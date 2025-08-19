Омбудсманът призова: ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза.

ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза. За това призова омбудсманът Велислава Делчева по повод кризата в Плевен, цитирана от БНТ. Тя очаква КЕВР освен констатации, да започне да налага и наказания.

Според Делчева новият закон за ВиК операторите ще реши част от натрупаните през годините проблеми.

Критичната ситуация в Плевен и стотиците жалби от града и региона провокираха остра реакция от обществения защитник.

"Хората нямат възможност да се изкъпят, да се измият, да извършват ежедневни нужди, включително се налага на майките да изваряват шишетата на бебетата с минерална вода, което е непоносимо положение, тъй като правото на питейна вода всъщност е едно от основните и универсални човешки права", обясни Велислава Делчева.

В тази връзка тя е изпратила писма до регионалния министър и кмета на Плевен за предприемане на спешни мерки.

"Те са длъжни да предоставят алтернативни източници на вода, независимо каква е причината за водоснабдяването. Това означава, на първо място, с водоноски, цистерни, бутилирана вода, вода в туби".

"Един от основните проблеми, които посочват и ние виждаме в жалбите - авариите , които постоянно се случват. ВиК операторите трябва да носят отговорност за това и трябва да се влагат не малко средства. Този проблем съществува от десетки години, не е от вчера и днес", допълни още общественият защитник.

Омбудсманът призова КЕВР активно да се намеси.

"Те, освен да правят проверки, трябва да започнат да налагат и санкции. Тук искам да спомена и за законопроекта за нов закон за ВиК, който ние ще настояваме. Да се иска от ВиК операторите да изпълняват инвестиционните си планови и да следят за качеството на водата."