Труповете на 25 бебета делфини бяха изхвърлени на Кара дере

На зловеща находка по брега на Кара дере се натъква Стефан Маринов. От морето на плажа са изхвърлени труповете на 25 бебета делфини. Според него те са станали жертва на оплитане в рибарски мрежи, тъй като по телата им са останали следи, съобщава dnes.dir.
По думите му още по-плашещ момент е, че делфинчетата са били обезглавени.
Досега не е ставал свидетел на подобно явление, а напротив - винаги се е радвал на късмета да види ловуващи делфини, близо до брега.
Той и приятелите му останали ужасени от случилото се. Опитал се е да подаде сигнал в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но безуспешно.
От пресцентъра на Министерството на околната среда и водите съобщиха, че разследват случая по сигнал на Маринов. Проверка е извършена от общината в Бяла, сезирана е и дирекция "Национална служба за защита на природата".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Страхлив бакшиш
Коментиран от #8
18:45 20.08.2025
2 Да се беше обадил на 112
Делфините се заплитат в дупките на рибарските мрежи и се задужават. После ги режат за да освободят телата от мрежите.
Коментиран от #11
18:49 20.08.2025
4 Госあ
18:54 20.08.2025
5 Черноморец
То и авторката в CV--то и пише ,че е учила журналистика ,ама не посочва КЪДЕ.
Вероятно у ...Факултето...
Коментиран от #6, #7
18:56 20.08.2025
6 Двоумя се
До коментар #5 от "Черноморец":Югозападния или Тракийския.
Коментиран от #12
18:58 20.08.2025
7 Стенли
До коментар #5 от "Черноморец":Хората казаха че са ги закопали като преди това са ги снимали
19:01 20.08.2025
8 Стенли
До коментар #1 от "Страхлив бакшиш":Ще ти изплува на теб мозъка щото е като медуза вий жълтопаветните либерали как още не сте казали че Путин е виновен
Коментиран от #14
19:03 20.08.2025
9 ИАРА
И второ: рибарите прибират случайно уловените делфини, от тях става страхотно филе. Но в мрежите попадат само стари и болни делфини, които имат проблем с хидролокацията си. Случва се много, много рядко. Това е някаква криминална история. Още повече, че в момента никой не залага мрежи - има силни течения и чести бури.
19:09 20.08.2025
10 Васил
19:09 20.08.2025
11 112 се ползва за всичко друго
До коментар #2 от "Да се беше обадил на 112":например
Да се обадиш на 112 за да им кажеш че полицейска кола не дава да я изпревариш със 180 км си е
умствен подвиг
19:09 20.08.2025
12 Коментар до 6
До коментар #6 от "Двоумя се":Е как къде
В НБУ
ТАм преподава найдобрия
Фон Миндя
и той е с оксфордска диплома, подобна на харвардите
19:11 20.08.2025
13 Защо бебета
Коментиран от #16
19:15 20.08.2025
14 менли
До коментар #8 от "Стенли":уредил съм тая вечер с 10 талибана
19:20 20.08.2025
16 Бат Венце Сикаджията
До коментар #13 от "Защо бебета":Така е. Повечето са по дребни, макар че има и едри.
19:27 20.08.2025
17 Гост
19:30 20.08.2025
18 биолог
19:32 20.08.2025
19 Прекалено късо име
20:16 20.08.2025