Вариант 11 се падна на матурата по български език и литература

22 Август, 2025 08:56 380 6

В 260 училища в страната днес се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември, на който се очаква да се явят над 6000 души

Вариант 11 се падна на матурата по български език и литература - 1
Илюстративна снимка: btvnovinite.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вариант 11 за задача 41 бе изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) за днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември. Това съобщи пресцентърът на МОН, предават от БТА.

Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни.

Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор.

Последният 41-ви въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

"Успех на всички зрелостници", пожелават от образователното министерство.

В 260 училища в страната днес се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември, на който се очаква да се явят над 6000 души.

Началото на изпита е от 8:30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност и служебните си бележки.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В понеделник, 25 август, също от 8:30 часа, ще се състои вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изпити по 22 предмета ще има в 177 училища, а за придобиване на професионална квалификация - в 391 училища.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хоминид

    0 0 Отговор
    Дано учениците и ученичките се справят добре с изпита-да го изБЕЛят както трябва.

    09:03 22.08.2025

  • 2 ннннннннн

    0 0 Отговор
    В някои евространи написаното:БЕЛ-може да доведе до протести,защо не е ЧЕР?!

    09:05 22.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Министъра

    0 0 Отговор
    70% oт учениците не ползват български език. Махайте матурите и другите изпити. Учете ги на пеене, ремонти и сервиране.

    09:21 22.08.2025

  • 5 1488

    1 0 Отговор
    бюлетина номер 11 не бяха ли ГЕРБ ?

    09:23 22.08.2025

  • 6 1488

    1 0 Отговор
