Пиян шофьор падна с колата си в изкоп във Видин

Кола падна в изкоп във Видин. От полицията в града уточниха, че автомобилът е самокатастрофирал.
В колата са пътували двама млади мъже. Сигналът е подаден минути след полунощ. Водачът е тестван за алкохол, а пробата му е положителна - над 1.2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.
Пътувалият с него е настанен във видинската болница без опасност за живота. Извършен е оглед на мястото и е образувано досъдебно производство.
фактчекър
До коментар #4 от "здрасти":Изкоп на път се обезопасява чрез няколко основни мерки, които целят да предотвратят срутваване на стените, падане на хора и техника, както и инциденти от преминаващите до и покрай изкопа работници и превозни средства.
Основни мерки за обезопасяване на изкоп на път:
Правилно укрепване на стените на изкопа с подпорни конструкции или чрез определен ъгъл на откоса, съобразен с вида на почвата, за да се предотврати срутване.
Ограждане на строителната площадка и изкопа с плътни временни огради, които да ограничат достъпа и да уведомяват за опасността.
Поставяне на предупредителни знаци и при необходимост светлинна сигнализация около изкопа.
Използване на обезопасени проходни мостчета или пътеки за безопасно преминаване на пешеходци над изкопа.
Осигуряване на лесен и безопасен достъп до изкопа чрез стабилни стълби или наклони, които да позволят качване и слизане.
Нощно осветление около контура на изкопа за безопасност при слаба видимост.
Контрол и ограничаване на движенията на машини и пешеходци по площадката с пътни знаци и огради.
Проверка и обезопасяване срещу токсични газове, вода и други опасности в изкопа.
Медицински преглед и подготовка на работниците за работа в изкопи с повишен риск.
Тези мерки се основават на нормативни изисквания и добри практики за безопасност при строителни изкопи, особено когато са на пътни трасета или урбанизирани територии.
17:58 19.10.2025
