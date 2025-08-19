Пеевски: Искаме спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

Ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата. Защото ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички! Това написа в своя позиция лидерът на ДПС - Ново Начало Делян Пеевски.
„Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО изиска от председателя на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите на Република България.
Разрешаването на проблема с водите представлява едно от най-големите предизвикателства и е необходимо прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората.
Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс - водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода.
Спешните действия, които трябва да се предприемат, са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК-мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.
Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в Република България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси.
Чрез подобна структура може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР.
В 21-ви век е недопустимо хората да бъдат поставени пред катастрофална криза - без достъп до питейна вода и отговорност на политиците и държавниците е да изградят здрави структури, които да гарантират, че това повече няма да се случва.
Ново начало системно и неотлъчно следва своята мисия - по-добър живот, сигурност и закрила за хората“, гласи още позицията на Пеевски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #27
08:37 19.08.2025
2 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид
Коментиран от #16
08:38 19.08.2025
3 аз пък искам
08:38 19.08.2025
4 свидетел
Коментиран от #23
08:38 19.08.2025
5 Гледай глупав българино
Коментиран от #13
08:39 19.08.2025
6 И аз искам да изчезнеш
08:40 19.08.2025
7 Алооо ШОПА.че
08:41 19.08.2025
8 Кандидат депутат
08:41 19.08.2025
9 генетипен отпадък
08:43 19.08.2025
10 Красимир Петров
08:44 19.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трол
08:45 19.08.2025
13 Гледай ти, бе, мошеник!
До коментар #5 от "Гледай глупав българино":Резултатите бяха подправени! Какво направи прокуратурата?
08:47 19.08.2025
14 Минувач
08:48 19.08.2025
15 ДЖО ПАВЕТО
08:49 19.08.2025
16 ХОРюаТА
До коментар #2 от "Намагнитен Евроаталантик антисоросоид":Искаме спешни действия да не те виждаме да не те чуваме
08:49 19.08.2025
17 Лопата Орешник
08:52 19.08.2025
18 Даниел
За магистралите май бяха над млрд предплатени оказали се за наем на техника??!!
08:54 19.08.2025
19 ИМА ЛИ ПОЛИТИК БЕЗ ВЕИ
08:58 19.08.2025
20 Хмм
08:58 19.08.2025
21 Механик
Пеефски, абе ти от небето ли падна бе? Къде бяхте толкова години, та не поискахте тия мерки, ами сега се сетихте?
Приятел от Плевен ми сподели, че вечер имат вода от 19:30 до 21:00. Как ти се струва? Тия хора да се изкъпят ли, да изперат ли, бойлер ли да включат за тия 2 часа, бе?
Аз чак се чудя как плевенчани не са въстанали и да пометат тая гмеж из кметство, областно и ВиК.
Тия ще излезнат по-търпеливи и от украинците, начи.
08:58 19.08.2025
22 Решение 332 на Мин.съвет 9.04.2021
08:59 19.08.2025
23 Ами
До коментар #4 от "свидетел":как да не свърши, увеличи дълга 10 пъти
09:00 19.08.2025
24 ИНДИВИДА НА СНИМКАТА
09:01 19.08.2025
25 ВОДСТРОЙ
да спрат да крадат и изнасят държавната пара в ДУБАЙ
09:02 19.08.2025
26 Опс
09:02 19.08.2025
27 оня с коня
До коментар #1 от "1488":Вместо да купуваш Олио по 3 лв от разни "Гаражни" производители за "по-евтино" и да се чудиш на ценообразуването им,иди в ЛИДЛ и си купи Олио по 2,49бв/л /1,27 Евро/ със суперкачество/"Клас"/.
09:04 19.08.2025
28 Давайте г-н Пеевски
09:04 19.08.2025
29 SDEЧЕВ
09:06 19.08.2025
30 Към "политиците" и депутатите:
09:07 19.08.2025
31 Анонимен
09:09 19.08.2025
32 Ха ха ха
09:11 19.08.2025
33 Тоя па
09:12 19.08.2025
34 така е
09:12 19.08.2025
35 Край
09:12 19.08.2025
36 само питам
09:12 19.08.2025
37 СЪБУДЕТЕ. СЕ
09:13 19.08.2025