Безработицата в България е ниска, но не навсякъде

И догодина държавата предвижда безработицата у нас да остане ниска. А Евростат отчита, че в момента България е сред страните с най-малко безработни в Европейския съюз (ЕС). В бюджета за догодина е заложена безработица от 3,6%. Това е много по-малко от средното ниво в ЕС в момента, което е 6%, съобщи бТВ.
Регионалната безработица у нас обаче варира в широк диапазон, сочат данните на Агенцията по заетостта.
Сред отличниците с изключително ниска безработица са София, където е под 2%, Варна и Бургас – с безработица малко над 3%. А на другия полюс са Видин, Монтана и Враца, където безработицата е над 10%.
В един от регионите с висока безработица – Враца, Никълъс Кръстев, търси работа. На 27 години напуснал предишната и решил да учи.
„По принцип съм работил в производството и там имам натрупан опит, така се случи, че търся работа, която да мога да съчетая със самото учене“, обяснява младият мъж.
Няма очаквания за висока заплата – предполага, че ще намери за 1200-1300 лв.
1400 са регистрираните безработни във Враца. В града възможностите са по-големи, но хората в по-малки населени места са по-уязвими и нивото на безработица – по-голямо.
„Там работодателите са по-малко, също така липсата на транспорт също е една от причините, поради която хората трудно могат да достигнат до работни места. Разчитаме на работодатели, които осигуряват служебен транспорт“, уточнява Виолета Андреева от Бюрото по труда във Враца.
А компаниите за подбор на кадри признават, че инвеститорите, които отварят работни места и помагат за понижаване на безработицата, трудно избират Северозападна България. Когато се търсят кадри от региона за конкретни проекти, не се намират лесно.
„Като цяло квалификацията на хората е слаба в този регион. Естествено има и високо квалифицирани, но статистически квалификацията е слаба и при липсата на инвестиции и на работещи предприятия в региона тя няма как да е друга“, коментира Светлозар Петров, мениджър в компания за подбор на персонал.
Икономистите пък очакват охлаждане на пазара на труда догодина заради забавянето в ръста на икономиката. Ръстът на заплатите ще е по-нисък от този досега.
„Сега имахме по-ниска инфлация, т.е. по-малко ще догонват доходите“, обяснява икономистът Стоян Панчев.
Все пак очакванията са средната работна заплата да нараства с по-висок темп от инфлацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лют пипер
14:15 09.11.2025
2 И Киев е Руски
14:16 09.11.2025
3 За 3 к
14:16 09.11.2025
4 Лост
14:18 09.11.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
14:24 09.11.2025
6 Сталин
Коментиран от #11, #21
14:27 09.11.2025
7 Сталин
Коментиран от #12
14:29 09.11.2025
8 в кратце
14:30 09.11.2025
9 още по ниска
не останаха много роби тук
14:30 09.11.2025
10 Никой
14:34 09.11.2025
11 Даа
До коментар #6 от "Сталин":Западна демокрация с руски привкус
14:34 09.11.2025
12 А ии
До коментар #7 от "Сталин":Не желаещите да работят са 100% или Онуй хващам работа не хващам
14:36 09.11.2025
13 у Враца
14:39 09.11.2025
14 пешо
14:41 09.11.2025
15 Проблема е друг
14:42 09.11.2025
16 НЕ ЛЪЖЕТЕ че безработица от 3,6%
стъкмистиката ви е с регистрираните по бюрото на труда
хората не се регистрират защото няма социални помощи за трайно безработни както навсякъде в ес
а трябва да има вместо да са по чекмеджета
също пускате статии че половин милион в трудоспособна възраст нито учат нито работят
14:44 09.11.2025
17 Много съм възмутен !
Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? Сега пак тръгна да си говори с тях.. А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари и сега вее гащи в Монголия скални рисунки да брои ..... А Радев това ли му е работата, на откриване на музеи в Египет да ходи....Много съм възмутен !
14:48 09.11.2025
18 маке
14:50 09.11.2025
19 Безработицата в България е ниска,
14:51 09.11.2025
20 таквизи ми работи
14:57 09.11.2025
21 Българин
До коментар #6 от "Сталин":Да си бяхте бранили НРБ-то. Уж се бяхте кълняли в него, до последния си дъх, с цената на живота си. А като дойде момента да изпълните дълга към Родината си, само пърдяхте под юргана. Един не излезе да защити властта на БКП.
Сега се сърдете на Ротшилд и на Сорос, че ви обрали и ви направили прошляци и загубеняци!
15:12 09.11.2025
22 Как разбрахте, че безработицата е ниска
Според вас, колко още стотици хиляди не са сметнали за нужно да се регистрира в бюрото по труда, защо 3 години след такава регистрация нямаш право въобще повече на обещетение дори да имаш 20 години трудов стаж и 12 месеца да си работили след регистрацията си в бюрото....
15:15 09.11.2025
23 Търновец
Коментиран от #24
15:16 09.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 факт
15:34 09.11.2025
26 МИНАВАМ
Няма да ви плащам данъци и осигуровки,за да не ми раздавате парите на циг@ни и алчни бюджетаджии.
15:39 09.11.2025