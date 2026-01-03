Дърво смачка кола в София (СНИМКИ)

Голямо дърво е паднало върху лек автомобил на ул. "Света Марина" в кв. "Борово" в София тази нощ.
Силен вятър в столицата е причинил и други щети, уточняват от БНТ.
3 Януари, 2026 10:55 880 3
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕВРО СТОТИНКА
В СКЛАДОВЕТЕ ЗА СКРАП
ЩЕ ВИ ДАДАТ ДВЕ ЕВРО ПАКЕТА ЗА ДЖИЛЕЗОТО....
11:03 03.01.2026
2 Препатил
11:21 03.01.2026
3 Ами да, те така
11:27 03.01.2026