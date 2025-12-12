Български пенсионери: Няма да приемем повече половинчати решения за пенсиите

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации (БФПСО), която представлява интересите на близо 2 милиона възрастни хора, обяви пълната си подкрепа за гражданските протести, довели до оставката на правителството на Росен Желязков. В официална позиция до медиите организацията определи падането на кабинета като „закономерен финал“ на управление, което е задълбочило социалните неравенства.

"Следващото правителство, независимо дали служебно или редовно, трябва да постави социалната справедливост и достойнството на възрастните българи в центъра на своите политики", категорични са от ръководството на федерацията.

В своята декларация пенсионерските организации изразяват доверие към президентската институция в условията на политическа криза. Според тях Румен Радев последователно отстоява принципите на законност.

"В трудния преходен момент след оставката на правителството оглавяваната от него президентска институция е гарант за стабилността на държавата и за защитата интересите на гражданите, включително на най-възрастните", се посочва в документа.

Федерацията актуализира своите дългогодишни искания и настоява те да бъдат приоритет за новата власт:

Преизчисляване на всички пенсии на базата на актуалния средноосигурителен доход. От организацията подчертават огромната несправедливост, при която разликата между стар и нов пенсионер при еднакъв стаж и длъжност достига 35%.

Включване в Тристранния съвет.Пенсионерите настояват за място в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Те определят като недопустимо отсъствието на представители на 2 милиона души от масата за преговори, докато работодателите и синдикатите имат множество гласове.

„Швейцарско правило“ от 1 януари. Индексацията на пенсиите трябва да влиза в сила от началото на календарната година, а не от 1 юли, както е в момента. Отлагането с шест месеца ощетява възрастните хора, които посрещат зимните сметки и инфлацията без актуализация.

Гарантирано право на труд. Да не се ограничава възможността на хората в пенсионна възраст да работят.

От организацията отправят ясно предупреждение, че няма да толерират повече пренебрегване на проблемите им.

"Няма да допуснем нашите искания да бъдат отново пренебрегнати. Няма да приемем половинчати решения. Няма да позволим пенсионерите да останат най-бедната и най-изоставена група в обществото", заявяват от федерацията, цитирани от БГНЕС.