Важните новини във ФАКТИ на 19.08.2025 г.

Бойко Борисов: Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна". Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от Нова телевизия. Той участва в онлайн среща на лидерите на ЕНП, инициирана от председателя Манфред Вебер.

"В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", написа още лидерът на ГЕРБ.

Пълен абсурд: Цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране

Вместо безплатно саниране - 126 семейства заживяха в блок на ужасите в Свищов. Балконите им са напълно открити, с изрязани парапети, което доведе и до смъртен случай преди дни. 80-годишен бивш футболист падна от необезопасената си тераса и загина на място, разказват от БНТ.

Отново оперираха жената, пострадала при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”

Остава критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в „Слънчев бряг”. Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота, съобщават от Нова телевизия.

Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишен син на полицейски служители прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас. По-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.

Неволята на помощ: Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци

Когато институциите не ти помагат, ти викаш на помощ неволята и сам правиш шаблони и пътни знаци, ограничаващи скоростта на автомобилите в родното ти село. Мястото на случката е бобовдолското село Бабинска река, а създателят на пътните знаци се казва Сашо Симеонов, разказват от БНТ.

Омбудсманът призова: ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза.

ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза. За това призова омбудсманът Велислава Делчева по повод кризата в Плевен, цитирана от БНТ. Тя очаква КЕВР освен констатации, да започне да налага и наказания.

Калоян Методиев: Шефът на ВиК в Плевен заяви, че не е избран да подава оставка! ВиК може би му е личната фирма

"Много наглеци на власт е имало, но сегашните ги надградиха. Шефът на ВиК в Плевен заяви, че не е избран да подава оставка! Сто хиляди души в Плевенско, в битови условия като добитък, не са причина за оставка. ВиК може би му е личната фирма. Ресорният му регионален министър е за изхвърляне със 100 км/ч - безводие, АПИ-наглост, милионни бонуси, липсващ асфалт, а сега и ВиК наглост. Тези са се самозабравили."

Депутат от "Възраждане" предложи решения на проблемите с безводието в Плевен

На специална пресконференция в Плевен, народният представител от партия "Възраждане" Ивелин Първанов предложи конкретни действия след разговори, по негови думи, със служители на ВИК:

Надежда за парк "Врана"

Започна фактическото приемане на парк „Врана“. За това съобщи областният управител Стефан Арсов във Фейсбук.

Веселин Стойнев: Пеевски изглежда най-силният човек в държавата, защото от него зависи управлението

Очаква ни гореща политическа есен - протести срещу завладяната държава и институциите-бухалки, организирани от ИПВ и граждански организации, ще продължат, ще има и протести на "Възраждане" срещу еврото, ще има и вот на недоверие.

Спират водата в голяма част от София

Планов ремонт спира временно топлоподаването в голяма част от София от 1 до 9 септември, съобщиха на сайта на "Топлофикация София". От 1:00 ч. на 1 септември до 23:59 ч. на 9 септември 2025 г. ще бъде временно преустановено топлоподаването в редица столични квартали. Причината е предстоящият планов ремонт на ТЕЦ "София Изток" и прилежащата топлопреносна мрежа - част от ежегодната профилактика на основните и спомагателни съоръжения.

КЗП: НСИ саботира закона за еврото

Комисията за защита на потребителите обвини Националния статистически институт в саботаж на въвеждането на еврото, след като институтът отказа да одобри списъка със стоки, чиито цени трябва да се публикуват ежедневно на специален портал.

Росен Желязков: Каналите за подкрепа на Украйна трябва да продължат да се прилагат координирано

На днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон". Това написа в социалната мрежа Х министър-председателят на България Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия.

Премиерът отбелязва още, че всички канали за подкрепа на Украйна, които са установени досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност.

Верижна катастрофа край Несебър

54-годишна жена е в болница след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна. Инцидентът е станал в понеделник на територията на Община Несебър, съобщи бТВ.

Днес се възстановява движението по виадукта при 36-и км на АМ „Хемус“ в посока София

Днес – 19 август, около 18 ч. ще бъде възстановено движението в посока София по виадукт „Коренишки дол“ при 36-и км на АМ „Хемус“. Ще бъдат пуснати за преминаване две ленти в участъка. Довършителните дейности по съоръжението ще продължат да се изпълняват в следващите 2 седмици като те ще извършват поетапно в аварийната и изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да спазват пътната сигнализация.

Възможност за нови работни места в област Видин

Екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) информира общинските предприятия, общините (ако общинските им предприятия нямат самостоятелна правосубектност), неправителствения сектор, кооперациите, работодателите и социалните предприятия от област Видин, че е отворена за кандидатстване мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“.

Здравното министерство за починалото дете в Несебър: Първата линейка е била напълно оборудвана

Първата линейка, пристигнала в Несебър след падането на 8-годишното дете от парашут, е била напълно оборудвана. Това се посочва в съобщение на Министерството на здравеопазването.

Задържаха пияно 14-годишно момче зад волана на пътя Русе - Варна

14-годишно момче от Шумен е задържано за управление на автомобил в пияно състояние след сигнал в полицията вчера призори. Инцидентът е станал на главен път Русе – Варна в близост до разклона за село Зайчино Ореше, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Министерството на туризма за инцидента в Несебър: Не е от компетенциите ни

Министерството на туризма подчертава, че трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят неговите правомощия. Министерството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол.

Жълт код за гръмотевични бури в половината страна

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за потенциално опасно време в 12 области на Южна и Централна България. Става дума за Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, София – област, Ловеч, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Сливен Търговище и Шумен.

Катастрофи с тирове блокираха АМ „Хемус” ВИДЕО

Две катастрофи с тирове блокираха движението по магистрала „Хемус” днес. Тир се е обърнал на 16-ия км от магистралата в посока Варна. Няма пострадали, съобщи Нова ТВ.

С 218 км/ч по магистрала "Тракия"

Над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по автомагистрала "Тракия" са засечени от полицията в Сливен през последните почивни дни.

Стена от подписи пред парламента: 110 000 поискаха забрана на клетките за телета

„Скоро в България нито едно теле няма да бъде хвърляно насила в малка клетка от раждането си и заключено там месеци наред. Без бягство. Без милост. Принудено да прекара детството си в самота и в страх. Без пространство, без възможност да прави това, за което е родено — да тича, да играе, да подскача, да се сприятелява с други телета.“ С тези си думи председателят на „Невидими животни“ инж. Стефан Димитров посрещна тази сутрин граждани, народни представители, ветеринари, животновъди и артисти пред Народното събрание за внасянето на петицията за забрана на клетките за телета в България.

Критично остава състоянието на майката и детето, ударени от АТВ

Критично остава състоянието на 35-годишната жена и 4-годишното ѝ момченце, ударени от АТВ в „Слънчев бряг“ на 14 август. Късно снощи майката е оперирана по спешност заради мозъчен кръвоизлив, но остава с опасност за живота, съобщи бТВ.

Мъж се опита да подмени фалшивата си британска шофьорска книжка с българска

Фалшива британска шофьорска книжка, сигнал за домашно насилие над жена и вандалско посегателство върху автомобил са случаите, по които работи сливенската полиция през последните 24 часа, обобщават от ОДМВР.

Защо гори България?

След големите пожари, ситуацията в страната в момента е спокойна. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS комисар Калоян Дончев, началник на Националния оперативен център към ПБЗН.