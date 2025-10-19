Новини
Пиян шофьор падна с колата си в изкоп във Видин

19 Октомври, 2025 17:20

Вторият пътник в колата е настанен във видинската болница без опасност за живота

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Кола падна в изкоп във Видин. От полицията в града уточниха, че автомобилът е самокатастрофирал.

В колата са пътували двама млади мъже. Сигналът е подаден минути след полунощ. Водачът е тестван за алкохол, а пробата му е положителна - над 1.2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.

Пътувалият с него е настанен във видинската болница без опасност за живота. Извършен е оглед на мястото и е образувано досъдебно производство.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    1.2 пиян ли е вече..?и изкопа да не е бил на пътя , случайно?

    17:29 19.10.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 5 Отговор
    А изкопа бил ли е обезопасен? У наше село вода и кал разкопа преди 4 месеца елле че наскоро поне заринаха трапа, ама който не е местен скача зверски

    17:29 19.10.2025

  • 4 здрасти

    2 5 Отговор
    Бил ли е обезопасен изкопа?

    Коментиран от #7, #10, #13

    17:34 19.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ужас!!!

    7 0 Отговор
    Изкопа добре ли е?

    17:36 19.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    4 0 Отговор
    един панелен неудачник с голф 2 и анцунг по малко

    17:40 19.10.2025

  • 9 Веднага

    4 0 Отговор
    Ден на трур!

    17:40 19.10.2025

  • 10 Имал е застраховка

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "здрасти":

    А Алианц. Изкопа де, че онова дърво в Созопол си отиде зян!

    17:42 19.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ванк0-1

    2 0 Отговор
    Само в японците ми е надеждата,ии да анализира aq-то на водача и двигателя да не пали при примати.много животи ще се спасят.

    17:55 19.10.2025

  • 13 фактчекър

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "здрасти":

    Изкоп на път се обезопасява чрез няколко основни мерки, които целят да предотвратят срутваване на стените, падане на хора и техника, както и инциденти от преминаващите до и покрай изкопа работници и превозни средства.

    Основни мерки за обезопасяване на изкоп на път:

    Правилно укрепване на стените на изкопа с подпорни конструкции или чрез определен ъгъл на откоса, съобразен с вида на почвата, за да се предотврати срутване.
    Ограждане на строителната площадка и изкопа с плътни временни огради, които да ограничат достъпа и да уведомяват за опасността.
    Поставяне на предупредителни знаци и при необходимост светлинна сигнализация около изкопа.
    Използване на обезопасени проходни мостчета или пътеки за безопасно преминаване на пешеходци над изкопа.
    Осигуряване на лесен и безопасен достъп до изкопа чрез стабилни стълби или наклони, които да позволят качване и слизане.
    Нощно осветление около контура на изкопа за безопасност при слаба видимост.
    Контрол и ограничаване на движенията на машини и пешеходци по площадката с пътни знаци и огради.
    Проверка и обезопасяване срещу токсични газове, вода и други опасности в изкопа.
    Медицински преглед и подготовка на работниците за работа в изкопи с повишен риск.

    Тези мерки се основават на нормативни изисквания и добри практики за безопасност при строителни изкопи, особено когато са на пътни трасета или урбанизирани територии.

    17:58 19.10.2025

  • 14 100% нищо му няма

    0 0 Отговор
    Пияният и Господ го пази за разлика от мотористите които си махат главата с хъс и желание.
    Да са живи и здрави след смъртта си както казва нашият велик герой от региона на атомната централа която е подействала върху умствените му способности.

    18:23 19.10.2025

  • 15 жик так

    1 0 Отговор
    Само катастрофи и то все с млади въже . Изпотрепаха се !!
    А кажете нещо сега за пенсионерите и как ви пречели че шофирали бавно !!!

    18:27 19.10.2025

