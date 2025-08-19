Новини
Пеевски: Искаме спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

19 Август, 2025 08:35 615 37

Разрешаването на проблема с водите представлява едно от най-големите предизвикателства и е необходимо прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата. Защото ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички! Това написа в своя позиция лидерът на ДПС - Ново Начало Делян Пеевски.

„Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО изиска от председателя на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите на Република България.

Разрешаването на проблема с водите представлява едно от най-големите предизвикателства и е необходимо прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората.

Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс - водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода.

Спешните действия, които трябва да се предприемат, са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК-мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.

Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в Република България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси.

Чрез подобна структура може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР.

В 21-ви век е недопустимо хората да бъдат поставени пред катастрофална криза - без достъп до питейна вода и отговорност на политиците и държавниците е да изградят здрави структури, които да гарантират, че това повече няма да се случва.

Ново начало системно и неотлъчно следва своята мисия - по-добър живот, сигурност и закрила за хората“, гласи още позицията на Пеевски.


  • 1 1488

    13 2 Отговор
    само не разбрах как олио от 3 лв става 1.56 евро при курс 1.95

    Коментиран от #27

    08:37 19.08.2025

  • 2 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    17 1 Отговор
    С "грижа" за хората !

    Коментиран от #16

    08:38 19.08.2025

  • 3 аз пък искам

    15 1 Отговор
    да спреш да дишаш

    08:38 19.08.2025

  • 4 свидетел

    17 1 Отговор
    за 20 години ББ освен едни полу-магистрали нищо друго не свърши ! сега цял народ му сърба попарата !

    Коментиран от #23

    08:38 19.08.2025

  • 5 Гледай глупав българино

    13 1 Отговор
    Ето го новия спасител!

    Коментиран от #13

    08:39 19.08.2025

  • 6 И аз искам да изчезнеш

    20 1 Отговор
    но ти всеки ден си в кочината ,, народно събрание,, и в обектива на кочиняшките мисвирки.

    08:40 19.08.2025

  • 7 Алооо ШОПА.че

    21 1 Отговор
    НАЛИ твоето момче БОКО преди пет години РЕМОНТИРА всички язовири за може да са СЕГА пълни и да НЯМА безводие . А сега СЕЗИРАЙ прокуратурата за САБОТАЖ към ДЪРЖАВАТА .

    08:41 19.08.2025

  • 8 Кандидат депутат

    6 0 Отговор
    Ко каза ко

    08:41 19.08.2025

  • 9 генетипен отпадък

    7 0 Отговор
    изхвърли се в кофата за отрепки

    08:43 19.08.2025

  • 10 Красимир Петров

    10 0 Отговор
    Каза шефа на всички политически мафиотски структури в България.

    08:44 19.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трол

    8 0 Отговор
    Ще построим нов язовир "Делян Пеевски".

    08:45 19.08.2025

  • 13 Гледай ти, бе, мошеник!

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гледай глупав българино":

    Резултатите бяха подправени! Какво направи прокуратурата?

    08:47 19.08.2025

  • 14 Минувач

    5 0 Отговор
    Ами Пеевски да подкреши вота на недоворие, който ще внесат Възраждане след паузата сега на тема - кризата с водата. Да отиваме на избори и да се броим.

    08:48 19.08.2025

  • 15 ДЖО ПАВЕТО

    9 0 Отговор
    каза единствения доказано еван от руснаци политик

    08:49 19.08.2025

  • 16 ХОРюаТА

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Намагнитен Евроаталантик антисоросоид":

    Искаме спешни действия да не те виждаме да не те чуваме

    08:49 19.08.2025

  • 17 Лопата Орешник

    11 0 Отговор
    Кво искаш ве , Шошон? Кво искаш,от кого го искаш? Нали ти си тоя с новото начало! Аре като за начало прекарай една тръба и пусни един язовир! Човешки субпродукт, искал той!;

    08:52 19.08.2025

  • 18 Даниел

    11 0 Отговор
    Потайте Бойко,той даде 500 млн за язовири на приближени фирми,а ПП показаха какъв е резултата от харча още преди 3 години,а днес е видим и с просто око!
    За магистралите май бяха над млрд предплатени оказали се за наем на техника??!!

    08:54 19.08.2025

  • 19 ИМА ЛИ ПОЛИТИК БЕЗ ВЕИ

    13 0 Отговор
    Източихте водите сега олеле ! Крадци нагли

    08:58 19.08.2025

  • 20 Хмм

    6 0 Отговор
    все иска, а нищо не върши, чака някой друг

    08:58 19.08.2025

  • 21 Механик

    8 0 Отговор
    А па аз си искам колелото, дето ми обещаха преди много години.
    Пеефски, абе ти от небето ли падна бе? Къде бяхте толкова години, та не поискахте тия мерки, ами сега се сетихте?
    Приятел от Плевен ми сподели, че вечер имат вода от 19:30 до 21:00. Как ти се струва? Тия хора да се изкъпят ли, да изперат ли, бойлер ли да включат за тия 2 часа, бе?
    Аз чак се чудя как плевенчани не са въстанали и да пометат тая гмеж из кметство, областно и ВиК.
    Тия ще излезнат по-търпеливи и от украинците, начи.

    08:58 19.08.2025

  • 22 Решение 332 на Мин.съвет 9.04.2021

    7 0 Отговор
    Боко Тиквата и министъркаъа му ПЕТЯ АВРОМОВА в ЗАТВОРА за дето са подписали на 9.04.2921 тайни договори за продажба и подаряване ВОДНИТЕ ресурси, язовири и 200 мин.извори на ИЗРАЕЛ съвеъ

    08:59 19.08.2025

  • 23 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "свидетел":

    как да не свърши, увеличи дълга 10 пъти

    09:00 19.08.2025

  • 24 ИНДИВИДА НА СНИМКАТА

    4 0 Отговор
    Е лично отговорен, че хората нямат вода.

    09:01 19.08.2025

  • 25 ВОДСТРОЙ

    2 0 Отговор
    ЛОЙКО и Шишлян на кражбите да сложат КТАЙ
    да спрат да крадат и изнасят държавната пара в ДУБАЙ

    09:02 19.08.2025

  • 26 Опс

    2 0 Отговор
    А аз искам Коледа,а ти в главната роля......

    09:02 19.08.2025

  • 27 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Вместо да купуваш Олио по 3 лв от разни "Гаражни" производители за "по-евтино" и да се чудиш на ценообразуването им,иди в ЛИДЛ и си купи Олио по 2,49бв/л /1,27 Евро/ със суперкачество/"Клас"/.

    09:04 19.08.2025

  • 28 Давайте г-н Пеевски

    1 0 Отговор
    Спешно и решително за хората, хората, ХОРАТА. Ама за кои хора?

    09:04 19.08.2025

  • 29 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    Браво на човека без храна може но без вода не. Браво на Делю хайдутин сатрапа на Доганя.

    09:06 19.08.2025

  • 30 Към "политиците" и депутатите:

    2 1 Отговор
    Какво чакате бе! ТОЙ КАЗА! Връщайте се от ваканцуване и започвайте да копаете! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪС ЗАШИТИ ДЖОБОВЕ!

    09:07 19.08.2025

  • 31 Анонимен

    1 0 Отговор
    30 години с аха, сега ще борят водната криза!

    09:09 19.08.2025

  • 32 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Робин Худ Намагнитенов действа сред стадото ! Следващата негова намеса ще е срещу "незаконното нахлуване" на МПС в автобуси ! Престъпници управляват България и създават хаос в "защита" на стадото !

    09:11 19.08.2025

  • 33 Тоя па

    1 0 Отговор
    още една институция национален борд щото другите да малко. Смятайте, че само си приказва и пак търси места за негови хора на добри лапачески позиции.

    09:12 19.08.2025

  • 34 така е

    0 0 Отговор
    Пеевски говори това, което хората искат да чуят. Така дръпна още няколко хиляди гласа от популистите ПП и ДБ

    09:12 19.08.2025

  • 35 Край

    0 0 Отговор
    Дилян е земи да забраниш войната в Украйна, че тоя без теб не могат се оправи

    09:12 19.08.2025

  • 36 само питам

    1 0 Отговор
    Пеевски, с парите открадна, колко язовира можеха да се построят? А колко можеха да се ремонтират, за да няма загуба на вода? А ВЕЦ-ове имаш ли и колко? А фотоволтаици имаш ли, и колко дървета бяха изсечени, за да бъдат поставени? Защото горите са изключително важни за подпочвените води, ако не знаеш. С изгарянето или изсичането на всяко едно дърво се губят стотици кубици вода. Колко микроязовира бяха криминално раздадени на наши хора за рибарници и достъп до тях нямат местните земеделски производители, заради което им се налага да ползват питейна вода за поливане на зеленчуковите градини. Пеевски ти от години си част от проблема и не можем да очакваме точно ти да го решиш. Няй-добре е да отидеш в Дубай, ако, разбира се, ти разрешат тези, които те върнаха тук да ни оправяш.

    09:12 19.08.2025

  • 37 СЪБУДЕТЕ. СЕ

    1 0 Отговор
    Това казано от МАГНИЦКИ Пеевски е ГАВРА С ПЛЕВЕНЧАНИ И ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    09:13 19.08.2025

