Безработицата в България е ниска, но не навсякъде

И догодина държавата предвижда безработицата у нас да остане ниска. А Евростат отчита, че в момента България е сред страните с най-малко безработни в Европейския съюз (ЕС). В бюджета за догодина е заложена безработица от 3,6%. Това е много по-малко от средното ниво в ЕС в момента, което е 6%, съобщи бТВ.

Регионалната безработица у нас обаче варира в широк диапазон, сочат данните на Агенцията по заетостта.

Сред отличниците с изключително ниска безработица са София, където е под 2%, Варна и Бургас – с безработица малко над 3%. А на другия полюс са Видин, Монтана и Враца, където безработицата е над 10%.

В един от регионите с висока безработица – Враца, Никълъс Кръстев, търси работа. На 27 години напуснал предишната и решил да учи.

„По принцип съм работил в производството и там имам натрупан опит, така се случи, че търся работа, която да мога да съчетая със самото учене“, обяснява младият мъж.

Няма очаквания за висока заплата – предполага, че ще намери за 1200-1300 лв.

1400 са регистрираните безработни във Враца. В града възможностите са по-големи, но хората в по-малки населени места са по-уязвими и нивото на безработица – по-голямо.

„Там работодателите са по-малко, също така липсата на транспорт също е една от причините, поради която хората трудно могат да достигнат до работни места. Разчитаме на работодатели, които осигуряват служебен транспорт“, уточнява Виолета Андреева от Бюрото по труда във Враца.

А компаниите за подбор на кадри признават, че инвеститорите, които отварят работни места и помагат за понижаване на безработицата, трудно избират Северозападна България. Когато се търсят кадри от региона за конкретни проекти, не се намират лесно.

„Като цяло квалификацията на хората е слаба в този регион. Естествено има и високо квалифицирани, но статистически квалификацията е слаба и при липсата на инвестиции и на работещи предприятия в региона тя няма как да е друга“, коментира Светлозар Петров, мениджър в компания за подбор на персонал.

Икономистите пък очакват охлаждане на пазара на труда догодина заради забавянето в ръста на икономиката. Ръстът на заплатите ще е по-нисък от този досега.

„Сега имахме по-ниска инфлация, т.е. по-малко ще догонват доходите“, обяснява икономистът Стоян Панчев.

Все пак очакванията са средната работна заплата да нараства с по-висок темп от инфлацията.