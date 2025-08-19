Депутат от "Възраждане" предложи решения на проблемите с безводието в Плевен

На специална пресконференция в Плевен, народният представител от партия "Възраждане" Ивелин Първанов предложи конкретни действия след разговори, по негови думи, със служители на ВИК:
"Какво можем да направим сега, та плевенчани да не бедстват. Със служители сме се срещали от ВиК, които казаха, че има две бързи решения, едното разрешение струва по-малко от 30 000 лева, кладенците, които са до Долни дъбник. За там са необходими 15 помпи. По оценките на специалистите разходите, за да бъдат пуснати и за да бъде филтрирана водата, тъй като оттам има прокаран водопровод, са под 30 000 лева, предложи БНР.
Другото разрешение на проблема, което ни беше предложено, това е водоизточникът, с който разполага фирма "Плама". Оттам също има прокаран водопровод, който е в състояние да захрани "Сторгозия". Само трябва да бъде пуснат. Въпрос на преговори кои са собствениците, кои имат право да продават вода, но аз си мисля, че чисто технически това може да бъде разрешено за няколко дена.
Плевен се оказа в ситуацията, при която той се намира сред вода, а ходи жаден".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какво ни занимавате стия селяни от плеве
Коментиран от #9, #23
17:13 19.08.2025
2 няма такава държава
17:15 19.08.2025
3 Плевенска панорама
17:16 19.08.2025
4 1488
17:16 19.08.2025
5 Факт
17:17 19.08.2025
6 от село
17:17 19.08.2025
7 славуцана
17:18 19.08.2025
8 ООрана държава
17:19 19.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Умник
17:22 19.08.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #28
17:25 19.08.2025
12 Фикри
И това не е само в Плевен, смените тръбите и нещата ще се оправят.
Коментиран от #15, #21
17:33 19.08.2025
13 Д-р. Албан
17:34 19.08.2025
14 Аква
17:36 19.08.2025
15 Стършел
До коментар #12 от "Фикри":До 80%, а някъде може и повече. За кражби, частни вецове на верни другаре и т. н.
17:36 19.08.2025
16 уйко калеко
До коментар #11 от "Последния Софиянец":,,РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ тегли 14 милиарда заем за оръжие за УКРАЙНА.,,-ваш цитат с който НАПРАВО СИ СЕ ИС-АЛ на метеното.Остава да уточниш какво е изтеглил семки ,бонбонки или др.
Коментиран от #18
17:46 19.08.2025
17 Решение има
Защо досега не са търсили нови водоизточниц, не са подменени водороводите. От безхаберие и нехайство.
Коментиран от #20
17:50 19.08.2025
18 Боташ
До коментар #16 от "уйко калеко":Не му обръщай внимание, това са путинистите им опорки! Това го пише за стотен път, но му плащат в евро, а трябва в рубли. Сигур няма такава голяма чанта за рублите, та затова в евро!
Коментиран от #25, #29
17:52 19.08.2025
19 Моше Честния с "Чесна 208 В"
17:53 19.08.2025
20 ВОДСТРОЙ Дубай
До коментар #17 от "Решение има":Прасето Шиши иска да източи през Обществени Поръчки МИЛИАРДИ лева за нови ВиК съоражения
За тва мъчат хората за да има оправдание за изхарчени МИЛИАРДИ
17:56 19.08.2025
21 уйко калеко
До коментар #12 от "Фикри":Преди 10-на години имаше анализ за ситуацията с ВИК-мрежата в БЪЛГАРИЯ Тогава необходимата сума беше около 6-7 милиарда евро Навярно сега ще е повече.Загубите на питейна вода по ВИК-системата са колкото годишното потребление на поне 1 милион души,а от безводие са засегнати около 500-600 000
17:57 19.08.2025
22 Срам и позор!
На това му казвам схема за рекет!
17:58 19.08.2025
23 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #1 от "какво ни занимавате стия селяни от плеве":КАКВО НИ ЗАНИМАВАТЕ СЪС ТЕЗИ ДОЛНИ СЕЛЯНИ СОФИЯНЦИТЕ.ЖИВЕЕ НА ЕДНА ТУБА БЕНЗИН ОТ ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ И СЕ ИМА ЗА ,,ГОЛЯМОТО ДОБРУТРО,,
18:02 19.08.2025
24 копейкин
Коментиран от #30
18:07 19.08.2025
25 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #18 от "Боташ":КОЙ СИ ТИ БРЕ БОТУШ НЕ БОТАШ,ВЪЗРАЖДАНЕ СА НАЙ ГОЛЯМАТА ПАРТИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА,ЗАЩОТО ГРОБ-СДС И ППДБ СА КОАЛИЦИИ А ВЪЗРАЖДАНЕ СА СЪС ДВАМА ТРИМА ПО МАЛКО ОТ ППДБ.ЗА ТОВА ОТ СТРАХ БСП-НОВО НАЧАЛО И ИТН -НОВО НАЧАЛО ПРЕДАДОХА СВОЙТЕ ИЗБИРАТЕЛИ И СЕ КОАЛИРАХА СЪС БОКО ТИКВАТА,ЗАЩОТО АКО БЕШЕ СЕ ОТИШЛО НА НОВИ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЯХА ДА СА ПЪРВИ А НЕ КАК ЛЪЖАТ СОЦИОЛОЗИТЕ.
Коментиран от #38
18:09 19.08.2025
26 Уса
18:09 19.08.2025
27 славуца милионера
Коментиран от #31
18:09 19.08.2025
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Последния Софиянец":че усраййна е много по важна от някакъв си там плевен
18:13 19.08.2025
29 Алкаш
До коментар #18 от "Боташ":Млък бе русороб продънен.
18:14 19.08.2025
30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #24 от "копейкин":ВЪЗРАЖДАНЕ ПОДПОМАГАТ ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ ,СТРАХИЛ АНГЕЛОВ И РУМЯНА ЧЕНАЛОВА КОИТО ОТ ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ ЗАПОЧВАТ НАНОВО ПРОТЕСТИТЕ ВЪВ СОФИЯ.ГЛЕДАЙ КАНАЛ ТРИ И ЩЕ ВИДИШ.САМИЯТ НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ ГО КАЗА ПО ЕДНА ОТ ТЕЛЕВИЗИИТЕ ЧЕ КОСТАДИНОВ ЧЕСТО МУ СЕ ОБАЖДА ПО ТЕЛЕФОНА ДА ПИТА ИМА ЛИ НУЖДА ОТ СРЕДСТВА.ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ВДИГНЕ ПРОТИВ ТОВА ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВО.977
Коментиран от #32
18:15 19.08.2025
31 издавам ви тайната
До коментар #27 от "славуца милионера":Той е скътал кинтите да го замразят (като мамутите под полярните ледове) и така ще чака някой ден да го съживи науката.🤭
18:15 19.08.2025
32 копейкин
До коментар #30 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":и шайката му са слуги на мацква и майцепродавци и нищоправци!
18:16 19.08.2025
33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Защото и аз не я видях?!
О, чакайте малко... сега на власт са началниците им от ГЕРБ. Тихо, тихо, да не чуят феновете им.
18:18 19.08.2025
34 Никой
Просто не ги интересува.
18:22 19.08.2025
35 Неоспорим факт!
Проблема в Плевен е урбулешкото изграждане на Южен- Турски поток, който унищожи основните водни сондажи на града и инфраструктура при Крушовица, откъде се водоснабдяваше Плевен.
Булгартрансгаз, който беше виновен за това, не възстанови сондажа, а правителството се разсея, защото беше важно да се изгради навреме трасе за руския газ към Сърбия и Унгария и Борисов да се отчете пред Путин.
Правилното адресиране на всеки проблем е половината от решението му.
И кметът мълчи и шефът на ВИК също мълчи защото ако кажат кой е виновен, ще ги уволнят от Ново Начало - ГЕРБ, ДПС, БСП ... все едно и също е..
Виновни са тези, които наредиха да се препуска през просото и да се стори на всяка цена - Борисов и Пеевски. Протестите трябва да бъдат пред сградата на Булгартрансгаз.
18:22 19.08.2025
36 Някой
18:23 19.08.2025
37 БгТопИдиот🇧🇬
Горни богров
Мисири и мисирки.
18:25 19.08.2025
38 Кажи честно ... 🤣
До коментар #25 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":По правдоподобно е да се именуваш "Неграмотен вrъZpoжденец" 🤣🤣🤣🤣
Къстадин копейкин е магнит за д е б и л и . 🤣
18:25 19.08.2025