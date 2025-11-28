Новини
България »
Зам.-председателят на БСК: Целта е доходите да нарастват по обективни критерии

Зам.-председателят на БСК: Целта е доходите да нарастват по обективни критерии

28 Ноември, 2025 18:55 350 7

  • мария минчева-
  • доходи-
  • заплати-
  • бюджет

В бюджета има автоматични ускорители, които са свързани с минималната заплата и средната заплата. Важно е разговорът за тях да се състои, за да не водим същия разговор следващата година

Зам.-председателят на БСК: Целта е доходите да нарастват по обективни критерии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доволни сме, че започна да се провежда тристранният диалог, макар и със закъснение. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ главният икономист на КНСБ Любослав Костов във връзка с възможното прекрояване на бюджета след заявката на властта, че го изтегля.

Разбрахме се всяка страна да си представи исканията за разходите и приходите и във вторник да се съберем пак, да видим къде имаме консенсус с бизнеса и къде нямаме. Винаги така се случва при преговорите, но за да се случи, трябваше да има преговори. Оптимист съм, че ще се разберем другата седмица, добави той.

Удовлетворени сме, че имаше един спокоен разговор от всички страни – имаше представители и на Министерството на финансите, и на различни партии, и на работодателите, заяви Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара.

Имаше разговор по същество, без излишни нападки. Нямаше отхвърлени идеи, имаше важни за всяка страна области, които да се преработят, имаше срокове, в които да се движим. Резултатите от разговорите ще станат ясни във вторник или сряда. Ние като работодатели ще дадем всичките си мерки, те ще бъдат остойностени и ще стане ясно къде могат да се правят компромиси. Така трябва да се случват нещата, за да няма сътресения, посочи тя..

В бюджета има автоматични ускорители, които са свързани с минималната заплата и средната заплата. Важно е разговорът за тях да се състои, за да не водим същия разговор следващата година. Целта не е да има прецакани, а да има възможност доходите да нарастват по обективни критерии. В администрацията има служители с много високи възнаграждения и допълнително материално стимулиране, в същото време там има и служители с много ниски заплати. Това дразни хората, подчерта Минчева.

Минималната заплата и политиката по доходите трябва да се запазят. Ние искаме 50 млн. евро за всички онези държавни служители, които протестираха в понеделник. Срещу тях предлагаме мерки за подобряване на салдото. Хората не протестират, когато се увеличава данъкът върху дивидента, а когато им се намали покупателната способност, отбеляза Любослав Костов.

Политиката по доходите не трябва да бъде просто разпределяне на доходите по ведомствата. Когато се говори за средната заплата, искаме да се създаде механизъм, който да оценява производителността, коментира Мария Минчева.

Ситуацията е извънредна – изисква компромис и баланс. Трябва да кажем кои са червените линии и всичко друго трябва да го оставим за едни по-добри времена. Имаме да приемаме бюджет и сме закъснели, каза Костов.

Имаме конкретни цели - да не се променят параметрите на осигурителната система, данък дивидент, както и да не се въвежда системата СУПТО, заяви Минчева.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    1 0 Отговор
    По важно е ,че копанките на двете свине е пълно с евра и злата !!!

    18:58 28.11.2025

  • 2 Не ви бива

    2 0 Отговор
    Обективно е, че ако разгледаме отбора работодател-работници, слабото звено е чорбаджията. Той е единственият който търси вината в другите, съвсем необективно.

    19:00 28.11.2025

  • 3 Българска стопанска макара

    1 1 Отговор
    Проблемите с бюджета и протестите са заради ретроградния Меркурий, немадасепуашите.

    19:02 28.11.2025

  • 4 Факт

    0 0 Отговор
    Трябва да се премахне волунтаризма от финансите и икономиката и да се постигне баланс на интересите на ползватели и донори на бюджета!

    19:02 28.11.2025

  • 5 Калинка на хранилка

    3 0 Отговор
    Без икономика , производство и износ на продукция няма пари. Това което правят управляващите е помпане на инфлацията и крадене.

    19:02 28.11.2025

  • 6 Взимат се заеми на гърба на народа.

    3 0 Отговор
    При фалирала държава. Парите крепят властта.

    19:05 28.11.2025

  • 7 жкйаиед

    3 0 Отговор
    Милиарди ограбиха ГЕРБ и крадливи другарчета, а вие се карате за стотинки. Хванаха ги с 55 милиона лева изнесени в чували за магистрала Хемус, и КПК не раследва крадците от ГЕРБ, а ходят да разследват Величие дето нямат и 1 лев взети от държавата. Милиарди ограбват тези бандити, милиарди. От здравето грабят от пътища грабят от всички поръчки прибират и е неизвестен извършител. Милиционерите и те с по 50-70 % увеличение на заплатите и не хващат разбойници ГЕРБ а по храстите шофьорите дебнат за глоби. Слава на Господ Иисус Христос вече и чорбаджиите разбират че с разбойници не става. Затъва България с тези ялови разбойници.

    19:08 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове