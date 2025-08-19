Новини
Депутат от "Възраждане" предложи решения на проблемите с безводието в Плевен

19 Август, 2025

Плевен се оказа в ситуацията, при която той се намира сред вода, а ходи жаден

На специална пресконференция в Плевен, народният представител от партия "Възраждане" Ивелин Първанов предложи конкретни действия след разговори, по негови думи, със служители на ВИК:

"Какво можем да направим сега, та плевенчани да не бедстват. Със служители сме се срещали от ВиК, които казаха, че има две бързи решения, едното разрешение струва по-малко от 30 000 лева, кладенците, които са до Долни дъбник. За там са необходими 15 помпи. По оценките на специалистите разходите, за да бъдат пуснати и за да бъде филтрирана водата, тъй като оттам има прокаран водопровод, са под 30 000 лева, предложи БНР.

Другото разрешение на проблема, което ни беше предложено, това е водоизточникът, с който разполага фирма "Плама". Оттам също има прокаран водопровод, който е в състояние да захрани "Сторгозия". Само трябва да бъде пуснат. Въпрос на преговори кои са собствениците, кои имат право да продават вода, но аз си мисля, че чисто технически това може да бъде разрешено за няколко дена.

Плевен се оказа в ситуацията, при която той се намира сред вода, а ходи жаден".


  • 1 какво ни занимавате стия селяни от плеве

    4 34 Отговор
    кои го вълнува тая дълбока провинция плевен бе?

    Коментиран от #9, #23

    17:13 19.08.2025

  • 2 няма такава държава

    29 2 Отговор
    С двете сввини ,чакат ни само големи злини.

    17:15 19.08.2025

  • 3 Плевенска панорама

    14 0 Отговор
    Откакто им препикаха фонтана на центъра, нещата с водоснабдяването в Плевен не вървят на добре.

    17:16 19.08.2025

  • 4 1488

    6 0 Отговор
    браво на дитету

    17:16 19.08.2025

  • 5 Факт

    12 0 Отговор
    Трябва да се питат знаещите! Лаладжии много.

    17:17 19.08.2025

  • 6 от село

    16 2 Отговор
    Чудя се само в кой век живеем ,иначе сме европейски ,но умрял член

    17:17 19.08.2025

  • 7 славуцана

    10 2 Отговор
    обичам Плевен но мултигруп ми е по мил

    17:18 19.08.2025

  • 8 ООрана държава

    23 1 Отговор
    Кмет и ВиК лъжат, ако имаше 80% загуби по тръбите, то по центъра на плевен щяхте да се разхождате с гондоли като във Венеция. Пак да гласувате за герп Плевеееен

    17:19 19.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Умник

    4 1 Отговор
    Гюро !

    17:22 19.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    Росен Желязков тегли 14 млрд за оръжие за Украйна а не дава 30 000 лв за Плевен.

    Коментиран от #16, #28

    17:25 19.08.2025

  • 12 Фикри

    13 3 Отговор
    Проблема е години наред безхаберие. Загубите по водопроводната мрежа стигат до 70% ?
    И това не е само в Плевен, смените тръбите и нещата ще се оправят.

    Коментиран от #15, #21

    17:33 19.08.2025

  • 13 Д-р. Албан

    4 2 Отговор
    Ааа и тоя ли е хидролог, като дръндарския роми.

    17:34 19.08.2025

  • 14 Аква

    0 6 Отговор
    Гласувайте за ГЕРБ!

    17:36 19.08.2025

  • 15 Стършел

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фикри":

    До 80%, а някъде може и повече. За кражби, частни вецове на верни другаре и т. н.

    17:36 19.08.2025

  • 16 уйко калеко

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    ,,РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ тегли 14 милиарда заем за оръжие за УКРАЙНА.,,-ваш цитат с който НАПРАВО СИ СЕ ИС-АЛ на метеното.Остава да уточниш какво е изтеглил семки ,бонбонки или др.

    Коментиран от #18

    17:46 19.08.2025

  • 17 Решение има

    5 0 Отговор
    Всеки Плевенчанин да има право да прокопае кладене в двора си и вечеда не плаща вода на ВИК Плевен. Коннкуренцията ще вара в пътя ръкъъдството но ВИК-то. Веднага ще наравятремонти, течовете ще спрат.
    Защо досега не са търсили нови водоизточниц, не са подменени водороводите. От безхаберие и нехайство.

    Коментиран от #20

    17:50 19.08.2025

  • 18 Боташ

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "уйко калеко":

    Не му обръщай внимание, това са путинистите им опорки! Това го пише за стотен път, но му плащат в евро, а трябва в рубли. Сигур няма такава голяма чанта за рублите, та затова в евро!

    Коментиран от #25, #29

    17:52 19.08.2025

  • 19 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 2 Отговор
    А може да ПУСНЕТЕ ПОПИ и ТРУНИ направо от река ДУНАВА

    17:53 19.08.2025

  • 20 ВОДСТРОЙ Дубай

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Решение има":

    Прасето Шиши иска да източи през Обществени Поръчки МИЛИАРДИ лева за нови ВиК съоражения
    За тва мъчат хората за да има оправдание за изхарчени МИЛИАРДИ

    17:56 19.08.2025

  • 21 уйко калеко

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фикри":

    Преди 10-на години имаше анализ за ситуацията с ВИК-мрежата в БЪЛГАРИЯ Тогава необходимата сума беше около 6-7 милиарда евро Навярно сега ще е повече.Загубите на питейна вода по ВИК-системата са колкото годишното потребление на поне 1 милион души,а от безводие са засегнати около 500-600 000

    17:57 19.08.2025

  • 22 Срам и позор!

    5 1 Отговор
    Няма държавата да ви направи кладенци, ами ще я купува водата от царибашиите!
    На това му казвам схема за рекет!

    17:58 19.08.2025

  • 23 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "какво ни занимавате стия селяни от плеве":

    КАКВО НИ ЗАНИМАВАТЕ СЪС ТЕЗИ ДОЛНИ СЕЛЯНИ СОФИЯНЦИТЕ.ЖИВЕЕ НА ЕДНА ТУБА БЕНЗИН ОТ ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ И СЕ ИМА ЗА ,,ГОЛЯМОТО ДОБРУТРО,,

    18:02 19.08.2025

  • 24 копейкин

    1 3 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    Коментиран от #30

    18:07 19.08.2025

  • 25 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Боташ":

    КОЙ СИ ТИ БРЕ БОТУШ НЕ БОТАШ,ВЪЗРАЖДАНЕ СА НАЙ ГОЛЯМАТА ПАРТИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА,ЗАЩОТО ГРОБ-СДС И ППДБ СА КОАЛИЦИИ А ВЪЗРАЖДАНЕ СА СЪС ДВАМА ТРИМА ПО МАЛКО ОТ ППДБ.ЗА ТОВА ОТ СТРАХ БСП-НОВО НАЧАЛО И ИТН -НОВО НАЧАЛО ПРЕДАДОХА СВОЙТЕ ИЗБИРАТЕЛИ И СЕ КОАЛИРАХА СЪС БОКО ТИКВАТА,ЗАЩОТО АКО БЕШЕ СЕ ОТИШЛО НА НОВИ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЯХА ДА СА ПЪРВИ А НЕ КАК ЛЪЖАТ СОЦИОЛОЗИТЕ.

    Коментиран от #38

    18:09 19.08.2025

  • 26 Уса

    2 1 Отговор
    Тези 30 000 по-добре да намажат някоя украинска филия на бандеровец.Българите са достатъчно снишени.могат без вода и храна белязани да изчезнат

    18:09 19.08.2025

  • 27 славуца милионера

    1 1 Отговор
    защо не покаже колко милее за България и да дари някой лев за ремонти?

    Коментиран от #31

    18:09 19.08.2025

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    че усраййна е много по важна от някакъв си там плевен

    18:13 19.08.2025

  • 29 Алкаш

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Боташ":

    Млък бе русороб продънен.

    18:14 19.08.2025

  • 30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "копейкин":

    ВЪЗРАЖДАНЕ ПОДПОМАГАТ ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ ,СТРАХИЛ АНГЕЛОВ И РУМЯНА ЧЕНАЛОВА КОИТО ОТ ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ ЗАПОЧВАТ НАНОВО ПРОТЕСТИТЕ ВЪВ СОФИЯ.ГЛЕДАЙ КАНАЛ ТРИ И ЩЕ ВИДИШ.САМИЯТ НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ ГО КАЗА ПО ЕДНА ОТ ТЕЛЕВИЗИИТЕ ЧЕ КОСТАДИНОВ ЧЕСТО МУ СЕ ОБАЖДА ПО ТЕЛЕФОНА ДА ПИТА ИМА ЛИ НУЖДА ОТ СРЕДСТВА.ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ВДИГНЕ ПРОТИВ ТОВА ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВО.977

    Коментиран от #32

    18:15 19.08.2025

  • 31 издавам ви тайната

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "славуца милионера":

    Той е скътал кинтите да го замразят (като мамутите под полярните ледове) и така ще чака някой ден да го съживи науката.🤭

    18:15 19.08.2025

  • 32 копейкин

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    и шайката му са слуги на мацква и майцепродавци и нищоправци!

    18:16 19.08.2025

  • 33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 0 Отговор
    Видяхте ли гневната позиция на Възраждане срещу изграждането на военна база на НАТО в Кабиле, за което правителството съобщи и медиите направиха серии от репортажи? Същата база, срещу която протестираха мощно по време на кабинета Денков.
    Защото и аз не я видях?!
    О, чакайте малко... сега на власт са началниците им от ГЕРБ. Тихо, тихо, да не чуят феновете им.

    18:18 19.08.2025

  • 34 Никой

    0 0 Отговор
    Нали управлява ГЕРБ - те няма да си мръднат пръста.

    Просто не ги интересува.

    18:22 19.08.2025

  • 35 Неоспорим факт!

    0 0 Отговор
    Понеже истинската причина за безводието получи вече медийно отразяване и хоп, ГЕРБ активираха пуделите си.

    Проблема в Плевен е урбулешкото изграждане на Южен- Турски поток, който унищожи основните водни сондажи на града и инфраструктура при Крушовица, откъде се водоснабдяваше Плевен.

    Булгартрансгаз, който беше виновен за това, не възстанови сондажа, а правителството се разсея, защото беше важно да се изгради навреме трасе за руския газ към Сърбия и Унгария и Борисов да се отчете пред Путин.
    Правилното адресиране на всеки проблем е половината от решението му.
    И кметът мълчи и шефът на ВИК също мълчи защото ако кажат кой е виновен, ще ги уволнят от Ново Начало - ГЕРБ, ДПС, БСП ... все едно и също е..
    Виновни са тези, които наредиха да се препуска през просото и да се стори на всяка цена - Борисов и Пеевски. Протестите трябва да бъдат пред сградата на Булгартрансгаз.

    18:22 19.08.2025

  • 36 Някой

    0 0 Отговор
    Да наслагат по трасетата водомери и кранове за спиране. Да могат да разберат между кои точки се губи водата, отчитайки и потреблението в региона. Така ще знаят къде да гледат. А не 80% загуби на вода.

    18:23 19.08.2025

  • 37 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    Долни дъбник.

    Горни богров

    Мисири и мисирки.

    18:25 19.08.2025

  • 38 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    По правдоподобно е да се именуваш "Неграмотен вrъZpoжденец" 🤣🤣🤣🤣
    Къстадин копейкин е магнит за д е б и л и . 🤣

    18:25 19.08.2025

