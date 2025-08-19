Възможност за нови работни места в област Видин

Екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) информира общинските предприятия, общините (ако общинските им предприятия нямат самостоятелна правосубектност), неправителствения сектор, кооперациите, работодателите и социалните предприятия от област Видин, че е отворена за кандидатстване мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“.

По мярката ще бъде осигурена подкрепа за създаване на устойчиви работни места в социалните предприятия, като субсидираната заетост за новонаети служители от уязвими групи ще бъде за период до 12 месеца, а за хора с трайни увреждания – до 24 месеца. В рамките на един проект могат да бъдат наети до 10 нови служители. Допустимо е и наемането за период от 3 до 6 месеца на хора, завършили бакалавърска или магистърска програма в областта на социалното предприемачество в България или в чужбина. Служителите в социалните предприятия ще могат да се включват в обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация, както и за ключови компетентности, включително за придобиване или повишаване на дигиталните умения.

Планираните дейности включват и подкрепа за социална и трудова интеграция на служителите в социалните предприятия, включително психологически консултации, трудова медиация, мотивация за работа, осигуряване на ментор на работното място и включване в специфични обучения. Този вид подкрепа ще бъде с продължителност до 12 месеца, а ако служителят е с трайни увреждания – до две години.

За развитие на бизнес процесите в социалното предприятие ще бъде допустимо наемането на външни експерти в сферата на продажбите, финансовото управление, изработване и разпространение на маркетинг или рекламни материали. Цел на мярката е и насърчаване обмяната на опит и насърчаване на сътрудничеството между социалните предприятия, както и с традиционни стопански предприятия. Допустимо е организирането на семинари, работни срещи, участие в панаири и изложения в България и на територията на Европейския съюз.

Планираните дейности включват още и осигуряване на материали, оборудване и обзавеждане за производствения процес в социалните предприятия, включително осигуряване на дигитални технологии и инструменти. Допустимо е извършването на ремонтни дейности във връзка с новите работни места или дейността на социалното предприятие.

Екипът на ОИЦ-Видин обръща внимание на всички допустими кандидати, че следва да бъдат вписани в Регистъра на социалните предприятия, съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Вписването в регистъра е задължително и следва да бъде извършено най-късно до сключване на договора за БФП. За да получи договор за финансиране, вписаното в Регистъра социално предприятие трябва да е същото юридическо лице като одобрения допустим кандидат по процедурата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН по мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ е 14 ноември 2025 г., 17.00 ч.

С оглед преодоляване на последиците от негативните икономически и социални процеси в област Видин и необходимостта от създаването на нови и устойчиви работни места, особено в районите с по-нисък инвестиционен интерес и невъзможност за заетост на уязвимите групи, екипът на Областен информационен център-Видин ще популяризира активно процедура „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“. Потенциалните бенефициенти от региона могат да се обръщат за информация и експертиза към екипа на центъра на място в офиса в гр. Видин, по телефона, чрез електронната поща или през месинджъра на страницата на ОИЦ-Видин в социалната мрежа Фейсбук.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление.