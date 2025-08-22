Руският посланик поднесе цветя на Шипка

По случай 148-годишнината от боевете за Шипченския проход по време на Руско-турската война от 1877-1878 г., Посланикът на Русия в България Елеонора В. Митрофанова, заедно със служители на Посолството, положи цветя на Паметника на Свободата.
Това съобщиха от посолството на Русия в София.
"Шипка е специално място, специално събитие за руско-българските отношения. Тук, на този проход, през 1877 г. се водят изключително ожесточени битки, в които руската армия и българските опълчения в крайна сметка вземат надмощие. Всяка година през август идваме тук, за да почетем паметта на тези невероятни герои", - отбеляза в речта си Митрофанова.
Отбраната на Шипченския проход от части на Руската Императорска армия и български опълченци се превръща в една от най-фрапиращите и решителни битки на Руско-турската война от 1877-1878 г. Боевете на Шипка между защитниците на прохода и турската армия продължават от 21 до 26 август 1877 г. (по нов стил).
Отрядът на генерал Столетов включва 6000 руски войници и 7500 български опълченци, а срещу него се противопоставят войските на Сюлейман паша, наброяващи общо 37 000 души. Защитниците на Шипка обаче отблъскват всички атаки на турската армия и удържат стратегически важната позиция.
В боевете на Шипка и в околностите ѝ загиват около 11 000 души, а през зимата над 9000 души умират от болести и хипотермия. В тяхна памет през 1922 г. е основан Паметникът на Свободата, който е тържествено открит през август 1934 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тагаренко
Коментиран от #12, #26
16:41 22.08.2025
2 Питам
16:42 22.08.2025
3 УТРЕ
Коментиран от #10, #18, #24
16:42 22.08.2025
4 ЗАЩО ТОЗИ УНИФОРМЕН Е С ШАПКА-
16:42 22.08.2025
5 Сатана Z
16:43 22.08.2025
6 Хаха
Коментиран от #14, #25
16:43 22.08.2025
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #21
16:44 22.08.2025
8 Шабан
Коментиран от #16
16:44 22.08.2025
9 604
16:44 22.08.2025
10 Наистина
До коментар #3 от "УТРЕ":А Какая Калас кагда ?
Коментиран от #17
16:45 22.08.2025
12 НАТОвец
До коментар #1 от "Тагаренко":И Евреите,колега.Къде без тях?
16:45 22.08.2025
13 Сила
16:46 22.08.2025
14 АМИ БОКО И ШИШИ
До коментар #6 от "Хаха":БАЛИ ТЕ ДЪРЖЪТ ВЛАСТТА.НАЧИ И БОКО И шишко са слуги на ТИЯ
16:46 22.08.2025
15 Факт
16:47 22.08.2025
17 А МИИИИ
До коментар #10 от "Наистина":ДОГОДИНА
16:48 22.08.2025
18 пешо
До коментар #3 от "УТРЕ":ще поднесе увяхналото си цвете
16:49 22.08.2025
19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
16:50 22.08.2025
21 !!!?
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Митрофанова разбра от Копейките, че Путлер е донесъл на българите руски мир в замяна на турско робство...сега може да носи цветя и на Шипка и на паметниците на съветския окупатор по цялата Губерния !!!?
16:51 22.08.2025
22 БгТопИдиот🇧🇬
Кой ни свали потурите и феса от празните тикв и !!
16:52 22.08.2025
23 Тиква
16:52 22.08.2025
24 Тя Вече !
До коментар #3 от "УТРЕ":Тя Вече !
Ни го Поднесе !
Благодарение на ГЕРБ, СДС, ПП-ДБ !
И Останалите Предатели на Българския Народ !
16:54 22.08.2025
25 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #6 от "Хаха":ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА ,А НЕ НА ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ.БРАВО НА МИТРОФАНОВА.
Коментиран от #31
16:54 22.08.2025
27 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #26 от "Хасковски каунь":Или е анадолец или е тал мудист.
16:58 22.08.2025
28 винаги с Русия до смърт
Коментиран от #29
16:58 22.08.2025
29 Комунде
До коментар #28 от "винаги с Русия до смърт":Си . Много ви е жал , че не са ви направили република на ушанките
17:00 22.08.2025
30 !!!?
Затова се казва, че ако не са били българските опълченци Русия щеше да бъде изгонена от турците след покоряване на прохода !!!?
17:00 22.08.2025
31 Как ги преброи ????
До коментар #25 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":От протеста срещу еврото ????
Много ви е мъка , но няма връщане назад . Винаги с Европа никога с Русия
Коментиран от #32
17:02 22.08.2025
32 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #31 от "Как ги преброи ????":Мхм, имаме историческа карма да се качваме на всеки ТИТАНИК.
17:03 22.08.2025