Мъж отвлече и преби приятелката си в Старозагорско

22-годишен отвлече 20-годишната си приятелка в Старозагорско.

На 17 август е подаден сигнал от жената, че на 16 август е била подложена на физическо насилие от мъжа, с когото живее на семейни начала.

Той я отвел насила от Казанлък в село Тулово и започнал да я бие. Жената е била прегледана в здравно заведение.

При други случаи на 16 август - 21-годишна жена е подала сигнал за осъществено домашно насилие над нея- нанесени удари от 22-годишен мъж, с когото живеят на семейни начала в Чирпан. Мъжът е бил задържан.

27-годишна жена пък е подала сигнал, че на 15 август в село Долно Сахране ѝ е бил нанесен побой от 34-годишния ѝ приятел.