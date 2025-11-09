Безработицата в България е ниска, но не навсякъде

Новини
И догодина държавата предвижда безработицата у нас да остане ниска. А Евростат отчита, че в момента България е сред страните с най-малко безработни в Европейския съюз (ЕС). В бюджета за догодина е заложена безработица от 3,6%. Това е много по-малко от средното ниво в ЕС в момента, което е 6%, съобщи бТВ.

Регионалната безработица у нас обаче варира в широк диапазон, сочат данните на Агенцията по заетостта.

Сред отличниците с изключително ниска безработица са София, където е под 2%, Варна и Бургас – с безработица малко над 3%. А на другия полюс са Видин, Монтана и Враца, където безработицата е над 10%.

В един от регионите с висока безработица – Враца, Никълъс Кръстев, търси работа. На 27 години напуснал предишната и решил да учи.

„По принцип съм работил в производството и там имам натрупан опит, така се случи, че търся работа, която да мога да съчетая със самото учене“, обяснява младият мъж.

Няма очаквания за висока заплата – предполага, че ще намери за 1200-1300 лв.

1400 са регистрираните безработни във Враца. В града възможностите са по-големи, но хората в по-малки населени места са по-уязвими и нивото на безработица – по-голямо.

„Там работодателите са по-малко, също така липсата на транспорт също е една от причините, поради която хората трудно могат да достигнат до работни места. Разчитаме на работодатели, които осигуряват служебен транспорт“, уточнява Виолета Андреева от Бюрото по труда във Враца.

А компаниите за подбор на кадри признават, че инвеститорите, които отварят работни места и помагат за понижаване на безработицата, трудно избират Северозападна България. Когато се търсят кадри от региона за конкретни проекти, не се намират лесно.

„Като цяло квалификацията на хората е слаба в този регион. Естествено има и високо квалифицирани, но статистически квалификацията е слаба и при липсата на инвестиции и на работещи предприятия в региона тя няма как да е друга“, коментира Светлозар Петров, мениджър в компания за подбор на персонал.

Икономистите пък очакват охлаждане на пазара на труда догодина заради забавянето в ръста на икономиката. Ръстът на заплатите ще е по-нисък от този досега.

„Сега имахме по-ниска инфлация, т.е. по-малко ще догонват доходите“, обяснява икономистът Стоян Панчев.

Все пак очакванията са средната работна заплата да нараства с по-висок темп от инфлацията.


  • 1 лют пипер

    0 1 Отговор
    В един от регионите с висока безработица – Враца-дето гарга не каца,Дончо Тръмпов си търси работа.

    14:15 09.11.2025

  • 2 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Колкото и да е ниска не може да е по ниска генераллллл ТанасОФ

    14:16 09.11.2025

  • 3 За 3 к

    5 2 Отговор
    За по малко по добре да съм клошар

    14:16 09.11.2025

  • 4 Лост

    9 2 Отговор
    Онзи ден Гроздан Караджов каза,че трябва да се строят мостове по Дунав,за да имало инвестиции и работни места.Хайде сега да обясни ,след как така най -голямата безработица е точно където има мост над Дунав?

    14:18 09.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 1 Отговор
    И банани имаме целогодишно !!

    14:24 09.11.2025

  • 6 Сталин

    15 2 Отговор
    Не безработицата е ниска ,за 30 години западна демокрация цървулите намаляха с 3000 000 ,индустриалната база на държавата е намалена а 20 пъти от това което беше при великия Тодор Живков, единствените работни места са за обслужване на дебелите з@дници на западните мародери

    Коментиран от #11, #21

    14:27 09.11.2025

  • 7 Сталин

    13 1 Отговор
    В повечето населени места безработицата е 90%

    Коментиран от #12

    14:29 09.11.2025

  • 8 в кратце

    10 0 Отговор
    Беднотията в България е ниска, но не навсякъде. Няма я изобщо в Народното събрание и в другите правителственни организации.

    14:30 09.11.2025

  • 9 още по ниска

    9 1 Отговор
    ще става защото народа напуска страната
    не останаха много роби тук

    14:30 09.11.2025

  • 10 Никой

    12 0 Отговор
    Някой вярва ли на статистики.

    14:34 09.11.2025

  • 11 Даа

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Западна демокрация с руски привкус

    14:34 09.11.2025

  • 12 А ии

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Не желаещите да работят са 100% или Онуй хващам работа не хващам

    14:36 09.11.2025

  • 13 у Враца

    6 2 Отговор
    гарга не каца!

    14:39 09.11.2025

  • 14 пешо

    8 1 Отговор
    ниска е защото няма хора младите са в чужбина

    14:41 09.11.2025

  • 15 Проблема е друг

    6 0 Отговор
    Структурата на икономиката е тотално сгрешена на 8 човека в реално производство е зает 1 ... Икономика на услугите. Ние оставаме основни доставчици на суровини, а производството не е необходимо за съществуването на икономика на услугите. Услугите, съчетани с нарастващите цени на суровините, осигуряват известна стабилност на БВП, но веригата се разпада без производство. А услугите няма да осигурят глобална конкурентоспособност; те могат само временно да стабилизират ситуацията. Все едно да качвате мазнини вместо мускули – добавя тегло, но не добавя сила.

    14:42 09.11.2025

  • 16 НЕ ЛЪЖЕТЕ че безработица от 3,6%

    6 0 Отговор
    пак стъкмистика както 2.7% инфлация та влезаанахме в ефрозоната с ваште лъжи при 16% увеличение на заплати годишно

    стъкмистиката ви е с регистрираните по бюрото на труда
    хората не се регистрират защото няма социални помощи за трайно безработни както навсякъде в ес
    а трябва да има вместо да са по чекмеджета

    също пускате статии че половин милион в трудоспособна възраст нито учат нито работят

    14:44 09.11.2025

  • 17 Много съм възмутен !

    3 0 Отговор
    Ама много съм възмутен !
    Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? Сега пак тръгна да си говори с тях.. А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари и сега вее гащи в Монголия скални рисунки да брои ..... А Радев това ли му е работата, на откриване на музеи в Египет да ходи....Много съм възмутен !

    14:48 09.11.2025

  • 18 маке

    3 1 Отговор
    Специално във Враца....народа го мързи да работи, каниш го, отговаря ми ,,мани ме бе баце, язе съм на борсата и съм си добре", после нямало работа...Няма за тези, които ги мързи да станат от леглото или от масата

    14:50 09.11.2025

  • 19 Безработицата в България е ниска,

    6 0 Отговор
    Още малко администрация, ченгета, псевдокултурници и натовски паткани и съвсем ще решим проблема с нея

    14:51 09.11.2025

  • 20 таквизи ми работи

    3 0 Отговор
    И догодина държавните органи предвиждат заплатите и пенсиите у нас да останат ниски.

    14:57 09.11.2025

  • 21 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Да си бяхте бранили НРБ-то. Уж се бяхте кълняли в него, до последния си дъх, с цената на живота си. А като дойде момента да изпълните дълга към Родината си, само пърдяхте под юргана. Един не излезе да защити властта на БКП.
    Сега се сърдете на Ротшилд и на Сорос, че ви обрали и ви направили прошляци и загубеняци!

    15:12 09.11.2025

  • 22 Как разбрахте, че безработицата е ниска

    2 0 Отговор
    Лъжливи сатани, не се ли разболяхте от толкова лъжи всеки ден...Отворете народ бг, там често излизат истински данни, като например , че от над 150 000 регистрирани в бюрото по труда , само 48 000 отговарят на изискването за получаване и то на мижави "обезщетения" за безработица..
    Според вас, колко още стотици хиляди не са сметнали за нужно да се регистрира в бюрото по труда, защо 3 години след такава регистрация нямаш право въобще повече на обещетение дори да имаш 20 години трудов стаж и 12 месеца да си работили след регистрацията си в бюрото....

    15:15 09.11.2025

  • 23 Търновец

    2 0 Отговор
    Аз бях регистриран безработен около година и с нищо не ми помогнаха а след това ме изгониха. А преди години съм работил като инженер в САЩ във Фермилаб в Илинойс.

    Коментиран от #24

    15:16 09.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 факт

    1 0 Отговор
    Да ви е а май ката почти не съм бачкал ши байте се

    15:34 09.11.2025

  • 26 МИНАВАМ

    1 0 Отговор
    В сивия сектор.
    Няма да ви плащам данъци и осигуровки,за да не ми раздавате парите на циг@ни и алчни бюджетаджии.

    15:39 09.11.2025

