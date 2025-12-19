Новини
КНСБ: Липсата на нов бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли

КНСБ: Липсата на нов бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли

19 Декември, 2025 10:11 498 8

  • кнсб-
  • бюджет-
  • доходи

Вместо стабилна макроикономическа и бюджетна рамка, гарантираща ръст на доходите, издръжката и инвестициите, законодателната власт избра пътя на политическото безсилие, приемайки „удължителен закон“ на Бюджет 2025

КНСБ: Липсата на нов бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Координационният съвет на КНСБ изрази в декларация, разпространена до медиите, своето пълно разочарование и категоричен протест срещу безотговорното решение на Народното събрание да не приеме законите за държавния бюджет, бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК за 2026 година.

"Вместо стабилна макроикономическа и бюджетна рамка, гарантираща ръст на доходите, издръжката и инвестициите, законодателната власт избра пътя на политическото безсилие, приемайки „удължителен закон“ на Бюджет 2025, който ще се прилага най-малко три месеца, с възможност за достигане до първото полугодие на 2026 г. Това решение не е просто техническа процедура – това е директно посегателство върху жизнения стандарт на стотици хиляди работещи българи в обществения сектор – средно и висше образование, здравеопазване, държавно управление, земеделие, околна среда, сухопътен и железопътен транспорт, култура, отбрана и сигурност, пощенски услуги и др.

Ето защо КНСБ категорично заявява:

-Замразяването на заплатите е недопустимо: С отхвърлянето на Бюджет 2026 се анулират планираните увеличения на доходите в обществения сектор с една обща, хоризонтална политика от 10%. Предвидените 1 млрд. евро в проекта на ЗДБРБ за 2026 г. за ръст на работните заплати на близо 600 000 работещи (470 000 в обществения сектор и 126 000 в държавните и общински предприятия) вече ги няма, което ще натовари както тях, така и техните семейства.

-Вместо това „удължителният закон“ предвижда индексация на доходите в размер на натрупаната годишна инфлация за 2025 г., която КНСБ настоява да се изчисли чрез „индекса на потребителските цени“. Това ще позволи ръстът на доходите да достигне поне 5%. В противен случай, който и друг индикатор да се ползва, ръстът на заплатите няма да бъде дори толкова.

Важно е да кажем, че както и да се измерва тази инфлация, увеличението ще бъде крайно недостатъчно, независимо дали ще бъде 3,7% или 5,2%. В условията на непрестанно растящи цени на стоки от първа необходимост и високи комунални разходи през зимните месеци това решение обрича хиляди семейства на енергийна и потребителска бедност.

Нанася се удар върху ключови сектори: Липсата на нов бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли. Напрежението в транспорта, здравеопазването, образованието, държавното управление, социалните услуги, културата, ВиК сектора, земеделието и пощите вече е в критична точка. Липсата на средства за адекватно възнаграждение на труда ще доведе до масови напускания на специалисти и колапс на публичните услуги.

3. Създава се риск за икономическата стабилност в условията на въвеждане на еврото: В момент, когато страната ни е на финалната права към членство в еврозоната, липсата на бюджетна предвидимост и социално напрежение изпращат пагубен сигнал към международните партньори и подкопават икономическата стабилност. Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри.

Като отчита тревожната обстановка в страната и нарастващата политическа несигурност, КС на КНСБ предупреждава, че социалното напрежение през следващите месеци ще се засили. Синдикатът заявява пълна готовност да организира и поведе национални, браншови и регионални протести, както и стачни действия в предприятия, с цел защита на правата и доходите на българските граждани. Няма да допуснем сметката за политическата нестабилност да бъде платена от българския работник за пореден път!", се казва в декларация на КНСБ.


  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Снощи с един подпис Желязков в Брюксел фалира държавата.А не виждам протести?

    Коментиран от #3

    10:13 19.12.2025

  • 2 Клати Крачолов

    6 0 Отговор
    Ще се рем гладни!

    10:14 19.12.2025

  • 3 Вноските за Украйна

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    са доброволни!

    10:16 19.12.2025

  • 4 Няма пари за администрацията

    7 0 Отговор
    За екскурзии на Малдивите.

    10:24 19.12.2025

  • 5 Дориана

    6 3 Отговор
    КНСБ са патерицата на Пеевски и Борисав и глупавите им доводи по отношение на крадливия корумпиран бюджет на Теменужка Петкова , който обслужва мафията и олигархията и вкарва България в тежка икономическа криза вече не му минават.

    10:46 19.12.2025

  • 6 Профпредседател

    4 0 Отговор
    Организирайте манифестация на фуражки, чиновници и шуробаджанаците им в подкрепа на бюджета и за нарастване на дълга с 50000000.

    10:50 19.12.2025

  • 7 Факт

    2 0 Отговор
    Някои държави в ЕС са в още по-тежко положение. България трябваше да използва това за откриване на производства!

    11:07 19.12.2025

  • 8 Кърлежи

    3 0 Отговор
    Това са тия хайдуци ,лъжат без да замазват, тия ще ликвидират и Това,което е останало от държавата.

    11:16 19.12.2025

Новини по градове:
