Земетресение край Сливен и Ямбол

Земетресение с магнитуд 3,3 е регистрирано край сливенското село Кермен. То е станало в 5:28 часа на дълбочина 10 км.
Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките посочва, че то е било на 9,2 км североизточно от Кермен, близо до Сливен и Ямбол.
Няма данни за материални щети или пострадали лица.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леля Пенка
17:54 17.08.2025
2 вен серемос
17:58 17.08.2025
3 Нерде Ямбол, нерде Стамбул
Или бъркате Камен с Кермен.
Всичките ви новини такива....
18:02 17.08.2025
4 Факт
18:22 17.08.2025
5 Уха
18:26 17.08.2025