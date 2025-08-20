Новини
ПП-ДБ: Свикването на извънредна парламентарна комисия за безводието е популизъм

20 Август, 2025 16:16 456 7

В бюджета за 2025 година не бяха отпуснати средства за справяне с безводието, а предложенията за финансиране на най-засегнатите райони бяха отхвърлени в пленарната зала, отбелязват още от политическата сила

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свикването на извънредна комисия за „спешно“ решаване на проблема с безводието представлява опит на Пеевски и контролираното от него мнозинство да прехвърли отговорността от изпълнителната власт върху Народното събрание, заявяват от парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) в позиция до медиите.

"Това е акт на политически популизъм, който не може да доведе до трайни и ефективни решения, тъй като управлението на водния сектор е изцяло в правомощията на правителството", посочват от политическата сила.

Вчера лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски настоя председателят на парламента Наталия Киселова да свика извънредно заседание на Комисията по околна среда и водите за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите.

В позиция днес от ПП-ДБ припомнят, че по тяхно предложение на 11 декември 2024 г. е била създадена временна комисия за безводието, която в началото на юли 2025 г. е приела доклад с конкретни препоръки за действия, базирани на становища от експерти. Този доклад по необясними причини не бе внесен от управляващото мнозинство за приемане в пленарна зала и още залежава на бюрото на председателя на парламента Наталия Киселова, посочват от коалицията.

Днешната криза е резултат от дългогодишното управление на ГЕРБ, през което проблемът с безводието беше многократно замитан, а голяма част от изпълнените проекти са силно компрометирани от некачествено изпълнение, кражби и корупция, смятат от ПП -ДБ.

"Строиха се язовири без довеждаща инфраструктура и без анализ на необходимостта им, дадоха се милиони за тръбопроводи, които от години не могат да бъдат узаконени, похарчиха се десетки милиарди за водна инфраструктура, а България е на челно място в Европа по население, обхванато от воден режим всяка година и рекордьор по водни загуби", се посочва още в позицията.

Според ПП-ДБ отговорността за справяне с последиците носи изпълнителната власт в лицето на министър-председателя Росен Желязков.

В бюджета за 2025 година не бяха отпуснати средства за справяне с безводието, а предложенията за финансиране на най-засегнатите райони бяха отхвърлени в пленарната зала, отбелязват още от политическата сила.

От коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ обявиха, че внасят проект на решение, с който се задължава изпълнителната власт да започне да изпълнява мерките от доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието. Настояваме докладът на временната комисия да бъде незабавно внесен за разглеждане и гласуване в пленарна зала, посочват от политическата сила. От ПП-ДБ настояват и за спешна актуализация на държавния бюджет за 2025 г. и приоритизирането на финансови средства за справяне с водната криза.

"Българите заслужаваме конкретни действия, а не безкрайни обсъждания, за да си прави санкционираният за корупция Делян Пеевски реклама, докато хиляди семейства чакат реални действия от правителството. Водата не трябва да е заложник на политически игри", заявяват от "Продължаваме промяната" и в отделно съобщение до медиите.

"Когато в дома ви няма вода, кого търсите - водопроводчика или съседа, който само ще говори за проблема", питат от "Продължаваме промяната". "Управлението на водния сектор е работа на правителството. Парламентът може да даде указания и да контролира, но не може директно да строи язовири и да поправя тръби", посочват от партията.


  • 1 Когато искат да не правят нищо

    7 1 Отговор
    Си правят , комисия.

    16:18 20.08.2025

  • 2 Некой

    4 3 Отговор
    То вашето щото не е популизъм. Нито сте закарали водоноска, нито се взели да копате. И вие просто си философствате в парламента.

    16:21 20.08.2025

  • 3 Лост

    5 1 Отговор
    Сигурно е така ,ама да видим вие какво ще измислите ,че септември наближава,а досега не подкрепихте нито един вот на доверие.

    16:22 20.08.2025

  • 4 Питане

    0 0 Отговор
    Де го онзи с намръщената физиономия, дето наряза тръбите на Напоителни системи и ги предаде за скрап - да даде "компетевтно" мнение по въпроса и да защити зайчара

    16:42 20.08.2025

  • 5 либерал

    0 0 Отговор
    Сглобката ви с Тикваря пък беше идиотизъм?

    Коментиран от #7

    16:50 20.08.2025

  • 6 Това което нямя да е популезъм Е !

    1 0 Отговор
    Да направите заплатите двойни !

    При сегашните Цени !

    Бизнеса да се поправмя с плащането и печалбите !

    17:04 20.08.2025

  • 7 Да ! Но Не !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "либерал":

    Да ! Но Не !

    И За тях !

    Иначе си е Чисто Беззаконие !

    17:05 20.08.2025

