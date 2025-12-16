Подпорна стена премаза работник на строеж в Стара Загора, той почина в болницата

Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора.
Инцидентът стана днес около 12.00 ч. на строителен обект в начален етап в Стара Загора, съобщава БНТ. По първоначална информация на работната площадка е имало няколко работници.
При срутването земна маса е затрупала един от тях. Колегите му са реагирали незабавно и са успели бързо да го извадят от пръстта.
На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал пострадалия в болницата. Въпреки положените усилия от лекарите мъжът е починал малко по-късно.
По случая е образувана проверка. Инспекцията по труда и органите на полицията изясняват причините за инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност на труда на строителния обект.
4 БГрин
Коментиран от #5
14:24 16.12.2025
5 ЯСНО!
До коментар #4 от "БГрин":Ти ,,драги",си ...следващият!
14:27 16.12.2025
6 БГрин
Коментиран от #7
14:29 16.12.2025
7 Възмутен!
До коментар #6 от "БГрин":Преди десетина години имаше аналогичен случай,с младо момче-син на мой колега...голяма трагедия ..!
И още колко хора трябва да загинат,за да се разбере,че при изкопни работи ,от гледна точка на Техника на Безопасност,трябва задължително да се ползват усилени и оребрени предпазни подпорни стени,които се спускат в изкопа,преди работника...!
14:43 16.12.2025
8 лека му пръст на човека
14:51 16.12.2025
9 Техничар
14:56 16.12.2025
10 Всички мерки били взети?
15:02 16.12.2025