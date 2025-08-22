Новини
Руският посланик поднесе цветя на Шипка

Руският посланик поднесе цветя на Шипка

22 Август, 2025

В боевете на Шипка и в околностите ѝ загиват около 11 000 души, а през зимата над 9000 души умират от болести и хипотермия

Руският посланик поднесе цветя на Шипка - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По случай 148-годишнината от боевете за Шипченския проход по време на Руско-турската война от 1877-1878 г., Посланикът на Русия в България Елеонора В. Митрофанова, заедно със служители на Посолството, положи цветя на Паметника на Свободата.

Това съобщиха от посолството на Русия в София.

"Шипка е специално място, специално събитие за руско-българските отношения. Тук, на този проход, през 1877 г. се водят изключително ожесточени битки, в които руската армия и българските опълчения в крайна сметка вземат надмощие. Всяка година през август идваме тук, за да почетем паметта на тези невероятни герои", - отбеляза в речта си Митрофанова.

Руският посланик поднесе цветя на Шипка
Снимка: Фейсбук

Отбраната на Шипченския проход от части на Руската Императорска армия и български опълченци се превръща в една от най-фрапиращите и решителни битки на Руско-турската война от 1877-1878 г. Боевете на Шипка между защитниците на прохода и турската армия продължават от 21 до 26 август 1877 г. (по нов стил).

Руският посланик поднесе цветя на Шипка
Снимка: Фейсбук

Отрядът на генерал Столетов включва 6000 руски войници и 7500 български опълченци, а срещу него се противопоставят войските на Сюлейман паша, наброяващи общо 37 000 души. Защитниците на Шипка обаче отблъскват всички атаки на турската армия и удържат стратегически важната позиция.

Руският посланик поднесе цветя на Шипка
Снимка: Фейсбук

В боевете на Шипка и в околностите ѝ загиват около 11 000 души, а през зимата над 9000 души умират от болести и хипотермия. В тяхна памет през 1922 г. е основан Паметникът на Свободата, който е тържествено открит през август 1934 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    5 28 Отговор
    Българи и турци заедно ще отблъскват Путин на Шипка!

    Коментиран от #12, #26

    16:41 22.08.2025

  • 2 Питам

    20 4 Отговор
    А евроатлантиците, кога ????

    16:42 22.08.2025

  • 3 УТРЕ

    15 2 Отговор
    УРСУЛА ЩЕ ПОДНЕСЕ

    Коментиран от #10, #18, #24

    16:42 22.08.2025

  • 4 ЗАЩО ТОЗИ УНИФОРМЕН Е С ШАПКА-

    9 3 Отговор
    ФУРАЖКА А НАШИТЕ УНИФОРМЕНИ СА ВИИИИНАГИ ГОЛОГЛАВИ......

    16:42 22.08.2025

  • 5 Сатана Z

    25 5 Отговор
    Благодаря Ваше превъзходителство,г-жа Митрофанова.Българите ще са вечно благодарни на Русия за възродяването на третата българска държава

    16:43 22.08.2025

  • 6 Хаха

    6 24 Отговор
    Кой ги е допуснал тези шпиони на Шипка вижте го този с руска униформа и нашивки.

    Коментиран от #14, #25

    16:43 22.08.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    22 7 Отговор
    Браво , г-жо Митрофанова ! Чест и почитания !

    Коментиран от #21

    16:44 22.08.2025

  • 8 Шабан

    22 8 Отговор
    Руския народ с кръвта си плати свободата ви, докато ганю се криеше под фустата на жените си. Това е истината и колкото и да боли трябва да си я признаете и да бъдете поне веднъж достойни.

    Коментиран от #16

    16:44 22.08.2025

  • 9 604

    19 2 Отговор
    Чуждите слагат цветя...наще крадът..

    16:44 22.08.2025

  • 10 Наистина

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "УТРЕ":

    А Какая Калас кагда ?

    Коментиран от #17

    16:45 22.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НАТОвец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тагаренко":

    И Евреите,колега.Къде без тях?

    16:45 22.08.2025

  • 13 Сила

    5 14 Отговор
    Р у с о р о б и т е в екстаз ....вечна дружба , КПСС БКП !!! Ураааааааа.....

    16:46 22.08.2025

  • 14 АМИ БОКО И ШИШИ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    БАЛИ ТЕ ДЪРЖЪТ ВЛАСТТА.НАЧИ И БОКО И шишко са слуги на ТИЯ

    16:46 22.08.2025

  • 15 Факт

    11 2 Отговор
    Тихо и скромно!

    16:47 22.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А МИИИИ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Наистина":

    ДОГОДИНА

    16:48 22.08.2025

  • 18 пешо

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "УТРЕ":

    ще поднесе увяхналото си цвете

    16:49 22.08.2025

  • 19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 2 Отговор
    ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ ЩЕ ОТБЛЪСКВАТ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.БРАВО НА МИТРОФАНОВА.

    16:50 22.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 !!!?

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Митрофанова разбра от Копейките, че Путлер е донесъл на българите руски мир в замяна на турско робство...сега може да носи цветя и на Шипка и на паметниците на съветския окупатор по цялата Губерния !!!?

    16:51 22.08.2025

  • 22 БгТопИдиот🇧🇬

    7 3 Отговор
    Европодлогите да си припомнят това събитие и да си зададат въпроса?

    Кой ни свали потурите и феса от празните тикв и !!

    16:52 22.08.2025

  • 23 Тиква

    6 1 Отговор
    Слава на български войник и на руският войник, благодарим Русия и никога няма забравим, за помощта на България.

    16:52 22.08.2025

  • 24 Тя Вече !

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "УТРЕ":

    Тя Вече !

    Ни го Поднесе !

    Благодарение на ГЕРБ, СДС, ПП-ДБ !

    И Останалите Предатели на Българския Народ !

    16:54 22.08.2025

  • 25 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА ,А НЕ НА ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ.БРАВО НА МИТРОФАНОВА.

    Коментиран от #31

    16:54 22.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хасковски каунь":

    Или е анадолец или е тал мудист.

    16:58 22.08.2025

  • 28 винаги с Русия до смърт

    0 2 Отговор
    Благодаря ви руски братя винаги за справедливата позиция.

    Коментиран от #29

    16:58 22.08.2025

  • 29 Комунде

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "винаги с Русия до смърт":

    Си . Много ви е жал , че не са ви направили република на ушанките

    17:00 22.08.2025

  • 30 !!!?

    2 0 Отговор
    Както се разбира българските опълченци са 7500, а руските войници са 6000.
    Затова се казва, че ако не са били българските опълченци Русия щеше да бъде изгонена от турците след покоряване на прохода !!!?

    17:00 22.08.2025

  • 31 Как ги преброи ????

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    От протеста срещу еврото ????
    Много ви е мъка , но няма връщане назад . Винаги с Европа никога с Русия

    Коментиран от #32

    17:02 22.08.2025

  • 32 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Как ги преброи ????":

    Мхм, имаме историческа карма да се качваме на всеки ТИТАНИК.

    17:03 22.08.2025

