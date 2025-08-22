Почина багеристът, който пострада в завод „Арсенал“

Почина 53-годишният багерист, който пострада в завод „Арсенал“ в Казанлък.
Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
22 Август, 2025 11:51 642 5
Почина 53-годишният багерист, който пострада в завод „Арсенал“ в Казанлък.
Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
Подобни новини
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
12:03 22.08.2025
2 Тази информация !
Не казва НИЩО !
12:07 22.08.2025
3 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
12:12 22.08.2025
4 свидетел
Коментиран от #5
12:17 22.08.2025
5 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #4 от "свидетел":АКО Е ИМАЛО ОХРАНА НА ТРУДА КАТО СА ВИДЕЛИ ЧЕ НЕ СПАЗВА ДИЗЦИПЛИНАТА ЗАЩО НЕ СА ГО СВАЛИЛИ ОТ МАШИНАТА НО ТОЧНО ТОВА СА ГЛЕДАЛИ СЕГА ДА НЕ ИЗПЛАЩАТ НА БЛИЗКИТЕ.ДЕМОКРАЦИЯ КАКВО ДА СЕ ПРАВИ.
12:23 22.08.2025