Омбудсманът призова: ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза.

ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза. За това призова омбудсманът Велислава Делчева по повод кризата в Плевен, цитирана от БНТ. Тя очаква КЕВР освен констатации, да започне да налага и наказания.
Според Делчева новият закон за ВиК операторите ще реши част от натрупаните през годините проблеми.
Критичната ситуация в Плевен и стотиците жалби от града и региона провокираха остра реакция от обществения защитник.
"Хората нямат възможност да се изкъпят, да се измият, да извършват ежедневни нужди, включително се налага на майките да изваряват шишетата на бебетата с минерална вода, което е непоносимо положение, тъй като правото на питейна вода всъщност е едно от основните и универсални човешки права", обясни Велислава Делчева.
В тази връзка тя е изпратила писма до регионалния министър и кмета на Плевен за предприемане на спешни мерки.
"Те са длъжни да предоставят алтернативни източници на вода, независимо каква е причината за водоснабдяването. Това означава, на първо място, с водоноски, цистерни, бутилирана вода, вода в туби".
"Един от основните проблеми, които посочват и ние виждаме в жалбите - авариите , които постоянно се случват. ВиК операторите трябва да носят отговорност за това и трябва да се влагат не малко средства. Този проблем съществува от десетки години, не е от вчера и днес", допълни още общественият защитник.
Омбудсманът призова КЕВР активно да се намеси.
"Те, освен да правят проверки, трябва да започнат да налагат и санкции. Тук искам да спомена и за законопроекта за нов закон за ВиК, който ние ще настояваме. Да се иска от ВиК операторите да изпълняват инвестиционните си планови и да следят за качеството на водата."
ДПД НН,ГЕРБ-СДС БСП касички
Работа на прокуратурата е да намери парите и ги върне в бюджета. А Сарафов дори не иска да отговаря на въпроси какво е станало с разследването.
ДА СЕ УДЪРЖАТ ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОКУРАТУРАТА!
До коментар #1 от "По пътечката до мечката":Поредната марионетка призовава (по завоалиран начин), Боко и шиши да си свършат работата, чрез подчинените им, дето са спуснали на съответната хранилка!
Крадоха и изнасяха милиарди извън граница, десетилетия наред, отделно водите на България продължават да се подаряват безвъзмездно на Гърция (която даже не желае да отвори всички граници с нашата страна), а сега омбудс-мисирката ги призовава (тях служителите на бг мафията) да решат проблема с безводието?!
Народе, ако искаш да си решиш не само проблема с безводието, и с насилственото вкарване в еврозоната, плюс всички останали държавни проблеми, обединявай се и тръгвай срещу престъпниците!
До коментар #11 от "кое комуне":Това дето към днешна дата нарича себе си "евроатлантик"!
Булгартрансгаз, който беше виновен за това, не възстанови сондажа, а правителството се разсея, защото беше важно да се изгради навреме трасе за руския газ към Сърбия и Унгария и Борисов да се отчете пред Путин.
Правилното адресиране на всеки проблем е половината от решението му.
И кметът мълчи и шефът на ВИК също мълчи защото ако кажат кой е виновен, ще ги уволнят от Ново Начало - ГЕРБ, ДПС, БСП ... все едно и също е..
Виновни са тези, които наредиха да се препуска през просото и да се стори на всяка цена - Борисов и Пеевски. Протестите трябва да бъдат пред сградата на Булгартрансгаз.
До коментар #10 от "Коментиращ":Водите в Гърция да си вървят, на там тече реката, но България, представяна от това правителство взема пари, милиарди заем, но не за да реши примерно ВиК проблемите, а за да ги даде през Украйна на САЩ и така да могат, да се откупят, намагнетизираните. Тази ако си беше мълчала, никой не би забелязал, а тя да се покаже. Сега да отговарят разните му теменужки!
Водата е безплатна - но я продават - айде - да кажем - пречистването струва.
До коментар #12 от "виктория":касички, те са вещи и компетентни, пускат служебно ползване, а когато питаш, защо отговорът е първо плати, после ще ти кажем. Говорих с водомайстора на селото, където имам имот, през зимата да ми пуска служебни кубици, по пет за месец и да си помогна през активния сезон....Водомерът обаче се пукна, водомайстора дойде, смени го с друг, записа данните на повредения и ми даде протокол с думите, че там във вик ще решат проблема, отнимало малко време. Изчаках и отидох в стая 13, където са компетентните решитили на проблемите, езднатаособа там, като чу за кокво съм отишъл като вдигна една аларма, като писна, тя пари не връщала, всичко било с мое съгласие, да съм си гледал работага, става въпрос за 29 предплатени! кубика вода по почти 5 лв. и аз се натъквам на такова отношение от чиновник, заплатата зависи от мен и о т останалите клиенти! Тия почнаха да се взимат много на сериозво, че от тях произлиза началото на севета. Каква е разликата о предплащане със знанието на клиента и служебното надписване без или с ползване на вода?
До коментар #20 от "ха ха":появии истинският собственик на водите ни и ни каже - такава е цената вече ще сме се о...рали и няма да нипука за цената, както и вече не ни дреми, за всичко, което става н територията
1. Конституцията на Република България
• Чл. 55: „Всеки има право на здравословна и благоприятна за живеене околна среда.”
• Това включва и достъп до безопасна питейна вода, което е част от здравословния начин на живот.
2. Закон за водите (чл. 3, чл. 138)
• Водата се признава за национално богатство и жизненоважен ресурс, а държавата и общините отговарят за осигуряването на питейна вода за населението.
• Кметът участва в управлението на водоснабдителните системи, особено ако са общинска собственост.
3. Закон за местното самоуправление и местната администрация (чл. 44)
• Кметът:
„Организира изпълнението на общински програми и услуги, вкл. по ВиК-дейности.“
4. Наредба № 9 от 2001 г. – за качеството на питейната вода
• Общината следи за доставянето на годна питейна вода и предприема действия при установени рискове за здравето.
🔹 Какво означава това на практика?
Кметът е длъжен:
• Да осигури достъп до годна за пиене вода – чрез ВиК оператори или други водоизточници.
• Да реагира при проблеми с качеството – например чрез доставка на бутилирана вода, ремонт на мрежи, уведомяване на населението.
• Да търси финансиране (от държавата или ЕС) за изграждане или рехабилитация на водоснабдителни системи.
❗ Ако не с
