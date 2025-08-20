Новини
България »
Труповете на 25 бебета делфини бяха изхвърлени на Кара дере

Труповете на 25 бебета делфини бяха изхвърлени на Кара дере

20 Август, 2025 18:43 1 300 19

  • трупове-
  • делфини-
  • кара дере

Още по-плашещ момент е, че делфинчетата са били обезглавени

Труповете на 25 бебета делфини бяха изхвърлени на Кара дере - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На зловеща находка по брега на Кара дере се натъква Стефан Маринов. От морето на плажа са изхвърлени труповете на 25 бебета делфини. Според него те са станали жертва на оплитане в рибарски мрежи, тъй като по телата им са останали следи, съобщава dnes.dir.

По думите му още по-плашещ момент е, че делфинчетата са били обезглавени.

Досега не е ставал свидетел на подобно явление, а напротив - винаги се е радвал на късмета да види ловуващи делфини, близо до брега.

Той и приятелите му останали ужасени от случилото се. Опитал се е да подаде сигнал в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но безуспешно.

От пресцентъра на Министерството на околната среда и водите съобщиха, че разследват случая по сигнал на Маринов. Проверка е извършена от общината в Бяла, сезирана е и дирекция "Национална служба за защита на природата".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страхлив бакшиш

    16 20 Отговор
    Някой ден там ще изплува и трупа на гнусния бакшиш Путлер.

    Коментиран от #8

    18:45 20.08.2025

  • 2 Да се беше обадил на 112

    12 1 Отговор
    А не да чакат 2 дни труповете да се вмиришат.
    Делфините се заплитат в дупките на рибарските мрежи и се задужават. После ги режат за да освободят телата от мрежите.

    Коментиран от #11

    18:49 20.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Госあ

    13 2 Отговор
    изродска държава. В Румъния имат две служби за морски бозайници, където се подават сигнали. Една румънка на Крапец изпадна в шок като виде ситуацията у България когато се опитахме да спасим едно ранено давещо се малко делфинче…накрая, след всички телефони все пак дойде некъв от РИОСВ и ни каза да го пускаме у морето и квото стане, това… удави се.

    18:54 20.08.2025

  • 5 Черноморец

    8 6 Отговор
    Абе това на фотото хем не ми се вижда да е бебе,камо ли да е ...обезглавено...ама карай...
    То и авторката в CV--то и пише ,че е учила журналистика ,ама не посочва КЪДЕ.
    Вероятно у ...Факултето...

    Коментиран от #6, #7

    18:56 20.08.2025

  • 6 Двоумя се

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Черноморец":

    Югозападния или Тракийския.

    Коментиран от #12

    18:58 20.08.2025

  • 7 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Черноморец":

    Хората казаха че са ги закопали като преди това са ги снимали

    19:01 20.08.2025

  • 8 Стенли

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Страхлив бакшиш":

    Ще ти изплува на теб мозъка щото е като медуза вий жълтопаветните либерали как още не сте казали че Путин е виновен

    Коментиран от #14

    19:03 20.08.2025

  • 9 ИАРА

    4 2 Отговор
    Вместо да се опитва да се обажда по водомера или чрез димни сигнали, този Стефан трябваше да вдигне телефона си и да звъни на 112. В ИАРА има денонощен национален център, а по морето има постоянни дежурни екипи в трите области.
    И второ: рибарите прибират случайно уловените делфини, от тях става страхотно филе. Но в мрежите попадат само стари и болни делфини, които имат проблем с хидролокацията си. Случва се много, много рядко. Това е някаква криминална история. Още повече, че в момента никой не залага мрежи - има силни течения и чести бури.

    19:09 20.08.2025

  • 10 Васил

    9 0 Отговор
    Гаврим се с природата и един ден ще ни го на..ка!

    19:09 20.08.2025

  • 11 112 се ползва за всичко друго

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да се беше обадил на 112":

    например
    Да се обадиш на 112 за да им кажеш че полицейска кола не дава да я изпревариш със 180 км си е
    умствен подвиг

    19:09 20.08.2025

  • 12 Коментар до 6

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Двоумя се":

    Е как къде

    В НБУ

    ТАм преподава найдобрия

    Фон Миндя
    и той е с оксфордска диплома, подобна на харвардите

    19:11 20.08.2025

  • 13 Защо бебета

    4 3 Отговор
    Черноморските делфини са дребни. При толкова много наранени животни по-вероятно е стадото да е уцелило морска мина.

    Коментиран от #16

    19:15 20.08.2025

  • 14 менли

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    уредил съм тая вечер с 10 талибана

    19:20 20.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защо бебета":

    Така е. Повечето са по дребни, макар че има и едри.

    19:27 20.08.2025

  • 17 Гост

    6 0 Отговор
    Това са рибарите, които ги трепят, за да не им ядат рибата.

    19:30 20.08.2025

  • 18 биолог

    3 0 Отговор
    Гāдни кøпɘлета!

    19:32 20.08.2025

  • 19 Прекалено късо име

    0 0 Отговор
    Целата работа иде от тия дето се мажат с кал и одат голи по плажа и редат камъчета..... Делфините са ги видели, и са си направили ритуално сапуко

    20:16 20.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове