Разказ от първо лице за бурята, връхлетяла по време на събор в кюстендилско село

1 Септември, 2025 08:27 770 3

Беше доста страшно. Никой не очакваше, че може да се случи такова нещо, разказа кметицата

Разказ от първо лице за бурята, връхлетяла по време на събор в кюстендилско село - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на село Копиловци с разказ за невижданата буря, която връхлетя Кюстендилско в неделя, посочи "Нова телевизия". По думите ѝ местните описват видяното като истински апокалипсис. Вятърът е съборил многогодишни дървета върху къщи и автомобили, като по чудо няма сериозно пострадали хора. В село Копиловци е имало събор в момента, когато стихията е връхлетяла. Кадри са заснели как мощната буря помита шатри, маси и хора.

„Беше доста страшно. Никой не очакваше, че може да се случи такова нещо. Към 18.30 ч. започна да духа бурен вятър. Имаше облак, планината беше скрита от него. Не си спомням да съм виждала подобно нещо. Хората се уплашиха, започнаха да бягат. Бурята продължи около 10 минути. Една жена беше блъсната от чадър. Тя е от съседното село. За щастие, не е пострадала сериозно. Токът спря. Тази сутрин вече всичко е нормално и сме разчистили щетите”, разказа в ефира на „Здравей, България” кметът на селото Мирослава Костадинова.


  • 1 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Бурята е освестила пиениците. В тоз регион мноо пият. Но са далеч от рекордите на Северозапада.

    08:33 01.09.2025

  • 2 Сигурно

    2 0 Отговор
    е била евробуря !

    08:40 01.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    В тази буря рискуваха да возят Урсула с бойни хеликоптери защото по земя беше невъзможно.

    08:42 01.09.2025

