Новини
България »
Подпорна стена премаза работник на строеж в Стара Загора, той почина в болницата

Подпорна стена премаза работник на строеж в Стара Загора, той почина в болницата

16 Декември, 2025 14:16 1 022 10

  • загинал-
  • работник-
  • стара загора

По случая е образувана проверка. Инспекцията по труда и органите на полицията изясняват причините за инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност на труда на строителния обект

Подпорна стена премаза работник на строеж в Стара Загора, той почина в болницата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора.

Инцидентът стана днес около 12.00 ч. на строителен обект в начален етап в Стара Загора, съобщава БНТ. По първоначална информация на работната площадка е имало няколко работници.

При срутването земна маса е затрупала един от тях. Колегите му са реагирали незабавно и са успели бързо да го извадят от пръстта.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал пострадалия в болницата. Въпреки положените усилия от лекарите мъжът е починал малко по-късно.

По случая е образувана проверка. Инспекцията по труда и органите на полицията изясняват причините за инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност на труда на строителния обект.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БГрин

    4 0 Отговор
    Грубо звучи, но в БГ: мястото е свободно. Да се явява следващия. И по-зле ще става.

    Коментиран от #5

    14:24 16.12.2025

  • 5 ЯСНО!

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "БГрин":

    Ти ,,драги",си ...следващият!

    14:27 16.12.2025

  • 6 БГрин

    4 0 Отговор
    Съсед имах, преди немного време същото му се случи. Няма го човека вече. Никой нямше виновен, всички мерки били взети. Затова така негативно пиша.

    Коментиран от #7

    14:29 16.12.2025

  • 7 Възмутен!

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "БГрин":

    Преди десетина години имаше аналогичен случай,с младо момче-син на мой колега...голяма трагедия ..!
    И още колко хора трябва да загинат,за да се разбере,че при изкопни работи ,от гледна точка на Техника на Безопасност,трябва задължително да се ползват усилени и оребрени предпазни подпорни стени,които се спускат в изкопа,преди работника...!

    14:43 16.12.2025

  • 8 лека му пръст на човека

    5 0 Отговор
    а разни бръмбари и калинки и търтеи и паразити на държавна кьор софра живеят дълго и нищо не им се случва

    14:51 16.12.2025

  • 9 Техничар

    4 0 Отговор
    Техническата част изчезва, технически запознатите шефове - и те. Другите са много вожд, малко индианец.

    14:56 16.12.2025

  • 10 Всички мерки били взети?

    5 0 Отговор
    Ако беше така в мястото на срутване нямаше да има човек. Нещо повече - нямаше да има срутване. Виждал съм обект, на който всички мерки са взети. Не беше в България. Ще си мрем по обектите.

    15:02 16.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове