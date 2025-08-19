Новини
България »
Критично остава състоянието на майката и детето, ударени от АТВ

Критично остава състоянието на майката и детето, ударени от АТВ

19 Август, 2025 12:34 853 13

  • майка и дете-
  • атв-
  • слънчев бряг

Инцидентът стана в Слънчев бряг

Критично остава състоянието на майката и детето, ударени от АТВ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Критично остава състоянието на 35-годишната жена и 4-годишното ѝ момченце, ударени от АТВ в „Слънчев бряг“ на 14 август. Късно снощи майката е оперирана по спешност заради мозъчен кръвоизлив, но остава с опасност за живота, съобщи бТВ.

Жената е в кома, в отделението по реанимация на Областната болница в Бургас. В същото отделение е детето ѝ, чието състояние е тежко заради травмите от удара.

При инцидента в курортния комплекс пострадаха шестима, сред които и още две деца и служител на близкия хотел, които вече са изписани.

18-годишният шофьор е ученик в 12. клас, с книжка от началото на годината. Пред бТВ близките на пострадалите обявиха, че се съмняват, че ще получат справедливост.

Те поискаха извършителят – 18-годишният Никола Бургазлиев, да бъде върнат в ареста и определиха като скандална мярката „домашен арест“ .

Според адвокатите на семейството по случая няма разпитани свидетели, не са иззети записи от камерите и има подменена проба за алкохол и наркотици на шофьора на АТВ-то, след като първата вероятно е била положителна 18-годишният Бургазлиев, който има книжка от няколко месеца, е обвинен за причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице, но е пуснат под домашен арест. Родителите му са полицаи в Несебър.

Адвокатите на пострадалите оспорват и мярката, и отрицателната проба за алкохол и наркотици.

Полицията в Бургас започна вътрешна проверка за действията на полицаите по случая.

В петък – 22 август, от 14 ч. ще се гледа на втора инстанция мярката на 18-годишният младеж, предизвикал катастрофата. Същия ден от 12 ч. пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани организират протест с искане за справедлив процес.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    16 5 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #6

    12:36 19.08.2025

  • 2 ВСАА

    20 0 Отговор
    Слънчев бряг е сборище на проститутки, наркомани и oтpепките на Европа не ходете там за ваше добро е.

    12:38 19.08.2025

  • 3 Сила

    15 0 Отговор
    Роднините да посетят "домашния арест " на извършителя с подходящи инструменти в ръце ...друг начин няма , ако искат възмездие щото справедливост няма и няма и да има в БГ то на мутромилиционерите !!!

    12:40 19.08.2025

  • 4 Тоя

    24 0 Отговор
    безумен Никола Бургазлиев мина през хора , премаза ги и смачка черпите и мозъка на женицата и детенцето , останалите жертви ги потроши ! Трагедията е ужасяваща , предизвиква мъка и гняв ! А виновника е на свобода , деянието му било средна (!!!) телесна повреда.....

    12:40 19.08.2025

  • 5 Вчера клуба на причинителя на страданиет

    14 0 Отговор
    Паднаха толкова ниЗко да се застъпват за него. Аз тая черта на българите не мога да я разбера никога.Той извършил злодеяние те го възвеличават ли какво точно не разбирам .

    12:47 19.08.2025

  • 6 Учуден

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Аз не виждам разлика между синчето на милиционерите и софийския римлянин. Но единият в ареста, а другият се излежава вкъщи.

    12:47 19.08.2025

  • 7 Чорбара

    9 0 Отговор
    Прасе , Тиква нещо по въпроса?
    Тишина!
    Къдравата Сю промъцай нещо бе !

    12:49 19.08.2025

  • 8 Ако не може жената да бъде превозена

    7 0 Отговор
    До София не може ли да извикат професор неврохирург от София. Просто се вижда как се опитват да и загубят живота от гордост.

    12:52 19.08.2025

  • 9 Силиций

    5 0 Отговор
    Аршина трябва да е еднакъв!Само така ще има някъкъв резултат към по-добро място за живот да е територията.

    12:55 19.08.2025

  • 10 Извикайте професор от София или от

    12 0 Отговор
    Турция по дяволите ще изтървете жената !!!

    12:57 19.08.2025

  • 11 Човек

    11 0 Отговор
    А келеша сътворил това безумие е в къщи.Нещата в тая държавица отдавна са извън контрол.

    12:57 19.08.2025

  • 12 Два са вариантите

    6 1 Отговор
    Първи вариант: Всички ще се спотайват до последно, като се надяват нищо да не се случи и инцидентът да бъде бързо забравен и заметен под черг!ата!
    Не дай си Боже някой да почине - тогава ше последва
    Втори вариянт: Ще се вдигне голям шум, ще се търсят полиически дивиденти с гръмки популистки изказвания от типа дайте да дадем, случаят ще се проточи с години и пак ще бъде заметен! няма да има наказани!

    12:59 19.08.2025

  • 13 Напомнящ

    2 0 Отговор
    БОГ и БОГОРОДИЦА да са на помощ на майката и детенцето ѝ!!! Стават чудеса и дано спасените животи на тези невинни душички бъде едно от тях!!! Много от НОРМАЛНИТЕ БЪЛГАРИ се молим денонощно за тях,дано молитвите ни бъдат чути! Кураж и сили на близките на пострадалите! А виновника за тази жестока трагедия трябва незабавно да бъде прибран в ареста! Безобразна наглост беше изпращането му при мама и тате,докато две душички са в кома и се борят за живота си!!!

    13:36 19.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове