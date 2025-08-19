Критично остава състоянието на майката и детето, ударени от АТВ

Критично остава състоянието на 35-годишната жена и 4-годишното ѝ момченце, ударени от АТВ в „Слънчев бряг“ на 14 август. Късно снощи майката е оперирана по спешност заради мозъчен кръвоизлив, но остава с опасност за живота, съобщи бТВ.
Жената е в кома, в отделението по реанимация на Областната болница в Бургас. В същото отделение е детето ѝ, чието състояние е тежко заради травмите от удара.
При инцидента в курортния комплекс пострадаха шестима, сред които и още две деца и служител на близкия хотел, които вече са изписани.
18-годишният шофьор е ученик в 12. клас, с книжка от началото на годината. Пред бТВ близките на пострадалите обявиха, че се съмняват, че ще получат справедливост.
Те поискаха извършителят – 18-годишният Никола Бургазлиев, да бъде върнат в ареста и определиха като скандална мярката „домашен арест“ .
Според адвокатите на семейството по случая няма разпитани свидетели, не са иззети записи от камерите и има подменена проба за алкохол и наркотици на шофьора на АТВ-то, след като първата вероятно е била положителна 18-годишният Бургазлиев, който има книжка от няколко месеца, е обвинен за причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице, но е пуснат под домашен арест. Родителите му са полицаи в Несебър.
Адвокатите на пострадалите оспорват и мярката, и отрицателната проба за алкохол и наркотици.
Полицията в Бургас започна вътрешна проверка за действията на полицаите по случая.
В петък – 22 август, от 14 ч. ще се гледа на втора инстанция мярката на 18-годишният младеж, предизвикал катастрофата. Същия ден от 12 ч. пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани организират протест с искане за справедлив процес.
1 Сталин
Коментиран от #6
12:36 19.08.2025
2 ВСАА
12:38 19.08.2025
3 Сила
12:40 19.08.2025
4 Тоя
12:40 19.08.2025
5 Вчера клуба на причинителя на страданиет
12:47 19.08.2025
6 Учуден
До коментар #1 от "Сталин":Аз не виждам разлика между синчето на милиционерите и софийския римлянин. Но единият в ареста, а другият се излежава вкъщи.
12:47 19.08.2025
7 Чорбара
Тишина!
Къдравата Сю промъцай нещо бе !
12:49 19.08.2025
8 Ако не може жената да бъде превозена
12:52 19.08.2025
9 Силиций
12:55 19.08.2025
10 Извикайте професор от София или от
12:57 19.08.2025
11 Човек
12:57 19.08.2025
12 Два са вариантите
Не дай си Боже някой да почине - тогава ше последва
Втори вариянт: Ще се вдигне голям шум, ще се търсят полиически дивиденти с гръмки популистки изказвания от типа дайте да дадем, случаят ще се проточи с години и пак ще бъде заметен! няма да има наказани!
12:59 19.08.2025
13 Напомнящ
13:36 19.08.2025