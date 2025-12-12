Новини
Български пенсионери: Няма да приемем повече половинчати решения за пенсиите

12 Декември, 2025 22:43 1 019 22

Следващото правителство, независимо дали служебно или редовно, трябва да постави социалната справедливост и достойнството на възрастните българи в центъра на своите политики

Български пенсионери: Няма да приемем повече половинчати решения за пенсиите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации (БФПСО), която представлява интересите на близо 2 милиона възрастни хора, обяви пълната си подкрепа за гражданските протести, довели до оставката на правителството на Росен Желязков. В официална позиция до медиите организацията определи падането на кабинета като „закономерен финал“ на управление, което е задълбочило социалните неравенства.

"Следващото правителство, независимо дали служебно или редовно, трябва да постави социалната справедливост и достойнството на възрастните българи в центъра на своите политики", категорични са от ръководството на федерацията.

В своята декларация пенсионерските организации изразяват доверие към президентската институция в условията на политическа криза. Според тях Румен Радев последователно отстоява принципите на законност.

"В трудния преходен момент след оставката на правителството оглавяваната от него президентска институция е гарант за стабилността на държавата и за защитата интересите на гражданите, включително на най-възрастните", се посочва в документа.

Федерацията актуализира своите дългогодишни искания и настоява те да бъдат приоритет за новата власт:

Преизчисляване на всички пенсии на базата на актуалния средноосигурителен доход. От организацията подчертават огромната несправедливост, при която разликата между стар и нов пенсионер при еднакъв стаж и длъжност достига 35%.

Включване в Тристранния съвет.Пенсионерите настояват за място в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Те определят като недопустимо отсъствието на представители на 2 милиона души от масата за преговори, докато работодателите и синдикатите имат множество гласове.

„Швейцарско правило“ от 1 януари. Индексацията на пенсиите трябва да влиза в сила от началото на календарната година, а не от 1 юли, както е в момента. Отлагането с шест месеца ощетява възрастните хора, които посрещат зимните сметки и инфлацията без актуализация.

Гарантирано право на труд. Да не се ограничава възможността на хората в пенсионна възраст да работят.

От организацията отправят ясно предупреждение, че няма да толерират повече пренебрегване на проблемите им.

"Няма да допуснем нашите искания да бъдат отново пренебрегнати. Няма да приемем половинчати решения. Няма да позволим пенсионерите да останат най-бедната и най-изоставена група в обществото", заявяват от федерацията, цитирани от БГНЕС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКТУАЛИЗАЦИЯ

    13 3 Отговор
    НА ПЕНСИИТЕ ОТ 01.01.2026
    13 И 14 ПЕНСИЯ!

    Коментиран от #6, #10

    22:46 12.12.2025

  • 2 Гошо

    7 14 Отговор
    Е и какво ще наприте -пенсиите ли си ще откажете да си взимате?

    22:46 12.12.2025

  • 3 Окупирайте

    14 3 Отговор
    парламента!

    22:47 12.12.2025

  • 4 Бийте ги

    14 2 Отговор
    с бастуните!

    22:48 12.12.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 14 Отговор
    аре бягайте в РАША бе!!! ще вземате вместо 400 ДОЛАРА-30К РУБЛИ

    22:48 12.12.2025

  • 6 От Кирчо

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "АКТУАЛИЗАЦИЯ":

    Кокорчо и Костя!

    22:49 12.12.2025

  • 7 И махане

    11 3 Отговор
    На тавана на пенсиите!
    От там се краде много.

    22:50 12.12.2025

  • 8 Тов. Членин

    7 5 Отговор
    Таваришчи , за радост на нашите ошанки , Гъзарьов нокаутира нашият Кубрат ...

    22:52 12.12.2025

  • 9 Даа!

    11 4 Отговор
    Те са наистина ,най - голямата група от избиратели.Ако се обединят около една партия,ще изметат от терена всеки.Това са два милиона души.От тях две трети да гласуват за някого ,ще го изстрелят в парламента със 120-130 депутатски места.Дано при предстоящите избори ,не си разпилеят гласовете.А това е толкова лесно ,но ще има поразяващ ефект и в бъдеще.Защото всяка власт,ще ги има предвид,ако си позволи заигравки с техните интереси.

    Коментиран от #12, #15

    22:54 12.12.2025

  • 10 Глюпости ,

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "АКТУАЛИЗАЦИЯ":

    Само , ако си се регистрирал в СССР за втора пенсия .. 🤭😁

    22:54 12.12.2025

  • 11 ООрана държава

    11 4 Отговор
    Пенсиите да се вдигат от 1ви януари

    22:58 12.12.2025

  • 12 Докато

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Даа!":

    стигнат секцията,забравят за кой са!Чиската бъркат!

    23:00 12.12.2025

  • 13 Цървул

    3 1 Отговор
    Ще премахнете тавана на пенсиите . 7,8 .

    23:02 12.12.2025

  • 14 Изрод

    1 3 Отговор
    Нито лев за алчните пеншъни дето скачаха с Кюмура и съсипаха България!

    23:07 12.12.2025

  • 15 Именно

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Даа!":

    Точно затова младите нямат място в България. Първо са интересите на пенсиите, после на циганите, турците и имигрантите. Младите да бегат докато е време.

    Коментиран от #22

    23:09 12.12.2025

  • 16 Бобо и Шишо казаха и решиха

    4 0 Отговор
    Пари ще има само за милиционерете.

    23:10 12.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пенционер Айнщайн

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Млади хора":

    Млад човек я ходи да къпеш баби в Германия.

    23:25 12.12.2025

  • 19 оня с коня

    1 0 Отговор
    Хубо изразява Пенсионерската Организация доверие към Президента,но някакси искат пари от Правителството което ТЕ СВАЛИХА.И да - това Правителство ще изпълнява функциите си до избиране на Служебното,но няма да им даде нито Лев,защото подобни разходи не са предвидени в Бюджета/миналогодишния ,с който ще се работи до приемане на новия/ .И какво ще направят Пенсионерите - ще свалят вече сваленото Правителство?

    23:27 12.12.2025

  • 20 Дго

    0 0 Отговор
    Няма да допуснем!!!!! Акато идете да гласувате се сетете колко ви е пенсията и колко струва сакото на другаря Кирил Добрев! И щом такъв бандит ви е другар .....!?

    23:30 12.12.2025

  • 21 Георги

    0 1 Отговор
    Пенсиите трябва да се индексират от първи януари а не от първи юли както досега. Тази голяма несправедливост трябва да бъде корегирана още от първи януари 2026 г. Що се отнася до Радев, не ни го натрапвайте политизирайки проблемите на пенсионерите.

    23:31 12.12.2025

  • 22 Пенсионерите

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Именно":

    Песийте са си ги изработили, защото едно време бачкаха на три смени . Младите сега са на работа уж и постоянно по кафенета !

    23:33 12.12.2025

