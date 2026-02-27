Новини
Празникът на традициите - „Баба Марта“ събра ученици и техните преподаватели от България и турция

27 Февруари, 2026 18:40

Тържеството, посветено на Баба Марта в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Елхово, се превърна в истински мост на приятелството между България и Турция

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тържеството, посветено на Баба Марта в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Елхово, се превърна в истински мост на приятелството между България и Турция. Сред специалните гости бяха представители на българската общност в Турция, Генералният консул на Република България в Одрин – г-жа Радослава Кафеджийска, както и делегации от Fen Bilimleri Okulları Kırklareli Koleji в гр. Къркларели и българското училище в гр. Одрин

Кметът на общината Петър Гендов поздрави гостите и домакините с думите: „Днес сме свидетели на един красив празник, който обединява традиции, култура и приятелство. Радвам се, че нашето училище и нашата общност могат да бъдат домакини на такова значимо събитие, което укрепва връзките между поколенията и между народите. Пожелавам на всички здраве, вдъхновение и нови успехи във всички начинания.“

Поздравителен адрес до директора на училището г-жа Детелина Михова изпрати и министърът на образованието и науката в служебното правителство Сергей Игнатов, а гостите от Къркларели изразиха възхищението си:

„Очаровани сме – не очаквахме такова топло посрещане. Нашите деца заслужават това. Този ден ще остане завинаги в съзнанието им. Благодарим ви!“

Учениците заедно с гостите изпълниха песни и танци, представяйки легендата за мартеницата, а мартенската работилница се превърна в пространство за усмивки, творчество и споделена радост. В края на събитието гостите отправиха покана за гостуване на група ученици за техния празник в края на месец март, затвърждавайки духа на международното партньорство и приятелство.

България






КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 n√Варна

    3 0 Отговор
    Бульо Марийке, от кога запончАхте да пишете Турция с малка начална буква, а????

    18:46 27.02.2026

  • 3 Пен

    2 0 Отговор
    Мисироци неграмотни, прости и т.н. "турция" се пише с главна буква! Толкова неграмотна сган пише "статии" ...

    18:51 27.02.2026

  • 4 Звездоброец

    1 0 Отговор
    Пък един в Банско си пеел щастливо " тел авив, тел авив...."

    18:56 27.02.2026

