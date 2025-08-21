Новини
България »
В 260 училища ще има есенна матура по БЕЛ

21 Август, 2025 16:45 576 6

  • бел-
  • матура-
  • училище

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември

В 260 училища ще има есенна матура по БЕЛ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В 260 училища в страната ще се проведе утрешният държавен зрелостен изпит по български език и литература от сесията август-септември. Очаква се да се явят над 6000 души.

Изпитът започва в 8,30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност и служебните си бележки.

Тестът, който ще се генерира рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В понеделник (25 август) също от 8,30 часа ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изпити по 22 предмета ще има в 177 училища, а за придобиване на професионална квалификация – в 391 училища.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Правилно

    4 0 Отговор
    Още от седми клас в българските училища започват квалификациите по
    Бой
    Евание
    Лизание

    16:49 21.08.2025

  • 2 Учител

    0 0 Отговор
    В маалите ще повтарят

    16:52 21.08.2025

  • 3 Да избием рибата със снайпер 4к

    0 0 Отговор
    Максимален брой точки 100, за 30+ точки получават тройка.

    17:03 21.08.2025

  • 4 Закривай

    0 0 Отговор
    У без това само паразити излизат от там, с или без БЕЛ

    17:30 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бъдещ елит

    1 0 Отговор
    Много орки са скъсани.

    17:59 21.08.2025

