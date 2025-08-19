Депутат от "Възраждане" предложи решения на проблемите с безводието в Плевен

На специална пресконференция в Плевен, народният представител от партия "Възраждане" Ивелин Първанов предложи конкретни действия след разговори, по негови думи, със служители на ВИК:

"Какво можем да направим сега, та плевенчани да не бедстват. Със служители сме се срещали от ВиК, които казаха, че има две бързи решения, едното разрешение струва по-малко от 30 000 лева, кладенците, които са до Долни дъбник. За там са необходими 15 помпи. По оценките на специалистите разходите, за да бъдат пуснати и за да бъде филтрирана водата, тъй като оттам има прокаран водопровод, са под 30 000 лева, предложи БНР.

Другото разрешение на проблема, което ни беше предложено, това е водоизточникът, с който разполага фирма "Плама". Оттам също има прокаран водопровод, който е в състояние да захрани "Сторгозия". Само трябва да бъде пуснат. Въпрос на преговори кои са собствениците, кои имат право да продават вода, но аз си мисля, че чисто технически това може да бъде разрешено за няколко дена.

Плевен се оказа в ситуацията, при която той се намира сред вода, а ходи жаден".