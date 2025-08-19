Критично остава състоянието на майката и детето, ударени от АТВ

Критично остава състоянието на 35-годишната жена и 4-годишното ѝ момченце, ударени от АТВ в „Слънчев бряг“ на 14 август. Късно снощи майката е оперирана по спешност заради мозъчен кръвоизлив, но остава с опасност за живота, съобщи бТВ.

Жената е в кома, в отделението по реанимация на Областната болница в Бургас. В същото отделение е детето ѝ, чието състояние е тежко заради травмите от удара.

При инцидента в курортния комплекс пострадаха шестима, сред които и още две деца и служител на близкия хотел, които вече са изписани.

18-годишният шофьор е ученик в 12. клас, с книжка от началото на годината. Пред бТВ близките на пострадалите обявиха, че се съмняват, че ще получат справедливост.

Те поискаха извършителят – 18-годишният Никола Бургазлиев, да бъде върнат в ареста и определиха като скандална мярката „домашен арест“ .

Според адвокатите на семейството по случая няма разпитани свидетели, не са иззети записи от камерите и има подменена проба за алкохол и наркотици на шофьора на АТВ-то, след като първата вероятно е била положителна 18-годишният Бургазлиев, който има книжка от няколко месеца, е обвинен за причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице, но е пуснат под домашен арест. Родителите му са полицаи в Несебър.

Адвокатите на пострадалите оспорват и мярката, и отрицателната проба за алкохол и наркотици.

Полицията в Бургас започна вътрешна проверка за действията на полицаите по случая.

В петък – 22 август, от 14 ч. ще се гледа на втора инстанция мярката на 18-годишният младеж, предизвикал катастрофата. Същия ден от 12 ч. пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани организират протест с искане за справедлив процес.