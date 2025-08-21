Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?

Инцидентът с падналото от парашут дете в Несебър предизвика силна обществена реакция за сигурността на подобни съоръжения.
Специалистът по пещерно спасяване Орлин Атанасов потърси БНТ и разказа, че още миналата година въжето на парашута, което се скъса, е било разнищено.
Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди, че подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно в период между 1 и 3 години.
Дългогодишният пещерняк Орлин Атанасов твърди, че негов приятел от Плевен бил миналата година с дъщеря си на същото съоръжение в Несебър. Докато летели бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани.
Орлин Атанасов, член на "Пещерно спасяване": "И докато е летял просто е извадил телефона и е снимал отделните неща включително и лентите, които до такава степен са разбридани и това е още миналата година. А като се има предвид, че цялото това нещо се пече от слънцето, топи се в солена вода. Под всяка критика е хората, които се занимават с това нещо и надзора, който налагат."
Според Орлин Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано. Пещернякът показа и каква трябва да е истинската карабина, която издържа 22 Килонютона и... подобна на тази в съоръжението.
Орлин Атанасов, член на "Пещерно спасяване": "Това е от железарията в квартала... И се учудвам, ако е имало проверяващи на това съоръжение как са го допуснали изобщо да работи."
Парапланеристът Сотир Лазарков пък обясни, че е изключително важно да се поддържат аксесоарите за парасейлинг, защото амортизацията, особено по Черноморието ни, е много голяма. Той показа алпинистка сбруя, на която, ако се закачат два колана, тя става подобна на тази от парасейлинга. Според Лазарков използваната в Несебър сбруя най-вероятно не е направена със сертифицирани материали- конци, колани и катарами.
Сотир Лазарков, парапланерист: "След всеки полет те я свалят веднъж от човека, на който я е ползвал. След това я слагат. И при всяко такова действие трябва да оглеждат внимателно сбруята за протрити места, някъде шев, който е търгнал леко да се разкъсва, катарама, която е запачнала да захабява самия колан."
И при най-малко съмнение, според Лазарков, тази сбруя трбява да бъде сменена. Това трябва да става и регулярно в период от една до три години. Ценатата на подобна подмяна не е твърде висока.
Къв
Коментиран от #6
21:44 21.08.2025
Данко Харсъзина
Коментиран от #9, #12, #17
21:44 21.08.2025
Проверяващ
21:45 21.08.2025
Пешо Волгата - 4 хилядник
21:46 21.08.2025
Сталин
Коментиран от #15
21:47 21.08.2025
Тези
До коментар #1 от "Къв":Атракциони ги помня от 1980 година ,не са рискови ,ако се подържат ,тези колани са двайсе годишни за да се скъсат
21:47 21.08.2025
иначе казано
Те не са скъпи.
Но всички отговорни институции ще вдига рамене и ще викат
- ми така му е било писано.
Коментиран от #11
21:48 21.08.2025
В.Найденов
21:52 21.08.2025
Мълчи, бе, безхаберник!
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Твоята слава е всеизвестно лоша!
21:55 21.08.2025
Таваришчи ,
21:55 21.08.2025
мда
До коментар #7 от "иначе казано":Така е в гората на лилавите калинки и берачите на гъби.
21:57 21.08.2025
родител
22:01 21.08.2025
Садизъм
22:03 21.08.2025
Тавариш
До коментар #5 от "Сталин":Точно работниците са виновни ,те всеки ден виждат колана и нищо не са направили ,аз например няма да допусна парашута да се вдигне с такъв колан ,а иначе тези атракциони по морето винаги след 90 та година са управлявани от мутри
22:05 21.08.2025
Депутатин
22:08 21.08.2025
За теб се отнася!
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":П0СЕРК0!
22:10 21.08.2025
факт
22:15 21.08.2025
гост
Коментиран от #22
22:15 21.08.2025
БЕНИ
22:17 21.08.2025
Непослушно дете
22:19 21.08.2025
Ей доносник
До коментар #19 от "гост":Защото човека не е доносник като теб да прави мизерия на хората
Коментиран от #24
22:21 21.08.2025
гост
До коментар #22 от "Ей доносник":Ха-ха! Ти сериозно ли? Какъв доносник? Тук става въпрос за безопасност и човешки животи. Много мирише на фалшиво.
22:24 21.08.2025
Учуден
Коментиран от #26
22:25 21.08.2025
Учуден
До коментар #25 от "Учуден":Саниращата имах на предвид.
22:25 21.08.2025
Фикри
22:32 21.08.2025
Бегай
22:32 21.08.2025
Никой
Не са читави нещата - но и майката е за бой - къде си даваш детето. Второто е - защо майката не е паднала - тя на друга сбруя ли е. Детето е на протрита сбруя. Сбруите се износват едновременно. Нещо не е така.
И тия - специалисти - не разбита ли - че човек не е птица или гущер - да лети и да пълзи по скалите.
22:36 21.08.2025
Селтак калтак
Селтака купува една и пет години, приходи половин милион приходи -1000 лефчета на ден
22:38 21.08.2025