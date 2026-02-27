Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Крум Зарков: Само справедлива Европа ще бъде сигурна Европа

Крум Зарков: Само справедлива Европа ще бъде сигурна Европа

27 Февруари, 2026 17:24 823 26

  • крум зарков-
  • европа

Той беше категоричен, че „за българската национална сигурност е от изключителна важност Европа да остане обединена“, а България следва да отстоява позиция, че „за сигурността на самата Европа е от ключова важност да остане обединена“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Сигурността на Европа идва от нейното единство, от сближаването между държавите. Само справедлива Европа ще бъде сигурна Европа.“

Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на публичната дискусия: „Европейският съюз на две скорости? Предизвикателствата пред България“. Събитието беше организирано от българския евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Кристиан Вигенин, със съдействието на Фондация „Център за европейски и международни изследвания“ (ЦЕМИ). Дискусията се проведе по инициатива на ПП АБВ – Алтернатива за Българско Възраждане, част от коалицията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.

Крум Зарков добави, че идеи като „две скорости“ „официализират разделението и го легитимират“. Той подчерта, че „карането на по-бърза скорост… печели време, но и увеличава риска от катастрофа“, и че силата на Европа е именно в процедурите, които водят до консенсус и устойчиви решения.

Той беше категоричен, че „за българската национална сигурност е от изключителна важност Европа да остане обединена“, а България следва да отстоява позиция, че „за сигурността на самата Европа е от ключова важност да остане обединена“. В контекста на засилените дискусии за въоръжаване той предупреди: „Няма да гарантираме сигурност със заводи за барут, с милиарди за въоръжение.“ Зарков подчерта, че „включването в надпревара по въоръжаване исторически не е донесло повече сигурност“.

„Европейският съюз е изправен пред избор, който не е между „по-бърза“ и „по-бавна“ интеграция, а между фрагментация и стратегическо единство.“ Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин при откриването на дискусията. „Европейският съюз никога не е бил просто съюз на интереси. Този съюз е основан на правото. Не военната мощ, не размерът на икономиката, а правото гарантира равнопоставеност“, подчерта Вигенин. По думите му силата на Европа произтича от това, че „малки и големи държави седят на една маса при едни и същи правила“.

Вигенин акцентира и върху социалното измерение на европейския проект. „За милиони европейци Европа означава защита на труда, на социалните права, на достойнството на човека“, отбеляза той. По думите му рискът днес не е толкова институционално разделение, колкото социално раздалечаване вътре в самия съюз. „Европа не може да бъде силна навън, докато е разделена отвътре. Социалното сближаване не е разход, а стратегическа инвестиция в стабилността на континента.“

Пламена Заячка от АБВ акцентира върху риска от трайно институционално разделение и подчерта: „Реформа – да, разделение – не.“ Тя напомни, че европейският проект е изграден върху принципите на солидарност и равноправие и предупреди, че моделът на „две скорости“ може да доведе до реално разделение на център и периферия, включително в достъпа до инвестиции, иновации и образователни програми.

Председателят на АБВ Румен Петков зададе въпроса - дали двете скорости или повече скорости водят до повече стратегическо предимство или повече разделение. Според него е важно дали става дума за „желание или възможност“ за участие. Той призова България да изработи реална работеща позиция, а не по принцип.

Евродепутатът Цветелина Пенкова подчерта, че дебатът „не е теоретичен“ и че „за съжаление, го виждаме на практика“. Тя посочи разликите в цените на електроенергията между Северна и Югоизточна Европа като пример за реално разделение и акцентира върху необходимостта от по-голяма свързаност и премахване на фрагментацията в единния пазар. По думите ѝ „солидарността на Европа се измерва с икономически растеж, с реална свързаност и с реална социална политика“, а следващите месеци ще бъдат тест за кохезионната политика и общия бюджет.

Председателят на Младежкото обединение в БСП и депутат Габриел Вълков отбеляза, че Европейският съюз „изначално е заложен да бъде на няколко скорости“, посочвайки примери като Шенген и Еврозоната. Той обаче смята, че: „В България често може би сме наблюдатели на процесите, а не сме преки участници“ и настоя страната да бъде сред тези, които „задават посоката“.

В дискусията участниците поставиха въпроси за външната политика, за ролята на България в процесите на вземане на решения и за необходимостта страната ни да формулира ясна и активна позиция по конкретните инициативи, а не да бъде само наблюдател. Сред тях бяха доц. Наталия Киселова, председател на парламентарната група „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА”, доц. д-р Христо Христев, ръководител катедра „Международно право и международни отношения“ в СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Светла Бонева, ръководител факултет „Международна икономика и политика“ в УНСС, Георги Пирински, председател на фондация „Солидарно общество“, Любомир Кючуков, директор на фондация „Институт за икономика и международни отношения“ (ИИМО), д-р Милена Ангелова - главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), проф. Александър Томов – председател на партия „Българска социалдемокрация-Евролевица“ - част от коалицията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ , политикът и експерт Зинаида Златанова, ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова, бившият зам.-министър на труда и социалната политика Иван Кръстев, социологът Първан Симеонов, политикът и дипломат д-р Меглена Плугчиева.

Общото послание от форума беше, че бъдещето на Европейския съюз не може да бъде изградено върху логика на разделение и кръгове на принадлежност. „Дошло е времето различните поколения и хората с различни политически убеждения в България да изработим заедно национална позиция – накъде върви и какъв да бъде Европейският съюз“, заключи Кристиан Вигенин в края на форума.


  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса Пейтриът и Насамс.Чака се страшен удар от Иран.

    Коментиран от #7, #19

    17:25 27.02.2026

  • 2 кой му дреме

    6 3 Отговор
    на българин вера немам
    българин на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    17:25 27.02.2026

  • 3 Кацамунски

    9 0 Отговор
    заговорил за справедливост ? Да каже дядо му колко животи е прекъснал ! Справедливия !

    17:27 27.02.2026

  • 4 В ЕС с фес

    13 0 Отговор
    Европа е континент, а ти говориш за сатанистката колония, наречена ЕС

    17:27 27.02.2026

  • 5 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    12 1 Отговор
    На Кацамунчето мамино либeрастичнo мястото му е в ПП до леля Ококорка.

    17:27 27.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е,

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато си американска подлога.

    17:30 27.02.2026

  • 8 Вашето мнение

    12 1 Отговор
    Когато отидете с намерение да пуснете глас за това паветното помнете, че той напусна Нинова, защото тя беше против истамбулската конвенция и Радев, защото искаше референдум за еврото.

    17:30 27.02.2026

  • 9 Сталин

    13 3 Отговор
    Кошерен плъх като искаш сигурна Европа бегай в окопите на Одеса да громиш руските

    17:30 27.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Традиция

    13 0 Отговор
    Този с визия на натегач някога работил ли е нещо в живота си? Май на бсп-то им върви все на такива вождове. Мама и тати от тежката номенклатура, а синчето или щерката цоцали цял живот от държавната ясла и всичко наготово

    17:34 27.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Горски

    9 0 Отговор
    На Кацамунчо мамин мястото му е в ПП до леля му Асенка. И сламеният човек на конци се изказа.Да гледа своя си кукловод,че може да му резне въженцето. С такъв мъдър началник БСП-то далеч ще стигнат. Тоя психопат от партията на червената буржоазия ще говори след 2 месеца като член на извън-парламентарна партия, живееща на държавна субсидия. Тогава право се учеше само в СУ след което в Демокрацията се откриха много други факултети и ето какъв е резултата. Всичко и за медицината е така всичко зависи от приема на студентите във ВУЗ. Ако се влиза с връзки или с пари край не ми го хвали.

    17:43 27.02.2026

  • 14 Всички

    8 1 Отговор
    срамежливо говорят за справедлива Европа, като косвено признават, че не е справедлива. Никой няма смелостта да каже, че ако ни подритват като второстепенна провинция трябва да напуснем ЕС. В НАТО е същото - първостепенни са САЩ, старата Европа и Турция са второстепенни а ние последната дупка на Кавала.

    17:51 27.02.2026

  • 15 ужас

    7 1 Отговор
    Цялата тази сбирщина от зарковци, томовци и т.н. иска да ни убеди, че Литва тежи толкова, колкото тежи Германия.

    Коментиран от #23

    17:55 27.02.2026

  • 16 Дориана

    7 1 Отговор
    Крум Зарков говори глупости за да оправдае грешните решения и действия на ЕС. Вече отдавна са опорочили идеите върху които беше изграден ЕС. Те са заменени с агресия, провокиране на война чрез даване на оръжия и пари на корумпирана Украйна, Европа вече е икономически отслабена и разединена. Върви стремглаво надолу.Вече няма Справедлива Европа, тя е заменена с Военолюбива Европа, която се говтви за война.

    Коментиран от #22

    18:02 27.02.2026

  • 17 Уса

    4 1 Отговор
    От 20 години няма справедлива Европа само геиски съюз ЕССР

    18:06 27.02.2026

  • 18 Тъпанар

    5 1 Отговор
    Говори за България , направете България справедлива и сигурна и след това оправяйте Европа , в случая се говорят само едни празни и кухи приказки

    18:07 27.02.2026

  • 19 Зад Европа

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нинова срина БСП, този ще я довърши

    Коментиран от #26

    18:08 27.02.2026

  • 20 Утрепани пари

    5 0 Отговор
    Дискусия за шиене на езиците,самозаблуждение и промиване на мозъци. Дадени милиарди за самолети, които никакви ги няма, пробутаха ни два втора употреба, които не летят. Отменени граждански полети заради чужди военни самолети, които не дават един лев. Чужди военни бази, които не дават един лев. За каква и чия сигурност става дума?

    18:11 27.02.2026

  • 21 безпартиен

    3 0 Отговор
    Това внуче на ДС генерал радетел за демокрация?Този какво е "работил" и с какво е допринесъл за БВП на държавата?Едва ли е забил и един пирон в ковчега на капитализма!А колко ли такива като него храни държавния бюджет?

    18:18 27.02.2026

  • 22 Исторически факти

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Какви идеи, бе, лелче, ес е създаден за защита на въглищата и металургията на зап.европа. Единствените идеи са унищожамане на конкуренцията. Защо бе унищожена металургията и промишлеността на РБЪЛГАРИЯ?

    18:23 27.02.2026

  • 23 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ужас":

    Е, всичко на този свят си има Маса, включително и Литва, и Естония...., въпроса е, колкко Милиграма са в сравнение с Дойча!? -))))) Но, това с пълна сила важи и за нас!

    18:25 27.02.2026

  • 24 Перо

    2 0 Отговор
    Стига вече с тоя джендър! На БСП и остават 2 месеца в НС, после минава на субсидия като извън-парламентарна партия на червената буржоазия и ьжендърията!

    18:40 27.02.2026

  • 25 Хасан

    0 0 Отговор
    Крум Зарков: Само справедлива Европа ще бъде сигурна Европа. Сега ще кажа опростено обяснение на теорията за относителността! Хващаш някой и му набивеаш здраво пръст в зaдникa. Сега и той е с пръст в зaдникa и ти си с пръст в зaдникa. Просто ти си в относително по-добра позиция!

    18:54 27.02.2026

  • 26 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зад Европа":

    Така е, благните подлоги и пияните им робовладелци от блатата мястото им е на бунището.

    18:56 27.02.2026

