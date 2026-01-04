Новини
Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера

4 Януари, 2026 16:27

ПСС: Не ходете в планините

Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 30 м/сек (108 км/ч) е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина и времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха от Планинската спасителна служба в Дупница, цитирана от БНТ.

Планинските спасители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.

След силен вятър опасността в планините остава висока няколко дни, дори ако времето се оправи, добавиха от спасителната служба в Дупница.


