Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?

21 Август, 2025 21:40 1 795 30

Подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно - в период между една и три години

Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инцидентът с падналото от парашут дете в Несебър предизвика силна обществена реакция за сигурността на подобни съоръжения.

Специалистът по пещерно спасяване Орлин Атанасов потърси БНТ и разказа, че още миналата година въжето на парашута, което се скъса, е било разнищено.

Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди, че подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно в период между 1 и 3 години.

Дългогодишният пещерняк Орлин Атанасов твърди, че негов приятел от Плевен бил миналата година с дъщеря си на същото съоръжение в Несебър. Докато летели бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани.

Орлин Атанасов, член на "Пещерно спасяване": "И докато е летял просто е извадил телефона и е снимал отделните неща включително и лентите, които до такава степен са разбридани и това е още миналата година. А като се има предвид, че цялото това нещо се пече от слънцето, топи се в солена вода. Под всяка критика е хората, които се занимават с това нещо и надзора, който налагат."

Според Орлин Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано. Пещернякът показа и каква трябва да е истинската карабина, която издържа 22 Килонютона и... подобна на тази в съоръжението.

Орлин Атанасов, член на "Пещерно спасяване": "Това е от железарията в квартала... И се учудвам, ако е имало проверяващи на това съоръжение как са го допуснали изобщо да работи."

Парапланеристът Сотир Лазарков пък обясни, че е изключително важно да се поддържат аксесоарите за парасейлинг, защото амортизацията, особено по Черноморието ни, е много голяма. Той показа алпинистка сбруя, на която, ако се закачат два колана, тя става подобна на тази от парасейлинга. Според Лазарков използваната в Несебър сбруя най-вероятно не е направена със сертифицирани материали- конци, колани и катарами.

Сотир Лазарков, парапланерист: "След всеки полет те я свалят веднъж от човека, на който я е ползвал. След това я слагат. И при всяко такова действие трябва да оглеждат внимателно сбруята за протрити места, някъде шев, който е търгнал леко да се разкъсва, катарама, която е запачнала да захабява самия колан."

И при най-малко съмнение, според Лазарков, тази сбруя трбява да бъде сменена. Това трябва да става и регулярно в период от една до три години. Ценатата на подобна подмяна не е твърде висока.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къв

    18 6 Отговор
    Чалга силиконов субект трябва да си за да си овесил детенцето на тва

    Коментиран от #6

    21:44 21.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    11 18 Отговор
    Всякакви бастуни намират 5 минути слава из телевизиите. Обичайното след всеки инцидент.

    Коментиран от #9, #12, #17

    21:44 21.08.2025

  • 3 Проверяващ

    22 0 Отговор
    Аз гледам всичко,което е в плика

    21:45 21.08.2025

  • 4 Пешо Волгата - 4 хилядник

    29 2 Отговор
    Докато не се изтърси от небето някой оял се депутат- нищо няма да се промени. Но се съмнявам, че Шиши например ще се пробва. Със сигурност двигателят на лодката ще прегрее, а парашутът няма да се вдигне и "Феномена" ще се търкаля по водата, като плажна топка.

    21:46 21.08.2025

  • 5 Сталин

    30 3 Отговор
    Кога ще арестувате мутрата на Гроб собственик на бизнеса работниците нямат нищо общо с това,това противоречи на закона ,работника не е юридическо лице и не носи отговорност за собствеността на мутрата която държи този бизнес,това е нарушаване на човешките права,все едно чистачката на парламента да носи отговорност за корупцията и бандитизма на ония негодници от парламента

    Коментиран от #15

    21:47 21.08.2025

  • 6 Тези

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къв":

    Атракциони ги помня от 1980 година ,не са рискови ,ако се подържат ,тези колани са двайсе годишни за да се скъсат

    21:47 21.08.2025

  • 7 иначе казано

    19 0 Отговор
    Всяка година нови материали.

    Те не са скъпи.

    Но всички отговорни институции ще вдига рамене и ще викат

    - ми така му е било писано.

    Коментиран от #11

    21:48 21.08.2025

  • 8 В.Найденов

    0 8 Отговор
    Снимката е от Албена май!

    21:52 21.08.2025

  • 9 Мълчи, бе, безхаберник!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Твоята слава е всеизвестно лоша!

    21:55 21.08.2025

  • 10 Таваришчи ,

    5 0 Отговор
    Не се лигавете на едно нещастие.

    21:55 21.08.2025

  • 11 мда

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "иначе казано":

    Така е в гората на лилавите калинки и берачите на гъби.

    21:57 21.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 родител

    17 0 Отговор
    .Това е положението в територия която се управлява от тикви и свине , и така ще е докато са на свобода !

    22:01 21.08.2025

  • 14 Садизъм

    12 1 Отговор
    Борисов и неговия съдружник Шиши потурчиха и циганизираха България. Те са токсични за българската нация и култура. Тези мутри смачкаха българските мъже и ги принудиха да мишкуват ,защото който се възпротиви на тази ислямизация ще подслушват телефона му . ще го вкарат в полицията или ще му запорират сметките. Изобщо ще намерят нечовешки начин да го унижат и да му запушат устата.

    22:03 21.08.2025

  • 15 Тавариш

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Точно работниците са виновни ,те всеки ден виждат колана и нищо не са направили ,аз например няма да допусна парашута да се вдигне с такъв колан ,а иначе тези атракциони по морето винаги след 90 та година са управлявани от мутри

    22:05 21.08.2025

  • 16 Депутатин

    1 1 Отговор
    Аз на такова нещо не се качвам ,предпочитам си заплатката от 20000 лв да си я взимам

    22:08 21.08.2025

  • 17 За теб се отнася!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    П0СЕРК0!

    22:10 21.08.2025

  • 18 факт

    6 0 Отговор
    Що спряха Софияленд навремето пак някакви се бяха убили. Държава от некадърници

    22:15 21.08.2025

  • 19 гост

    6 2 Отговор
    И като го е видял още миналата година и снимал защо не е подал сигнал, а го казва сега?

    Коментиран от #22

    22:15 21.08.2025

  • 20 БЕНИ

    5 0 Отговор
    НАРКОМАНА ДАЛ ФИРА ФАКТИ ЗАЩО МЪЛЧИТЕ

    22:17 21.08.2025

  • 21 Непослушно дете

    1 3 Отговор
    Детето е било непослушно, затова го е хвърлила майка му

    22:19 21.08.2025

  • 22 Ей доносник

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Защото човека не е доносник като теб да прави мизерия на хората

    Коментиран от #24

    22:21 21.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ей доносник":

    Ха-ха! Ти сериозно ли? Какъв доносник? Тук става въпрос за безопасност и човешки животи. Много мирише на фалшиво.

    22:24 21.08.2025

  • 25 Учуден

    5 0 Отговор
    Е добре де, фирмата не носи ли наказателна отговорност или пак само ще мине с глоба като онази сканиращата?

    Коментиран от #26

    22:25 21.08.2025

  • 26 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Учуден":

    Саниращата имах на предвид.

    22:25 21.08.2025

  • 27 Фикри

    3 0 Отговор
    Корупцията и алчността погубиха едно дете, а простотията е погубила доста от пишещите коментари тук.

    22:32 21.08.2025

  • 28 Бегай

    1 0 Отговор
    Тоя пещерняк, като е такъв професионалист, защо не обяви проблема още тогава?!

    22:32 21.08.2025

  • 29 Никой

    0 0 Отговор
    Ако собствениците са мутри - кой ще ги провери.- хващат гратисчии в Градски транспорт и - това е максимум.

    Не са читави нещата - но и майката е за бой - къде си даваш детето. Второто е - защо майката не е паднала - тя на друга сбруя ли е. Детето е на протрита сбруя. Сбруите се износват едновременно. Нещо не е така.

    И тия - специалисти - не разбита ли - че човек не е птица или гущер - да лети и да пълзи по скалите.

    22:36 21.08.2025

  • 30 Селтак калтак

    0 0 Отговор
    Цена на сбруя 800-1500 лв най-добрите
    Селтака купува една и пет години, приходи половин милион приходи -1000 лефчета на ден

    22:38 21.08.2025

