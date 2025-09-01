Разказ от първо лице за бурята, връхлетяла по време на събор в кюстендилско село

Кметът на село Копиловци с разказ за невижданата буря, която връхлетя Кюстендилско в неделя, посочи "Нова телевизия". По думите ѝ местните описват видяното като истински апокалипсис. Вятърът е съборил многогодишни дървета върху къщи и автомобили, като по чудо няма сериозно пострадали хора. В село Копиловци е имало събор в момента, когато стихията е връхлетяла. Кадри са заснели как мощната буря помита шатри, маси и хора.

„Беше доста страшно. Никой не очакваше, че може да се случи такова нещо. Към 18.30 ч. започна да духа бурен вятър. Имаше облак, планината беше скрита от него. Не си спомням да съм виждала подобно нещо. Хората се уплашиха, започнаха да бягат. Бурята продължи около 10 минути. Една жена беше блъсната от чадър. Тя е от съседното село. За щастие, не е пострадала сериозно. Токът спря. Тази сутрин вече всичко е нормално и сме разчистили щетите”, разказа в ефира на „Здравей, България” кметът на селото Мирослава Костадинова.