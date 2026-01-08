Собственикът на „Кайрос“ възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба

Корабособственикът на танкера „Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд. Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма „Парнави“ ЕООД.
Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.
Сумата е постъпила по сметката на ИА „Морска администрация“, която координираше цялата операция, и предстои да бъде възстановена в държавния бюджет.
Очаква се корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
Коментиран от #7
07:53 08.01.2026
2 пълен смях
07:53 08.01.2026
3 Зайо
08:07 08.01.2026
4 ПАРНАВИ ЕООД НЕЩО Е БГ ТАРИКАТ
Коментиран от #5
08:18 08.01.2026
5 Факт
До коментар #4 от "ПАРНАВИ ЕООД НЕЩО Е БГ ТАРИКАТ":Как ги изчислявате тези неща?
Коментиран от #6
08:30 08.01.2026
6 Морски
До коментар #5 от "Факт":Ами човека е експерт по самолетите!
08:31 08.01.2026
7 ПЛАТИЛИ СА В
До коментар #1 от "само питам":РУСКИ ДЕНГИ ПОЛОВИНАТА А ОСТАТЪКА В ДОНГИ.
09:03 08.01.2026