Зам.-председателят на БСК: Целта е доходите да нарастват по обективни критерии

Доволни сме, че започна да се провежда тристранният диалог, макар и със закъснение. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ главният икономист на КНСБ Любослав Костов във връзка с възможното прекрояване на бюджета след заявката на властта, че го изтегля.

Разбрахме се всяка страна да си представи исканията за разходите и приходите и във вторник да се съберем пак, да видим къде имаме консенсус с бизнеса и къде нямаме. Винаги така се случва при преговорите, но за да се случи, трябваше да има преговори. Оптимист съм, че ще се разберем другата седмица, добави той.

Удовлетворени сме, че имаше един спокоен разговор от всички страни – имаше представители и на Министерството на финансите, и на различни партии, и на работодателите, заяви Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара.

Имаше разговор по същество, без излишни нападки. Нямаше отхвърлени идеи, имаше важни за всяка страна области, които да се преработят, имаше срокове, в които да се движим. Резултатите от разговорите ще станат ясни във вторник или сряда. Ние като работодатели ще дадем всичките си мерки, те ще бъдат остойностени и ще стане ясно къде могат да се правят компромиси. Така трябва да се случват нещата, за да няма сътресения, посочи тя..

В бюджета има автоматични ускорители, които са свързани с минималната заплата и средната заплата. Важно е разговорът за тях да се състои, за да не водим същия разговор следващата година. Целта не е да има прецакани, а да има възможност доходите да нарастват по обективни критерии. В администрацията има служители с много високи възнаграждения и допълнително материално стимулиране, в същото време там има и служители с много ниски заплати. Това дразни хората, подчерта Минчева.

Минималната заплата и политиката по доходите трябва да се запазят. Ние искаме 50 млн. евро за всички онези държавни служители, които протестираха в понеделник. Срещу тях предлагаме мерки за подобряване на салдото. Хората не протестират, когато се увеличава данъкът върху дивидента, а когато им се намали покупателната способност, отбеляза Любослав Костов.

Политиката по доходите не трябва да бъде просто разпределяне на доходите по ведомствата. Когато се говори за средната заплата, искаме да се създаде механизъм, който да оценява производителността, коментира Мария Минчева.

Ситуацията е извънредна – изисква компромис и баланс. Трябва да кажем кои са червените линии и всичко друго трябва да го оставим за едни по-добри времена. Имаме да приемаме бюджет и сме закъснели, каза Костов.

Имаме конкретни цели - да не се променят параметрите на осигурителната система, данък дивидент, както и да не се въвежда системата СУПТО, заяви Минчева.