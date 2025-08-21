Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?

Инцидентът с падналото от парашут дете в Несебър предизвика силна обществена реакция за сигурността на подобни съоръжения.

Специалистът по пещерно спасяване Орлин Атанасов потърси БНТ и разказа, че още миналата година въжето на парашута, което се скъса, е било разнищено.

Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди, че подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно в период между 1 и 3 години.

Дългогодишният пещерняк Орлин Атанасов твърди, че негов приятел от Плевен бил миналата година с дъщеря си на същото съоръжение в Несебър. Докато летели бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани.

Орлин Атанасов, член на "Пещерно спасяване": "И докато е летял просто е извадил телефона и е снимал отделните неща включително и лентите, които до такава степен са разбридани и това е още миналата година. А като се има предвид, че цялото това нещо се пече от слънцето, топи се в солена вода. Под всяка критика е хората, които се занимават с това нещо и надзора, който налагат."

Според Орлин Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано. Пещернякът показа и каква трябва да е истинската карабина, която издържа 22 Килонютона и... подобна на тази в съоръжението.

Орлин Атанасов, член на "Пещерно спасяване": "Това е от железарията в квартала... И се учудвам, ако е имало проверяващи на това съоръжение как са го допуснали изобщо да работи."

Парапланеристът Сотир Лазарков пък обясни, че е изключително важно да се поддържат аксесоарите за парасейлинг, защото амортизацията, особено по Черноморието ни, е много голяма. Той показа алпинистка сбруя, на която, ако се закачат два колана, тя става подобна на тази от парасейлинга. Според Лазарков използваната в Несебър сбруя най-вероятно не е направена със сертифицирани материали- конци, колани и катарами.

Сотир Лазарков, парапланерист: "След всеки полет те я свалят веднъж от човека, на който я е ползвал. След това я слагат. И при всяко такова действие трябва да оглеждат внимателно сбруята за протрити места, някъде шев, който е търгнал леко да се разкъсва, катарама, която е запачнала да захабява самия колан."

И при най-малко съмнение, според Лазарков, тази сбруя трбява да бъде сменена. Това трябва да става и регулярно в период от една до три години. Ценатата на подобна подмяна не е твърде висока.