73-годишен преби жестоко 46-годишен в Казанлък

Мъж на 46 години е настанен в болнично заведение след нанесен побой в Казанлък.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

След оперативно-издирвателни действия от полицейските служители, като извършител на деянието е установен 73-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

В 14:10 ч. вчера в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 71-годишен мъж, че в землището на града, е намерил мъж в безпомощно състояние с нараняване на главата.

На място е изпратен полицейски екип.

Пострадалият е бил прегледан в здравно заведение в Казанлък, след което е бил транспортиран и настанен в болница в Стара Загора.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.