    0 0 Отговор
    Епа измезихме го със сок от ферментирали боровинки .

    15:22 17.08.2025

