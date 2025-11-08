Новини
Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора

8 Ноември, 2025 12:15 913 5

Вероятна причина за произшествието е несъобразена скорост с мократа пътна настилка

Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора - 1
Снимка: Shutterstock
68-годишен мъж е пострадал, след като джип е самокатастрофирал на път I-5 (Казанлък-Стара Загора).

Инцидентът е станал днес в 09,46 часа в района на пътния възел при с. Ягода, в посока Стара Загора, съобщиха от полицията.
По първоначална информация автомобилът, управляван от 68-годишния мъж, се е обърнал встрани от пътното платно.
На водача се оказва медицинска помощ. Извършена е проверка за употреба на алкохол, като пробата е отчела отрицателен резултат.

На място има полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението в района на инцидента не е затруднено.

Вероятна причина за произшествието е несъобразена скорост с мократа пътна настилка.


