Трамвай удари друг след сблъсък на четири автомобила в столицата, пострада ватман

5 Декември, 2025 04:01, обновена 5 Декември, 2025 04:09 700 1

Инцидентът е станал на бул. "Шипченски проход" и бул. "Асен Йорданов"

Трамвай удари друг след сблъсък на четири автомобила в столицата, пострада ватман - 1
Снимка: Фейсбук
За тежка катастрофа между два трамвая снощи съобщи Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал под моста на ЦСКА на булевард "Шипченски проход".

Трамвай 23 е връхлетял отзад трамвай, пътуващ по линия 20.

Удареният трамвай изчаквал преместването на катастрофирали автомобили, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

При удара между двата трамвая е пострадал ватман.

Пътнотранспортно произшествие е станало на бул. "Шипченски проход" и бул. "Асен Йорданов" с участието на четири леки автомобила. Те са с материални щети, няма пострадали.

Трамвай е спрял, за да изчака преместването на автомобилите от трамвайната линия. Тогава в задната му част се е ударил друг трамвай. Ватманът на втория трамвай, на 62 г., е пострадал и е прегледан на място от екип на Спешна помощ.

Участниците бяха тествани за алкохол.


