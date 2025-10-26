Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени в няколко области

Оранжев код за значителни валежи в няколко области у нас обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес, сочи справка на страницата на института.
Предупреждението е за областите Перник, София-област, част от Монтана, част от Видин, Кюстендил и София-град.
Жълт код е обявен за областите Враца, Плевен, Ловеч, части от Монтана и от Видин, Благоевград, Пазарджик и част от София-област.
Според прогнозата на НИМХ днес на много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините – и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ръжди
08:36 26.10.2025
2 Последния Софиянец
08:40 26.10.2025
3 Баце
За старите нормални, обикновени хира може просто да кажете: слаб дъжд, силен дъжд, обилни валежи еди колко си литра и еди каква си продъкжителност, буря и т. н.
Ние все още сме дистатъчно интелигентни за да разберем.
Овцете ви са други.
08:43 26.10.2025
4 оспри
08:46 26.10.2025
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:08 26.10.2025
6 хмм
09:09 26.10.2025