Земетресение край Сливен и Ямбол

Земетресение с магнитуд 3,3 е регистрирано край сливенското село Кермен. То е станало в 5:28 часа на дълбочина 10 км.

Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките посочва, че то е било на 9,2 км североизточно от Кермен, близо до Сливен и Ямбол.

Няма данни за материални щети или пострадали лица.