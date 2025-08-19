Жълт код за гръмотевични бури в половината страна

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за потенциално опасно време в 12 области на Южна и Централна България. Става дума за Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, София – област, Ловеч, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Сливен Търговище и Шумен.
Днес времето в страната остава динамично. Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевични бури. Има риск от градушки.
Оценка 3.8 от 4 гласа.
1 Щукар
13:51 19.08.2025
2 алърт скъпи сънародници
13:57 19.08.2025
