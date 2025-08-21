Новини
Критично остава състоянието на работника от "Арсенал"

Критично остава състоянието на работника от "Арсенал"

21 Август, 2025 08:07

Лекарите от пловдивската университетска болница се борят за живота му

Критично остава състоянието на работника от "Арсенал" - 1
Снимка: БГНЕС
Критично остава състоянието на работника от "Арсенал".

Лекарите от пловдивската университетска болница се борят за живота му, информира БНТ.

Припомняме, че при извършване на дейности на територията на „Арсенал“ АД от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината.

Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещият на него. Багеристът е с повърхностни изгаряния, съобщи бТВ.

На място веднага е пристигнал екип на Бърза помощ – Казанлък. Оказана му е своевременна и адекватна медицинска помощ и се транспортира в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив.

Работникът не е служител на предприятието, а на външна фирма. Дейностите, извършвани от багериста, не са свързани с производствен процес.

На местопроизшествието тече оглед и се изясняват причините за възникване на пожара. Няма опасност за хората и производството.

Само преди седмици при повреда на машина в завод „Арсенал“ загина работник.

Инцидентът стана в цех за изсушаване на нитроглицеринова смес, която се използва за производство на барут, в завод №3.


