73-годишен преби жестоко 46-годишен в Казанлък

5 Декември, 2025 16:50 1 309 16

  • побой-
  • казанлък

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 46 години е настанен в болнично заведение след нанесен побой в Казанлък.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

След оперативно-издирвателни действия от полицейските служители, като извършител на деянието е установен 73-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

В 14:10 ч. вчера в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 71-годишен мъж, че в землището на града, е намерил мъж в безпомощно състояние с нараняване на главата.

На място е изпратен полицейски екип.

Пострадалият е бил прегледан в здравно заведение в Казанлък, след което е бил транспортиран и настанен в болница в Стара Загора.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 1 Отговор
    46 годишен, са не е Шиши?

    Коментиран от #4

    16:54 05.12.2025

  • 2 Брей

    25 1 Отговор
    Къв тоз корав дедо?

    Коментиран от #7

    16:55 05.12.2025

  • 3 ООрана държава

    24 0 Отговор
    Тоя деде ще да е от шаолин

    16:56 05.12.2025

  • 4 Я, ШИШО

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Само на толкова ли е?

    16:56 05.12.2025

  • 5 Горски

    23 0 Отговор
    Ако мен ме пребие 73 годишен, ще направя всичко възможно да остане неизвестен извършител. Този дядо да не е Джеки Чан?

    17:01 05.12.2025

  • 6 Един

    16 0 Отговор
    Евала на дедото! Машина :D

    17:07 05.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Брей":

    Дано си го е заслужил ,то де го бият си знае най добре ,евала на дядото

    17:15 05.12.2025

  • 8 Бах

    8 0 Отговор
    Тоа дедо с единия крак в гроба дет се вика ама явно не ще да преметне още и другия крак и сигурно си е помогнал с бастуна май абе пич отвсекаде

    17:17 05.12.2025

  • 9 ИКАЗАНЛЪШКО Е В ПЛЕННАСИГАНИЗАЦИЯТС

    4 1 Отговор
    БОГ И ВДИ СВЕТИИ ДА ПОМОГНАТ НА БЯЛОТО БЕЗДУШНО МАЛЦИНСТВО

    17:30 05.12.2025

  • 10 Серж

    7 0 Отговор
    Ма не знам защо всички си мислят че 45 годишните са някви кикбоксьори.. 90 процента едва мърдат, мазни и дебели. И Майк Тайсън не е първа младост, и много такива има...

    17:32 05.12.2025

  • 11 Механик

    7 0 Отговор
    Ето ,че е верен лафа "И в старите пушки има барут".

    17:41 05.12.2025

  • 12 Пламен

    2 2 Отговор
    въпросният бияч на 73 години, по-рано тази година преби жестоко шефа на общинския приют. Оказва се, че въпросното лице е с психически отклонения. Сега е пребил жестоко друг човек. Наистина живеем в ненормална държава!

    Коментиран от #16

    17:46 05.12.2025

  • 13 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Поздравления за дядото куражлия.

    17:47 05.12.2025

  • 14 Ако коментар

    1 1 Отговор
    Номер 12 е верният, то всички, които се възхищават на бияча, са в грешка.

    18:01 05.12.2025

  • 15 Българин

    2 0 Отговор
    Пенсионерите ще спасят България а не младото поколение наркомани.

    18:01 05.12.2025

  • 16 Пенчо доктора

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    Шефа на общинския приют си го е заслужи,да мине дядото да го набие още веднъж.

    18:05 05.12.2025

