Гръмотевични бури в половин България

12 Септември, 2025 08:46 1 281 3

Усещане за есен в първия учебен ден

Гръмотевични бури в половин България - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По движението на преминаващ студен атмосферен фронт валежна обстановка се очертава и в петък. След мъглите призори в Западна България денят ще е слънчев с временни увеличения на облаците. Валежи – на малко места. В Централна Южна и Източна България обаче облачността ще е променлива и в хода на деня ще се оформят по-съществени валежи от летен тип, временно интензивни, с гръмотевици и с потенциал за градушки. По-значителни количества ще се излеят в Североизтока, съобщава Нова тв.

През почивните дни преди първия учебен ден времето ще е динамично. В събота сутринта ще има условия за мъгли в котловините, в низините и покрай водоемите. Денят ще е преобладаващо слънчев. Следобед облаците ще са повече, но предимно в западната половина на страната, с възможност за кратък валеж. В неделя, след слънчева сутрин, тук-там с мъгла, късно следобед ще превали отново в западните райони, в по-късните часове – временно интензивно.

И през трите дни до края на седмицата ще е прохладно. С леки регионални колебания дневните температури ще са в интервала 25–30 градуса в петък, през уикенда – 24–29 градуса.

В нощта срещу 15 септември ще вали в Западна България. Сутринта обаче валежите ще са намалели и на повечето места спрели. Облачността ще е променлива с тенденция да се разкъсва в хода на деня. Температури в ранните часове в понеделник – 14–19 градуса, следобед – между 24 и 29 градуса.


