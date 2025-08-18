Новини
България »
Мъж отвлече и преби приятелката си в Старозагорско

18 Август, 2025 14:08 699 11

Той я отвел насила от Казанлък в село Тулово и започнал да я бие

Мъж отвлече и преби приятелката си в Старозагорско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-годишен отвлече 20-годишната си приятелка в Старозагорско.

На 17 август е подаден сигнал от жената, че на 16 август е била подложена на физическо насилие от мъжа, с когото живее на семейни начала.

Той я отвел насила от Казанлък в село Тулово и започнал да я бие. Жената е била прегледана в здравно заведение.

При други случаи на 16 август - 21-годишна жена е подала сигнал за осъществено домашно насилие над нея- нанесени удари от 22-годишен мъж, с когото живеят на семейни начала в Чирпан. Мъжът е бил задържан.

27-годишна жена пък е подала сигнал, че на 15 август в село Долно Сахране ѝ е бил нанесен побой от 34-годишния ѝ приятел.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    13 0 Отговор
    не казвайте, че е циганин. Не е, нали😁

    Коментиран от #9

    14:12 18.08.2025

  • 2 Трол

    6 1 Отговор
    Само в София никой не си бие жените.

    14:14 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шведи

    9 1 Отговор
    Шведи, сър. Пълно е с тях. Възпитани, колтурни, образовани. Ново начало.

    14:15 18.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коментиращ

    10 2 Отговор
    Те в тоя край са все българи юнаци. Смели мъже дето по Априлското въстание са се крили по лозята. Абе велики са.

    14:15 18.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    8 1 Отговор
    Джендърското поколение е тотално превъртяло!

    14:20 18.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Никси

    4 1 Отговор
    деца не се биите а се е...те !!!.

    14:28 18.08.2025

  • 11 Тома

    3 0 Отговор
    Тези младежи са 100% джипси

    14:40 18.08.2025

