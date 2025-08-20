Труповете на 25 бебета делфини бяха изхвърлени на Кара дере

На зловеща находка по брега на Кара дере се натъква Стефан Маринов. От морето на плажа са изхвърлени труповете на 25 бебета делфини. Според него те са станали жертва на оплитане в рибарски мрежи, тъй като по телата им са останали следи, съобщава dnes.dir.

По думите му още по-плашещ момент е, че делфинчетата са били обезглавени.

Досега не е ставал свидетел на подобно явление, а напротив - винаги се е радвал на късмета да види ловуващи делфини, близо до брега.

Той и приятелите му останали ужасени от случилото се. Опитал се е да подаде сигнал в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но безуспешно.

От пресцентъра на Министерството на околната среда и водите съобщиха, че разследват случая по сигнал на Маринов. Проверка е извършена от общината в Бяла, сезирана е и дирекция "Национална служба за защита на природата".