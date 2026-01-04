Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 4 януари: Отново ще духа опасно силен вятър

4 Януари, 2026 04:50

Дневните температури ще достигнат до 17-18 градуса в Източна България, в София около 14

Времето днес, прогноза за неделя, 4 януари: Отново ще духа опасно силен вятър - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

В Източна България и в местата на север от планините вятърът отново ще се усили, ще бъде предимно облачно, главно в северозападните райони и Родопската област ще има преваляване от дъжд.

Дневните температури ще са в много широки граници - от 2 градуса в крайните северозападни райони до 17-18 градуса в Източна България, в София около 14 градуса.

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има преваляване от слаб сняг под 1800 метра от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 5 градуса на Мусала до 0 градуса на връх Ботев.

През първите дни от новата седмица в източната половина от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър и температурите там ще се задържат необичайно високи. Ще преобладава облачно време. На места повече в северна България планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход - близки до нулата, остават и условията за поледици.


