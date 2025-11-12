Разкриха част от подземната система на най-голямата римска баня у нас

Екип от учени от Българската академия на науките и Историческия музей във Видин откри нова част от уникалната подземна инфраструктура на римската баня в античния град Рациария, в близост до село Арчар. Разкопките се провеждат под ръководството на доц. д-р Здравко Димитров и д-р Мария Аврамова, специалист по римски терми.

„Проучваме вече четвърти сезон тази римска баня – най-голямата, откривана досега в България. Тази година успяхме да достигнем в дълбочина до каналите, които са отвеждали дъждовната вода от покрива. До момента сме проучили 250 м от тях,“ обясни доц. Димитров.

По думите му самият канал е висок около 1,80 м, което говори за мащабна подземна система, сравнима с други известни римски съоръжения в Европа.

Инженерно чудо от Римската империя

Д-р Мария Аврамова поясни, че откритата тръба, видима в зида на термите, е част от сложна система за отвеждане и събиране на водата, която преминавала през покрива и достигала до каналите под земята.

„Това е уникална възможност да се изследва подземната част на римските бани, която рядко се проучва, защото не е толкова атрактивна за туристите, но е безценна за науката,“ подчерта тя.

Рациария – от военен лагер до провинциална столица

Античната Рациария е единственият римски археологически обект у нас, който е бил едновременно легионен лагер, римска колония и по-късно провинциална столица.

Това я прави ключов център от I до VI век, с огромно значение за северните граници на Римската империя.

„Неслучайно именно тук е изградена тази монументална баня. Това е най-големият археологически обект във Видинска област и един от най-значимите в България,“ каза доц. Димитров.

Подкрепа от държавата и планове за бъдещ туристически обект

Разкопките се финансират с 400 000 лева от държавния бюджет – част от националната програма за приоритетни археологически обекти. Благодарение на това финансиране, учените са успели значително да напреднат с проучванията и документирането на находките.

Екипът очаква следващите месеци да продължи изследването на наклоните и структурата на каналите, както и да открие начина, по който водата е достигала до басейните на термите. Според археолозите подземната система ще разкрие още тайни за инженерния гений на римляните и за начина, по който са изграждали инфраструктура, издържала над 1600 години.

Проучванията в антична Рациария имат потенциал да превърнат мястото в един от най-големите културно-исторически туристически обекти у нас. Археолозите вярват, че в близките години обектът ще бъде отворен за посетители и ще привлече туристи не само от България, но и от чужбина.