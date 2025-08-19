Новини
България »
Видин »
Възможност за нови работни места в област Видин

Възможност за нови работни места в област Видин

19 Август, 2025 15:22 474 2

  • нови работни места-
  • видин-
  • оиц видин

Планираните дейности включват и подкрепа за социална и трудова интеграция на служителите в социалните предприятия

Възможност за нови работни места в област Видин - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) информира общинските предприятия, общините (ако общинските им предприятия нямат самостоятелна правосубектност), неправителствения сектор, кооперациите, работодателите и социалните предприятия от област Видин, че е отворена за кандидатстване мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“.

По мярката ще бъде осигурена подкрепа за създаване на устойчиви работни места в социалните предприятия, като субсидираната заетост за новонаети служители от уязвими групи ще бъде за период до 12 месеца, а за хора с трайни увреждания – до 24 месеца. В рамките на един проект могат да бъдат наети до 10 нови служители. Допустимо е и наемането за период от 3 до 6 месеца на хора, завършили бакалавърска или магистърска програма в областта на социалното предприемачество в България или в чужбина. Служителите в социалните предприятия ще могат да се включват в обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация, както и за ключови компетентности, включително за придобиване или повишаване на дигиталните умения.

Планираните дейности включват и подкрепа за социална и трудова интеграция на служителите в социалните предприятия, включително психологически консултации, трудова медиация, мотивация за работа, осигуряване на ментор на работното място и включване в специфични обучения. Този вид подкрепа ще бъде с продължителност до 12 месеца, а ако служителят е с трайни увреждания – до две години.

За развитие на бизнес процесите в социалното предприятие ще бъде допустимо наемането на външни експерти в сферата на продажбите, финансовото управление, изработване и разпространение на маркетинг или рекламни материали. Цел на мярката е и насърчаване обмяната на опит и насърчаване на сътрудничеството между социалните предприятия, както и с традиционни стопански предприятия. Допустимо е организирането на семинари, работни срещи, участие в панаири и изложения в България и на територията на Европейския съюз.

Планираните дейности включват още и осигуряване на материали, оборудване и обзавеждане за производствения процес в социалните предприятия, включително осигуряване на дигитални технологии и инструменти. Допустимо е извършването на ремонтни дейности във връзка с новите работни места или дейността на социалното предприятие.

Екипът на ОИЦ-Видин обръща внимание на всички допустими кандидати, че следва да бъдат вписани в Регистъра на социалните предприятия, съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Вписването в регистъра е задължително и следва да бъде извършено най-късно до сключване на договора за БФП. За да получи договор за финансиране, вписаното в Регистъра социално предприятие трябва да е същото юридическо лице като одобрения допустим кандидат по процедурата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН по мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ е 14 ноември 2025 г., 17.00 ч.

С оглед преодоляване на последиците от негативните икономически и социални процеси в област Видин и необходимостта от създаването на нови и устойчиви работни места, особено в районите с по-нисък инвестиционен интерес и невъзможност за заетост на уязвимите групи, екипът на Областен информационен център-Видин ще популяризира активно процедура „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“. Потенциалните бенефициенти от региона могат да се обръщат за информация и експертиза към екипа на центъра на място в офиса в гр. Видин, по телефона, чрез електронната поща или през месинджъра на страницата на ОИЦ-Видин в социалната мрежа Фейсбук.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление.


Видин / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Пердах

    3 0 Отговор
    Нови работни места са необходими не само в област Видин,а и в цяла България.

    15:36 19.08.2025

  • 2 А за кой са тези места там

    1 0 Отговор
    над 60 % от жителите там са пенсионери.
    Който е могъл е избягал
    Испания,Италия, Англия
    Та дори и София

    15:46 19.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове