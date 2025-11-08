Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора

68-годишен мъж е пострадал, след като джип е самокатастрофирал на път I-5 (Казанлък-Стара Загора).
Инцидентът е станал днес в 09,46 часа в района на пътния възел при с. Ягода, в посока Стара Загора, съобщиха от полицията.
По първоначална информация автомобилът, управляван от 68-годишния мъж, се е обърнал встрани от пътното платно.
На водача се оказва медицинска помощ. Извършена е проверка за употреба на алкохол, като пробата е отчела отрицателен резултат.
На място има полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението в района на инцидента не е затруднено.
Вероятна причина за произшествието е несъобразена скорост с мократа пътна настилка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Ама тя Жипката ми имаше толкова екстри, що така стана"🤔🤔🤔🤔
12:19 08.11.2025
2 Ха ха ха ха ха ха
Амииии....немой да бъде бре !
Той бългъряка е един такъв отговорен и разумен шофьор, пък за келешите му дума да няма.
Трепят си хора по пътищата ,но разумно и отговорно,а държавата с усмивка закачливо гледа отстрани и се радва какъв планктон си е дресирала.
12:26 08.11.2025
3 Ко речи ?
12:27 08.11.2025
4 куцо и кьораво
12:37 08.11.2025
5 анонимен
12:55 08.11.2025