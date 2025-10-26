Новини
Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени в няколко области

26 Октомври, 2025 08:33 1 141 6

Предупреждението е за областите Перник, София-област, част от Монтана, част от Видин, Кюстендил и София-град

Оранжев код за значителни валежи в няколко области у нас обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес, сочи справка на страницата на института.

Предупреждението е за областите Перник, София-област, част от Монтана, част от Видин, Кюстендил и София-град.

Жълт код е обявен за областите Враца, Плевен, Ловеч, части от Монтана и от Видин, Благоевград, Пазарджик и част от София-област.

Според прогнозата на НИМХ днес на много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините – и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Ръжди

    4 2 Отговор
    Наздраве за Димитровден!

    08:36 26.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Пак ще има уд@вени.

    08:40 26.10.2025

  • 3 Баце

    5 0 Отговор
    За кучето на Павлив, за умнокрасиви понита и продуктите на новите евроатлантически образователни системи продължавайте да им говорите с цветове, знаци и изкуствени първични символи.
    За старите нормални, обикновени хира може просто да кажете: слаб дъжд, силен дъжд, обилни валежи еди колко си литра и еди каква си продъкжителност, буря и т. н.
    Ние все още сме дистатъчно интелигентни за да разберем.
    Овцете ви са други.

    08:43 26.10.2025

  • 4 оспри

    2 0 Отговор
    София-ще я вали град и София-област ще се радва мокра от даш.

    08:46 26.10.2025

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Удавени но жадни - безводие + наводнение.

    09:08 26.10.2025

  • 6 хмм

    0 0 Отговор
    Какви кодове, какви пeдepackи цветове. Кажете какви количества дъжд се очакват. Не сме маймyнu.

    09:09 26.10.2025

