Жълт код за гръмотевични бури в половината страна

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за потенциално опасно време в 12 области на Южна и Централна България. Става дума за Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, София – област, Ловеч, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Сливен Търговище и Шумен.

Днес времето в страната остава динамично. Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевични бури. Има риск от градушки.