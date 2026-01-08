Новини
България »
Собственикът на „Кайрос“ възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба

Собственикът на „Кайрос“ възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба

8 Януари, 2026 07:51 869 7

  • кайрос-
  • танкер-
  • кораб-
  • авария

Сумата е постъпила по сметката на ИА „Морска администрация“

Собственикът на „Кайрос“ възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Корабособственикът на танкера „Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд. Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма „Парнави“ ЕООД.

Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Сумата е постъпила по сметката на ИА „Морска администрация“, която координираше цялата операция, и предстои да бъде възстановена в държавния бюджет.

Очаква се корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    2 5 Отговор
    във евро ли плати или във фалирали левчета?

    Коментиран от #7

    07:53 08.01.2026

  • 2 пълен смях

    5 8 Отговор
    колко са смешни наще гемий пред истински руски кораб

    07:53 08.01.2026

  • 3 Зайо

    1 1 Отговор
    При платени от бюджета 1.2 милиона къде е разликата до платените от корабособствениците

    08:07 08.01.2026

  • 4 ПАРНАВИ ЕООД НЕЩО Е БГ ТАРИКАТ

    1 1 Отговор
    ПЛАТИЛ 6 ПЪТИ ПО МАЛКО ОТ СТОЙНОСТТА ЗА КРАНОВЕ , ГЕНЕРАТОРИ, ВЛЕКАЧИ...

    Коментиран от #5

    08:18 08.01.2026

  • 5 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПАРНАВИ ЕООД НЕЩО Е БГ ТАРИКАТ":

    Как ги изчислявате тези неща?

    Коментиран от #6

    08:30 08.01.2026

  • 6 Морски

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Ами човека е експерт по самолетите!

    08:31 08.01.2026

  • 7 ПЛАТИЛИ СА В

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    РУСКИ ДЕНГИ ПОЛОВИНАТА А ОСТАТЪКА В ДОНГИ.

    09:03 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове