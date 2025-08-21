Новини
България »
Евростат: Хората в България са най-недоволни в ЕС от парите си

Евростат: Хората в България са най-недоволни в ЕС от парите си

21 Август, 2025 16:10 473 16

  • евростат-
  • доходи

През 2021 сме били по-доволни от финансовото си състояние

Евростат: Хората в България са най-недоволни в ЕС от парите си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жителите на Европейския съюз са определили финансовото си положение през 2022 г. със средна оценка от 6,6 по десетобалната скала, сочат публикуваните днес най-нови данни на Евростат.

В сравнение с 2018 г. удовлетвореността на хората от финансовото им състояние се е подобрила с 0,1 пункта, а спрямо 2013 г. – с 0,5 пункта, отчита европейската статистическа агенция.

За сравнение, средната оценка на удовлетвореността от живота на жителите на ЕС през 2022 г. е била 7,1.

Сред страните от ЕС в България населението е считало финансовото си състояние за най-лошо, като средната оценка на българите през 2022 г. е била 4,6 от 10. През 2018 г. населението на България е оценявало финансовото си положение с оценка от 4,3, а през 2013 г. - с 3,8 от 10.

Сред останалите страни от ЕС най-недоволни от финансовото си състояние пред 2022 г. са били жителите на Гърция (5,3), Хърватия (5,7) и Словакия (5,8).

Най-доволни от финансите си са били хората във Финландия (7,6), Нидерландия (7,6) Швеция (7,4) и Австрия (7,3). В проучването няма данни за Германия.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма новина

    10 0 Отговор
    Ние нямаме здравни карти като в африканция

    16:13 21.08.2025

  • 2 мърсула

    7 0 Отговор
    доклада каза друго
    мльк

    16:14 21.08.2025

  • 3 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Питайте ги пак на 1 януари.Ще вият като Карпатски мечки в годината на Еврото

    16:14 21.08.2025

  • 4 икономист

    8 0 Отговор
    Много хора са доволни от парите на ЕС . Сега дори ще сменят надписа над Народното събрание и вече ще се изписва "Стани богат "

    Коментиран от #8

    16:14 21.08.2025

  • 5 Трол

    5 0 Отговор
    България просперира и се развива.

    16:15 21.08.2025

  • 6 селяк

    5 0 Отговор
    Глупости! Нали сме в клуба на богатите? От кво сте недоволни ми не е ясно само

    16:18 21.08.2025

  • 7 прокопи

    3 1 Отговор
    Мен не ме е страх от големи разходи, а от малки приходи ...

    16:19 21.08.2025

  • 8 А ЗА ЛИДЕРИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "икономист":

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БОГАТ

    16:20 21.08.2025

  • 9 Тихо не говорете така

    3 1 Отговор
    Вчера господин Борисов и ясно заяви че българските граждани живеят добре и като пълноправни европейци.... Като останалите от еврозоната.
    Евростат говори глупости.
    Баце е нашата истина .
    Баце е слънцето.
    Баце говори най-точно е може би след шиши защото са си дупе и гащи.

    16:22 21.08.2025

  • 10 ДА ТАКА Е

    2 0 Отговор
    НАЙ БЕДНИ НАЙ БОЛНИ НАЙ БЪРЗО ОТИВАЩИ СЕ И НАЙ НЕДОВОЛНИ. НО АКО ПИТАШ ТУУУУЛУП ЕДИН ШИШ МАГНИТ И БЮЛЕТИНАТА ОТ КОСТИ...... НИЕ СМЕ НА ШЕСТИЦА ПО ШЕСТОБАЛНАТА. А КРЕДЕТИТЕ ВЗЕТИ ВЕЧЕ НАДХВЪРЛЯТ 1600% от НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕ ОТИВАТ ТЕЗИ ПАРИ ЕЙ БОГУ. И ВЧЕРА ПИСАХА ЕУТО НИ ДАВА :: ОТЛИЧЕН ПО ПРИХОДИ СЪЩО И ПО ИНФЛАЦИЯТА МАЛКА ДЕМЕК ВСИЧКО ВЪВ НОРМИТЕ.

    Коментиран от #15

    16:26 21.08.2025

  • 11 Бац Бацър

    1 1 Отговор
    Сакън, Баце каза друго,
    Сега сериозно: ние сме най-бедната държава в ЕС, с най-ниски доходи, с най-голям процент от тези доходи отиващ за храна (лоша, от Лидъл, Била, Кауфланд) и плащане на сметки!
    Необходимо е повишаване на доходите на работещите хора, или намаляване на цените на стоките от първа необходимост, лекарствата, енергията и пр.

    Коментиран от #13

    16:27 21.08.2025

  • 12 Има вечно недоволни

    0 0 Отговор
    От всичко и всеки.....недоволни са и от това че са се родили.....

    16:28 21.08.2025

  • 13 Бачкай повече

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бац Бацър":

    За повече пари.....иначе ше си вечно недоволен....

    16:29 21.08.2025

  • 14 Да не се чудят

    0 0 Отговор
    Като започнем да окачаме политици по стълбовете...

    Коментиран от #16

    16:30 21.08.2025

  • 15 В БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДА ТАКА Е":

    Има 80 000 000 000 лева на частни депозити.....стискаме си пари, явно за оня свят....

    16:32 21.08.2025

  • 16 То на неуспелия българин

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да не се чудят":

    Все политиците са му виновни

    16:33 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове