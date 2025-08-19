Новини
Омбудсманът призова: ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза.

19 Август, 2025

Велислава Делчева е изпратила писма до регионалния министър и кмета на Плевен за предприемане на спешни мерки. Тя призова и КЕВР да се намеси по казуса

Омбудсманът призова: ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза. За това призова омбудсманът Велислава Делчева по повод кризата в Плевен, цитирана от БНТ. Тя очаква КЕВР освен констатации, да започне да налага и наказания.

Според Делчева новият закон за ВиК операторите ще реши част от натрупаните през годините проблеми.

Критичната ситуация в Плевен и стотиците жалби от града и региона провокираха остра реакция от обществения защитник.

"Хората нямат възможност да се изкъпят, да се измият, да извършват ежедневни нужди, включително се налага на майките да изваряват шишетата на бебетата с минерална вода, което е непоносимо положение, тъй като правото на питейна вода всъщност е едно от основните и универсални човешки права", обясни Велислава Делчева.
В тази връзка тя е изпратила писма до регионалния министър и кмета на Плевен за предприемане на спешни мерки.

"Те са длъжни да предоставят алтернативни източници на вода, независимо каква е причината за водоснабдяването. Това означава, на първо място, с водоноски, цистерни, бутилирана вода, вода в туби".

"Един от основните проблеми, които посочват и ние виждаме в жалбите - авариите , които постоянно се случват. ВиК операторите трябва да носят отговорност за това и трябва да се влагат не малко средства. Този проблем съществува от десетки години, не е от вчера и днес", допълни още общественият защитник.
Омбудсманът призова КЕВР активно да се намеси.

"Те, освен да правят проверки, трябва да започнат да налагат и санкции. Тук искам да спомена и за законопроекта за нов закон за ВиК, който ние ще настояваме. Да се иска от ВиК операторите да изпълняват инвестиционните си планови и да следят за качеството на водата."


Плевен / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По пътечката до мечката

    16 0 Отговор
    Умницата ми тя! ВиК операторите не са ли част от ДЪРЖАВНИЯТ ВиК Холдинг? На кого се подчинява той?

    Коментиран от #10

    18:39 19.08.2025

  • 2 от факултето София

    7 1 Отговор
    Е па ние от Факултето се къпем на шест месеца веднъж !

    18:42 19.08.2025

  • 3 Гробар

    17 0 Отговор
    Гербаджийско мисирче и тебе ли те е помпил пожарникаря.

    18:45 19.08.2025

  • 4 Пудинг

    11 0 Отговор
    аман от констататори, само дето пари треа и да не се крадът , а да се работи с тях, ама надали.......иначе за джипки имат, ама багери под наем взимат, пълна идиотия!

    18:48 19.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 много важно

    5 1 Отговор
    50 год. си го клатят. И сега ще си го поклатят. Кризата с водата е доста поучителна за добитъка, който сам се е лишил от избирателни права.

    19:04 19.08.2025

  • 7 ВОДСТРОЙ Дубай

    10 0 Отговор
    ВиК са Черни Партийни
    ДПД НН,ГЕРБ-СДС БСП касички

    19:06 19.08.2025

  • 8 Нека

    8 0 Отговор
    да скрият тая гербаджийски ш,,,@ !

    19:07 19.08.2025

  • 9 Борислав

    11 0 Отговор
    Банкята даде 500 милиона лева на ДКК за ремонт на язовирите. Тези пари изчезнаха без никаква работа да е свършена.
    Работа на прокуратурата е да намери парите и ги върне в бюджета. А Сарафов дори не иска да отговаря на въпроси какво е станало с разследването.
    ДА СЕ УДЪРЖАТ ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОКУРАТУРАТА!

    19:09 19.08.2025

  • 10 Коментиращ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "По пътечката до мечката":

    Поредната марионетка призовава (по завоалиран начин), Боко и шиши да си свършат работата, чрез подчинените им, дето са спуснали на съответната хранилка!

    Крадоха и изнасяха милиарди извън граница, десетилетия наред, отделно водите на България продължават да се подаряват безвъзмездно на Гърция (която даже не желае да отвори всички граници с нашата страна), а сега омбудс-мисирката ги призовава (тях служителите на бг мафията) да решат проблема с безводието?!

    Народе, ако искаш да си решиш не само проблема с безводието, и с насилственото вкарване в еврозоната, плюс всички останали държавни проблеми, обединявай се и тръгвай срещу престъпниците!

    Коментиран от #16

    19:16 19.08.2025

  • 11 кое комуне

    2 0 Отговор
    пак е крало?

    Коментиран от #13

    19:17 19.08.2025

  • 12 виктория

    3 0 Отговор
    ВиК са само едни касички!!!

    Коментиран от #23

    19:19 19.08.2025

  • 13 Коментиращ

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "кое комуне":

    Това дето към днешна дата нарича себе си "евроатлантик"!

    19:19 19.08.2025

  • 14 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    4 0 Отговор
    Проблема в Плевен е урбулешкото изграждане на Южен- Турски поток, който унищожи основните водни сондажи на града и инфраструктура при Крушовица, откъде се водоснабдяваше Плевен.

    Булгартрансгаз, който беше виновен за това, не възстанови сондажа, а правителството се разсея, защото беше важно да се изгради навреме трасе за руския газ към Сърбия и Унгария и Борисов да се отчете пред Путин.
    Правилното адресиране на всеки проблем е половината от решението му.
    И кметът мълчи и шефът на ВИК също мълчи защото ако кажат кой е виновен, ще ги уволнят от Ново Начало - ГЕРБ, ДПС, БСП ... все едно и също е..
    Виновни са тези, които наредиха да се препуска през просото и да се стори на всяка цена - Борисов и Пеевски. Протестите трябва да бъдат пред сградата на Булгартрансгаз.

    19:21 19.08.2025

  • 15 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ

    2 0 Отговор
    КАКВА душичка € тази Г€РБ€РА$ТКА..., КОЛКО И € "мъчно" ЗА хората...!

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    19:25 19.08.2025

  • 16 По пътечката до мечката

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коментиращ":

    Водите в Гърция да си вървят, на там тече реката, но България, представяна от това правителство взема пари, милиарди заем, но не за да реши примерно ВиК проблемите, а за да ги даде през Украйна на САЩ и така да могат, да се откупят, намагнетизираните. Тази ако си беше мълчала, никой не би забелязал, а тя да се покаже. Сега да отговарят разните му теменужки!

    19:26 19.08.2025

  • 17 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор
    ВЪН ПР€ДАТ€ЛИТ€ РОДООТ$ТЪПНИЦИ РОЖБИ НА БКП и КД$ - (Б$П, ДП$, Г€РБ)!
    ВЪН $ЛУГИТ€ НА циони$тит€ $АТАнато - ДБ, ПП, А$Б...!
    СПЕШНО АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД! Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ! ЛУСТРАЦИЯ!ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ $АТАнато!РЕФЕРЕНДУМ ЗА €ВРОТО!
    ОСТАВКА ЗА КАР МА ЗЪ ФАТ МАК! 80г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$ти($луги на $АТАнато) БЪЛГАРИЯ !
    ДА ЖИВЕЯТ СВОБОДНИТЕ БЪЛГАРИ С ГЛАВНО "Б"! ВЪН Ч€РВ€НИТ€ Б О К Л У Ц И!

    19:26 19.08.2025

  • 18 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Не се вживявай .Ти не си фактор.Трай си и си лапай заплатата Твоето мнение няма значение.както и статиите във факти

    19:28 19.08.2025

  • 19 Каква

    3 0 Отговор
    мисъл само , каква отговорност , каква компетентност и загриженост само ?! Не , това е подигравка с българските граждани , които ще плащат грешките , меко казано , на хрантутниците !

    19:31 19.08.2025

  • 20 ха ха

    3 0 Отговор
    водна криза няма , има умишлено авариране на потоци и каптажи за увеличение на цената , тоя сериал го гледаме ежедневно и с храните и с горивата и енергията и със всяка стока до която се докопат другарите капиталисти мутро-милиционерите и крадливите маймунки на царя

    Коментиран от #27

    19:32 19.08.2025

  • 21 царя

    1 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    19:35 19.08.2025

  • 22 Никой

    2 0 Отговор
    Тази е карикатура - какво като казва нещо - всичко е разпродадено до шушка.

    Водата е безплатна - но я продават - айде - да кажем - пречистването струва.

    19:39 19.08.2025

  • 23 Не, не са

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "виктория":

    касички, те са вещи и компетентни, пускат служебно ползване, а когато питаш, защо отговорът е първо плати, после ще ти кажем. Говорих с водомайстора на селото, където имам имот, през зимата да ми пуска служебни кубици, по пет за месец и да си помогна през активния сезон....Водомерът обаче се пукна, водомайстора дойде, смени го с друг, записа данните на повредения и ми даде протокол с думите, че там във вик ще решат проблема, отнимало малко време. Изчаках и отидох в стая 13, където са компетентните решитили на проблемите, езднатаособа там, като чу за кокво съм отишъл като вдигна една аларма, като писна, тя пари не връщала, всичко било с мое съгласие, да съм си гледал работага, става въпрос за 29 предплатени! кубика вода по почти 5 лв. и аз се натъквам на такова отношение от чиновник, заплатата зависи от мен и о т останалите клиенти! Тия почнаха да се взимат много на сериозво, че от тях произлиза началото на севета. Каква е разликата о предплащане със знанието на клиента и служебното надписване без или с ползване на вода?

    19:41 19.08.2025

  • 24 бою циганина

    0 0 Отговор
    пак източих копринка

    19:42 19.08.2025

  • 25 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Така е, ве може само дебели заплати, трябва и работа да се върши.

    19:43 19.08.2025

  • 26 По принцип

    1 0 Отговор
    Тази длъжност ОМБУДСМАН трябва да бъде изборна, като Президента, със заместник в комплект, не разно сгодни или не толкова булки, да печелят конкурси, по неизвестен за населението критерий.

    19:48 19.08.2025

  • 27 Да като се

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ха ха":

    появии истинският собственик на водите ни и ни каже - такава е цената вече ще сме се о...рали и няма да нипука за цената, както и вече не ни дреми, за всичко, което става н територията

    19:49 19.08.2025

  • 28 време на разруха

    0 0 Отговор
    Не така, Защо не засягате задълженията на властта ? Или услужливо и помагате . Вижте задълженията и отговорностите на кметове на общини произтичащи от :
    1. Конституцията на Република България
    • Чл. 55: „Всеки има право на здравословна и благоприятна за живеене околна среда.”
    • Това включва и достъп до безопасна питейна вода, което е част от здравословния начин на живот.
    2. Закон за водите (чл. 3, чл. 138)
    • Водата се признава за национално богатство и жизненоважен ресурс, а държавата и общините отговарят за осигуряването на питейна вода за населението.
    • Кметът участва в управлението на водоснабдителните системи, особено ако са общинска собственост.
    3. Закон за местното самоуправление и местната администрация (чл. 44)
    • Кметът:
    „Организира изпълнението на общински програми и услуги, вкл. по ВиК-дейности.“
    4. Наредба № 9 от 2001 г. – за качеството на питейната вода
    • Общината следи за доставянето на годна питейна вода и предприема действия при установени рискове за здравето.

    🔹 Какво означава това на практика?
    Кметът е длъжен:
    • Да осигури достъп до годна за пиене вода – чрез ВиК оператори или други водоизточници.
    • Да реагира при проблеми с качеството – например чрез доставка на бутилирана вода, ремонт на мрежи, уведомяване на населението.
    • Да търси финансиране (от държавата или ЕС) за изграждане или рехабилитация на водоснабдителни системи.

    ❗ Ако не с

    19:57 19.08.2025

