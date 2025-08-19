Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 19 август: Валежи с гръмотевици в Източна и Южна България

19 Август, 2025

Температурите следобед ще са между 25° и 30°

Снимка: БНТ
През нощта ще е облачно, но главно в Централна България все още ще превалява, предаде БНТ. Вятърът ще остане от запад-северозапад, в източните райони – от североизток и временно ще отслабне.

След обяд ще е до умерен. Ще превали и ще прегърми вече на повече места в Източна и в Южна България. Остават налице условията за градушки. Почти без валежи ще остане в Дунавската равнина. Температурите следобед ще са между 25° и 30°, в София – около 25°, по Черноморието - около 26-28°. Морската вода е 26°. Вълнението на морето започва вече да поотслабва и ще е около 2-3 бала.

Ще духа умерен североизточен вятър. Облачността ще е по-често значителна и ще има не малко райони, в които ще превали и ще прегърми.

Най-динамичните условия ще ни предложат планините - ще изобилстват на валежи и гръмотевични бури. В масивите в Югозападна България и в Централна Стара планина ще са интензивни.

Има условия и за градушки. Вятърът ще е до умерен, с посока от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад.

До края на седмицата ще е по-колоритно: Ще има повече райони с изолирани превалявания, но все пак ще преобладава слънчево време. В четвъртък ще се появи южен вятър, в петък ще се увеличи температурата и ще бъде над 35°, на отделни места ще достигат 37°-38°. През нощта срещу събота и в събота процесът ще се обърне - идва нов студен атмосферен фронт - посредством нова порция валежи и гръмотевични бури, ще има отново условия за градушки, а температурите ще паднат с около 6-7°.


България
