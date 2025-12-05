73-годишен преби жестоко 46-годишен в Казанлък

Мъж на 46 години е настанен в болнично заведение след нанесен побой в Казанлък.
Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
След оперативно-издирвателни действия от полицейските служители, като извършител на деянието е установен 73-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.
В 14:10 ч. вчера в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 71-годишен мъж, че в землището на града, е намерил мъж в безпомощно състояние с нараняване на главата.
На място е изпратен полицейски екип.
Пострадалият е бил прегледан в здравно заведение в Казанлък, след което е бил транспортиран и настанен в болница в Стара Загора.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.
1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #4
16:54 05.12.2025
2 Брей
Коментиран от #7
16:55 05.12.2025
3 ООрана държава
16:56 05.12.2025
4 Я, ШИШО
До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Само на толкова ли е?
16:56 05.12.2025
5 Горски
17:01 05.12.2025
6 Един
17:07 05.12.2025
7 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Брей":Дано си го е заслужил ,то де го бият си знае най добре ,евала на дядото
17:15 05.12.2025
8 Бах
17:17 05.12.2025
9 ИКАЗАНЛЪШКО Е В ПЛЕННАСИГАНИЗАЦИЯТС
17:30 05.12.2025
10 Серж
17:32 05.12.2025
11 Механик
17:41 05.12.2025
12 Пламен
Коментиран от #16
17:46 05.12.2025
13 Хипотетично
17:47 05.12.2025
14 Ако коментар
18:01 05.12.2025
15 Българин
18:01 05.12.2025
16 Пенчо доктора
До коментар #12 от "Пламен":Шефа на общинския приют си го е заслужи,да мине дядото да го набие още веднъж.
18:05 05.12.2025