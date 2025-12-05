Новини
Румен Петков: На Кирил Петков трябва да му се търси отговорност за размириците след протеста

5 Декември, 2025 18:06 505 21

„Не смятам, че основната причина за протеста е бюджета. Много хора излязоха да протестират срещу начина на правена на политика. Мисля, че той трябва да бъде много ясно осмислен и разбран, а не яхнат от политически сили, както направиха от „Продължаваме промяната“, коментира още бившият вътрешен министър

Румен Петков: На Кирил Петков трябва да му се търси отговорност за размириците след протеста
Закриването на Комисията по досиетата е закъсняло, а едни 10 милиона си заминават. Не считам, че БСП има основание да преразгледа позицията си към Комисията „Сорос“. Това заяви председателят на АБВ - част от Коалиция "БСП-Обединена Левица" и бивш министър на вътрешните работи Румен Петков в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg

Той не допуска това да доведе до напрежение в коалицията.

„Считам, че днешната крачка за бюджета трябва да бъде приветствана. Би било голям срам за държавата ни, ако в новата година влизаме без бюджет преди влизането ни в еврозоната“, поясни той.

„Не смятам, че основната причина за протеста е бюджета. Много хора излязоха да протестират срещу начина на правена на политика. Мисля, че той трябва да бъде много ясно осмислен и разбран, а не яхнат от политически сили, както направиха от „Продължаваме промяната“ . На Кирил Петков трябва да му се потърси отговорност за апелирането на протестиращите да тръгнат към политическа централа. Провокацията е факт“, обяви Румен Петков.

Той призова да не се упрекват полицаите, които съвестно са си свършили работата. Повод за това стана обвинението, че полицаи са били хора след протеста.

Петков обясни, че когато има такъв тип вандализъм, трябва да се действа внимателно, защото има хора, които желаят да се проявят, за да бъдат забелязани. „Когато живеем в общество на омразата, в парламента арогантността надделява, от парламентарната трибуна тръгва агресията. На този протест имаше малолетни и непълнолетни, но и осъзнати българи“, каза лидерът на АБВ.

Предприемаме прибързани стъпки, които насъскват почтените българи, обяви Румен Петков. Той даде за пример тотото, „Лукойл“ и събитията в бюджетна комисия. „Всеки разумен гражданин си дава сметка, че имаме нужда от стабилност“, каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Простак

    8 4 Отговор
    А на теб че пикаеш в шадравана

    18:10 05.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Шиши и Бойко са в шок.Децата набиха елитните им еничари.

    18:11 05.12.2025

  • 3 дьоПисник

    6 4 Отговор
    И този е един комик пред пенсия...

    18:11 05.12.2025

  • 4 Суха съчка

    5 10 Отговор
    Когато е прав си е прав.

    18:11 05.12.2025

  • 5 Дориана

    8 4 Отговор
    Румен Петков сам не си вярва когато говори популистки лъжи в ефир. Предателската партия БСП ОЛ ще падне на дъното на предстоящите избори.Те подкрепяха безропотно в името на властта , а не в името на България всичко, което искаха Борисов и Пеевски . Позволиха демокрацията да бъде стъпкана и заменена с пълзяща диктатура, затваряха си очите за кражбите, рекетите, мафията, олигарсите , за вендетата сращу опонентите довели до политически затворници в България срещу неудобните, за вредния бюджет на Теменужка Петкова и има наглостта да говори в ефир вместо да се скрие от срам в най- дълбоката дупка.

    Коментиран от #14

    18:11 05.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    1 8 Отговор
    Ексклузивно! Украйна пренесе войната в България.Руски танкер е нападнат край Созопол.Ще залее с нефт Черноморието.

    18:13 05.12.2025

  • 7 Бялджип

    7 2 Отговор
    Този не е цвете, но водещата Ризова е отвратителна. В никакъв случай не може да скрие пристрастието си към нещо и когато събеседника е с различно мнение, свива уста, блещи се, видимо изпитва омраза и злоба към госта. Странно, би следвало журналиста да може да се прикрива, тази обаче не. Не знам защо я държат, сигурно има други "качества", въпреки че е на доста години.

    18:13 05.12.2025

  • 8 на снимката

    5 4 Отговор
    Този мизерник се договаряше за пачки с бандитите като беше министър на МВР !!

    18:14 05.12.2025

  • 9 Чакайте

    2 2 Отговор
    Още размирици.

    Европейският съд е дал ход по целесъобразност на делото против еврото на 28 ноември. Гледай ""левът не е умрял" на тубата. А нац предатели от Парламента гласуваха на 4 декември против референдума.

    Коментиран от #16

    18:14 05.12.2025

  • 10 Горски

    2 6 Отговор
    Анализ , който няма да чуете от телевизията ! Протеста изненада всички , защото беше истински. Най много изненада Кирчо и Кокорчи. Те очакваха присъствието на шепа паветници , пред които да си играят номерата. Но се изсипа истински народен протест срещу всички , срещу цялото управление! И от протест за незначителни неща които паветниците експлоатират в тяхна угода , видяха истинското народно недоволство от цялото управление , и готовност от народа да помете всички. И първоначалната им женска истерия с която крещяха се превърна в страх , и избягаха. Или бяха отзовани. Баце и Шиши също са потресени , защото видяха потенциала на народа да ги помете. Имаше всякакви хора, като започнете от паветниците които не знаят къде се намират, до хората недоволни от еврозоната. Разбира се че не го чуйте по телевизията, но те отначало затъмняваха целият протест, и започнаха да го отразяват едва когато се уплашиха. И сега, и Кирчовците, у Бойковците са в ступор от страх. Как очаквам да изпързалят протеста. Баце и Шиши ритуално ще си посипят главата с пепел, и ще жертват бюджета и / или Митов, а Кирчовците ще кажат, че са победили и протеста е постигнал своите цели. И повече никой няма да протестира. Ако съм прав, това ще бъде! И не е във ничия полза за българите. Ако махнат бюджета, никой няма да получи по добри заплати, защото съм ви казал, че увеличението в държавния сектор влече след себе си и увеличение в частният сектор !!! Само бизнеса отново няма да плаща данъци !

    18:15 05.12.2025

  • 11 Промяна

    4 4 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ ОТ ТОЗИ НЕЩО РАЗУМНО ПОДКРЕПЯМ ВСИЧКО БЕШЕ НАГЛАСЕНО ОТ ЧЕРЕПИ ШАРЛАТАНИ ЯСНО Е СЕГА ВЕЧЕ ОТКРИТО ЗАПЛАШВАТ БЪЛГАРИЯ

    18:15 05.12.2025

  • 12 Тагарев Тошко

    2 2 Отговор
    Киро Тъпото какво друго да кажеш!

    18:16 05.12.2025

  • 13 Анджо

    4 1 Отговор
    Пълни глупости говори тоя пикльо. Гледах го и псувах като луд. Такива неверни неща каза , че даже едно време щеше да започне да защитава режима комунистически гаден. Даже започна да защитава Луканов , тоя който създаде мутрите. Даже се изрепчи ,че БСП били най демократични. Тая партия трябва да изчезне.

    18:17 05.12.2025

  • 14 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    КАКООООООО ЛЪЖЛИВА КАКОООООО КОГАТО БСП ПОДКРЕПИХА ИЗДИГНАХА РАДЕВ КОГАТО УПРАВЛЯВАХА С ШАРЛАТАНИТЕ КАКОООО ЛЪЖЛИВААА СИ

    18:17 05.12.2025

  • 15 ЗАЩО ИМ ДАВАТЕ

    4 1 Отговор
    ТЕРЕН ЗА ИЗЯВА НА ТЕЗИ БЪЛГАРОМРАЗЦИ..КАНЕТЕ ВЕЧЕ АДЕКВАТНИ ХОРА..ЖУРНАЛИСТИТЕ ИМАТЕ НЕМАЛКА ВИНА ЗА СЪСТОЯНИЕТО В КОЕТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА...

    18:18 05.12.2025

  • 16 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Чакайте":

    ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД Е ОПРОВЕРГАЛ ТОВА ФЕЙК Е ПРОЧЕТИ

    18:18 05.12.2025

  • 17 Що не

    3 0 Отговор
    се хвърлиш в шадравана ?

    Коментиран от #19

    18:19 05.12.2025

  • 18 1111

    1 0 Отговор
    Никаква отговорност не може да му се търси, защото не е призовал да се чупи и пали.
    На политиците на "прехода" обаче трябва винаги да им се търси отговорност, за онези няколко милиона, които вече не живеят в България!

    18:20 05.12.2025

  • 19 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Що не":

    Кой се хвърля там, където е пикал?

    18:21 05.12.2025

  • 20 Отвратителен

    1 0 Отговор
    шадраван! Тоя не е нормален. МВР е била предупредена за шествието преди 22.00 часа. А че МВР играеха с качулатите, които бяха една шепа и се движеха все едно са в средновековието, се виждаше от заснети кадри ясно. И много правилно Денков са превели хората по друг маршрут, заради нарочно спрения ток. Известно е, че в центъра на София, дори по време на соца, при огромния режим, там никога не е спирал тока. Самият Желязков го потвърди. Петков махайте се, че сте много гадни, червени капиталисти.

    18:23 05.12.2025

  • 21 Иван

    0 0 Отговор
    А на тебе, трябва да ти търсят отговорност за ниското pH на водата в шадравана. Измряха жабите.

    18:24 05.12.2025

