Празникът на традициите - „Баба Марта“ събра ученици и техните преподаватели от България и турция

Тържеството, посветено на Баба Марта в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Елхово, се превърна в истински мост на приятелството между България и Турция. Сред специалните гости бяха представители на българската общност в Турция, Генералният консул на Република България в Одрин – г-жа Радослава Кафеджийска, както и делегации от Fen Bilimleri Okulları Kırklareli Koleji в гр. Къркларели и българското училище в гр. Одрин

Кметът на общината Петър Гендов поздрави гостите и домакините с думите: „Днес сме свидетели на един красив празник, който обединява традиции, култура и приятелство. Радвам се, че нашето училище и нашата общност могат да бъдат домакини на такова значимо събитие, което укрепва връзките между поколенията и между народите. Пожелавам на всички здраве, вдъхновение и нови успехи във всички начинания.“

Поздравителен адрес до директора на училището г-жа Детелина Михова изпрати и министърът на образованието и науката в служебното правителство Сергей Игнатов, а гостите от Къркларели изразиха възхищението си:

„Очаровани сме – не очаквахме такова топло посрещане. Нашите деца заслужават това. Този ден ще остане завинаги в съзнанието им. Благодарим ви!“

Учениците заедно с гостите изпълниха песни и танци, представяйки легендата за мартеницата, а мартенската работилница се превърна в пространство за усмивки, творчество и споделена радост. В края на събитието гостите отправиха покана за гостуване на група ученици за техния празник в края на месец март, затвърждавайки духа на международното партньорство и приятелство.