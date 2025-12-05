Румен Петков: На Кирил Петков трябва да му се търси отговорност за размириците след протеста

Закриването на Комисията по досиетата е закъсняло, а едни 10 милиона си заминават. Не считам, че БСП има основание да преразгледа позицията си към Комисията „Сорос“. Това заяви председателят на АБВ - част от Коалиция "БСП-Обединена Левица" и бивш министър на вътрешните работи Румен Петков в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg
Той не допуска това да доведе до напрежение в коалицията.
„Считам, че днешната крачка за бюджета трябва да бъде приветствана. Би било голям срам за държавата ни, ако в новата година влизаме без бюджет преди влизането ни в еврозоната“, поясни той.
„Не смятам, че основната причина за протеста е бюджета. Много хора излязоха да протестират срещу начина на правена на политика. Мисля, че той трябва да бъде много ясно осмислен и разбран, а не яхнат от политически сили, както направиха от „Продължаваме промяната“ . На Кирил Петков трябва да му се потърси отговорност за апелирането на протестиращите да тръгнат към политическа централа. Провокацията е факт“, обяви Румен Петков.
Той призова да не се упрекват полицаите, които съвестно са си свършили работата. Повод за това стана обвинението, че полицаи са били хора след протеста.
Петков обясни, че когато има такъв тип вандализъм, трябва да се действа внимателно, защото има хора, които желаят да се проявят, за да бъдат забелязани. „Когато живеем в общество на омразата, в парламента арогантността надделява, от парламентарната трибуна тръгва агресията. На този протест имаше малолетни и непълнолетни, но и осъзнати българи“, каза лидерът на АБВ.
Предприемаме прибързани стъпки, които насъскват почтените българи, обяви Румен Петков. Той даде за пример тотото, „Лукойл“ и събитията в бюджетна комисия. „Всеки разумен гражданин си дава сметка, че имаме нужда от стабилност“, каза още той.
1 Простак
18:10 05.12.2025
2 Последния Софиянец
18:11 05.12.2025
3 дьоПисник
18:11 05.12.2025
4 Суха съчка
18:11 05.12.2025
5 Дориана
Коментиран от #14
18:11 05.12.2025
6 Последния Софиянец
18:13 05.12.2025
7 Бялджип
18:13 05.12.2025
8 на снимката
18:14 05.12.2025
9 Чакайте
Европейският съд е дал ход по целесъобразност на делото против еврото на 28 ноември. Гледай ""левът не е умрял" на тубата. А нац предатели от Парламента гласуваха на 4 декември против референдума.
Коментиран от #16
18:14 05.12.2025
10 Горски
18:15 05.12.2025
11 Промяна
18:15 05.12.2025
12 Тагарев Тошко
18:16 05.12.2025
13 Анджо
18:17 05.12.2025
14 Промяна
До коментар #5 от "Дориана":КАКООООООО ЛЪЖЛИВА КАКОООООО КОГАТО БСП ПОДКРЕПИХА ИЗДИГНАХА РАДЕВ КОГАТО УПРАВЛЯВАХА С ШАРЛАТАНИТЕ КАКОООО ЛЪЖЛИВААА СИ
18:17 05.12.2025
15 ЗАЩО ИМ ДАВАТЕ
18:18 05.12.2025
16 Промяна
До коментар #9 от "Чакайте":ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД Е ОПРОВЕРГАЛ ТОВА ФЕЙК Е ПРОЧЕТИ
18:18 05.12.2025
17 Що не
Коментиран от #19
18:19 05.12.2025
18 1111
На политиците на "прехода" обаче трябва винаги да им се търси отговорност, за онези няколко милиона, които вече не живеят в България!
18:20 05.12.2025
19 ха ха ха
До коментар #17 от "Що не":Кой се хвърля там, където е пикал?
18:21 05.12.2025
20 Отвратителен
18:23 05.12.2025
21 Иван
18:24 05.12.2025